Kokoomuksen Jäntti SDP:lle: Millä rahoitatte tämänkin uuden menon?

Kokoomuksen Heikkinen: SDP ja keskusta löysivät toisensa yrittäjän lompakolta 24.9.2026 09:47:52 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin veropaneelissa SDP ja keskusta löysivät yhteisymmärryksen monista veronkorotuksista. Keskustalla ja SDP:llä on sama suunta – se on yrittäjän lompakkoa kohti. Tämä osoittaa kokoomuksen kansanedustajan ja verojaoston puheenjohtajan Janne Heikkisen mielestä, miten kauas keskusta on ajautunut yrittäjäjuuriltaan.