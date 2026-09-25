Asennustyöt etenevät Torniossa aikataulussa – yötyöt mahdollisia Ratatiellä
25.9.2026 10:09:20 EEST | Tulli | Tiedote
Tullivalvontalaitteiden asennustyöt Torniossa ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti aikataulussa.
Krannikadun ja Näränperän infratyöt ovat viimeistelyssä, ja niissä ei tule enää merkittäviä liikennekatkoja.
E4-työmaalla maanrakennustyöt ovat käynnissä, ja liikennejärjestelyt ja liikenteen ohjaus alueella on muutettu. Liikenne on ohjattu yksikaistaiseksi ja liikennekatkoja pyritään välttämään.
Kirkonmäellä, Ratatiellä, maanrakennustyöt on jo aloitettu. Tästä saattaa koitua melua ja hetkellistä liikennehaittaa alueen käyttäjille. Rataliikenne pyritään pitämään häiriöttömänä, jolloin töitä saatetaan tehdä myös ilta- ja yöaikaan. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.
Torniossa uusittava laite- ja järjestelmäkokonaisuus kustannetaan osin tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineestä saadulla rahoituksella.
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Yhteyshenkilöt
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