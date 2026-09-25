Tulli

Asennustyöt etenevät Torniossa aikataulussa – yötyöt mahdollisia Ratatiellä

25.9.2026 10:09:20 EEST | Tulli | Tiedote

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Tullivalvontalaitteiden asennustyöt Torniossa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti aikataulussa.

Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä saadulla rahoituksella.
Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä saadulla rahoituksella. Tulli

Krannikadun ja Näränperän infratyöt ovat viimeistelyssä, ja niissä ei tule enää merkittäviä liikennekatkoja.

E4-työmaalla maanrakennustyöt ovat käynnissä, ja liikennejärjestelyt ja liikenteen ohjaus alueella on muutettu. Liikenne on ohjattu yksikaistaiseksi ja liikennekatkoja pyritään välttämään.

Kirkonmäellä, Ratatiellä, maanrakennustyöt on jo aloitettu. Tästä saattaa koitua melua ja hetkellistä liikennehaittaa alueen käyttäjille. Rataliikenne pyritään pitämään häiriöttömänä, jolloin töitä saatetaan tehdä myös ilta- ja yöaikaan. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä saadulla rahoituksella.

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Yhteyshenkilöt

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Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä saadulla rahoituksella.
Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä saadulla rahoituksella.
Tulli
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Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.

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