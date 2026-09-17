Sateisen viikonlopun jälkeen alkaa poutaisempi jakso – sää myös lämpenee
24.9.2026 14:52:55 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Loppuviikko on Suomessa pilvinen ja sateinen, mutta ensi viikolla säätyyppi muuttuu: korkeapaine vahvistuu Suomen läheisyydessä, sateet vähenevät ja lämpötila kohoaa ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammaksi.
Ilmatieteen laitoksen 24. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan vielä lähipäivinä Suomessa vallitsee epävakainen säätyyppi, kun kaakosta nousee matalapaine sateineen. Ensi viikolla säähän on kuitenkin tiedossa muutos korkeapaineen vahvistumisen myötä: sateet vähenevät ja aurinkoisen sään todennäköisyys kasvaa.
"Aurinkoisena päivänä lämpötila voi nousta etelässä ensi viikolla reilusti 15 asteen yläpuolelle, mikä on ajankohtaan nähden selvästi tavanomaista lämpimämpää. Merkkejä poutaisen sään jatkosta ensi viikkoa pidemmällekin on olemassa, mutta ennusteen epävarmuus kasvaa selvästi näin pitkälle mentäessä", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Oskari Rockas.
Ennen lämpenemistä päivälämpötilat ovat loppuviikolla 10–15 astetta, öisin pääosin 5–12 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila voi laskea selkeinä öinä nollan tienoille tai vähän pakkasen puolelle.
Sateita tulee yleisesti ennen poutaantumista
Loppuviikolla sateita kertyy laajalti 10–25 millimetriä, mutta paikoin sademäärä voi olla tätäkin suurempi. Torstaina sataa eniten maan etelä- ja itäosassa, perjantaina sateet painottuvat maan eteläisiin osiin. Myöhemmin viikonlopun aikana vielä yksi sadealue liikkuu Suomen yli itään, ja sateita saadaan koko maan pituudelta.
Pilvisyys on lähipäivinä enimmäkseen runsasta: torstaina pilvipeite on repeillyt maan länsiosassa, ja perjantaina aurinko näyttäytyy todennäköisimmin maan keskivaiheilla. Sunnuntaina sää selkenee ja poutaantuu sadealueen jälkipuolella lännestä alkaen.
"Matalapaine voimistaa tuulia lähipäivinä etenkin eteläisillä merialueilla. Tuuli voi olla ajoittain puuskaista myös maan etelä- ja itäosassa etenkin rannikon läheisyydessä", Rockas sanoo.
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