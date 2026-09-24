Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Jäntti SDP:lle: Millä rahoitatte tämänkin uuden menon?

24.9.2026 15:00:56 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti vaatii SDP:tä kertomaan, millä rahalla se taittaisi väyläverkon korjausvelan kasvun. SDP:n liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet arvostelevat tienpitoa, mutta oma vaihtoehto loistaa poissaolollaan.

Aleksi Jäntti. Kuva: Kimmo Falck.
Aleksi Jäntti. Kuva: Kimmo Falck.

– SDP puhuu kuin valtion kassassa olisi rajattomasti rahaa ja vain hallituksen ilkeys estäisi käyttämästä sitä. Jos vaatii satojen miljoonien vuosittaisia lisäpanostuksia, pöytään pitää lyödä myös laskelma. Mitä veroja korotetaan, mistä leikataan vai otetaanko lisää velkaa, Jäntti kysyy.

– Yhteisöveron korottamisesta saatava 800 miljoonaa ei monistu sillä, että se luvataan aina uuteen tarkoitukseen. Kuinka paljon siitä on SDP:n laskelmissa enää jäljellä teiden korjaamiseen?

Jäntti muistuttaa, että vuosina 2024–2027 päällystetään 11 000 kilometriä uutta asfalttia. Tänä vuonna päällystysmäärä nousee jo yli 9 000 kilometriin.  Se on merkittävä määrä, mikä mahdollistui hallituksen korjausvelan torjuntaohjelmalla, jolla korjausvelan kasvu saatiin jo kertaalleen hallituskaudella lähes pysäytettyä.

– Korjausvelka on todellinen ongelma, ja sen pysyvä taittaminen vaatii lisää ratkaisuja. Hallitus on kuitenkin osoittanut korjauksiin satoja miljoonia euroja vaikeassa taloustilanteessa.

Jäntin mukaan toimivat tiet turvaavat suomalaisten vapautta asua, tehdä työtä ja yrittää eri puolilla maata. Niiden kunnossapito ansaitsee uskottavat päätökset.

– SDP ei voi yhtä aikaa moittia velkaantumista ja tarjota jokaiseen ongelmaan lisää menoja kertomatta, mistä rahat tulevat. Kuopat täyttyvät vain sillä rahalla, mikä on olemassa, Jäntti päättää.

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