Kokoomuksen Autto: SDP:n Timo Harakka levittää vääriä väitteitä Israelista ja Häkkäsestä

Harakka väitti päivityksessään, että yksikään EU-ministeri ei ennen Häkkästä olisi matkustanut Israeliin tapaamaan Katzia, ja että Katzia epäiltäisiin ”kansanmurhaan, kidutukseen ja muihin kansainvälisen oikeuden vastaisiin rikoksiin liittyvistä teoista tai kymmenien tuhansien palestiinalaisten siviilien tappamiseen liittyvistä määräyksistä”.

– On uskomatonta, että ministerinäkin toiminut poliitikko Timo Harakka menee julkisesti esittämään epätosia väitteitä. Häkkänen ei ole ensimmäinen EU-maan ministeri, joka on Israelin vierailun yhteydessä tavannut ministeri Katzin, Autto jyrähtää.



– Esimerkiksi viime joulukuussa EU-puheenjohtajamaana alkuvuoden toimineen Kyproksen puolustusministeri tapasi hänet Israelissa, ja kuluvan vuoden helmikuussa hänet tapasi Israelissa Kroatian puolustusministeri. Kuka tahansa löytää helposti näitä vierailuja koskevaa uutisointia. Ja aiemmin ulkoministerinä toimiessaan Katz on tavannut suuren joukon eri maiden ministereitä EU:sta ja muualtakin. Näitä tapaamisia on ollut niin Israelissa kuin ulkomailla. Eikö Harakka ollenkaan tarkasta syytöstensä todenperäisyyttä vai vääristeleekö hän asiaa tahallaan? Autto ihmettelee.

Autto muistuttaa, että alueella käyty sota käynnistyi Hamasin hyökättyä Israeliin 7.10.2023.

– Tämän järkyttävän terroriteon seurauksena syttyi sota, ja sodat ovat aina valtavia tragedioita. Puolustusministeri Katz ei kuitenkaan ole epäiltynä kansainvälisen rikostuomioistuimen prosesseissa eikä myöskään minkään EU-tasoisten tai muiden sellaisten pakotetoimien kohteena, jotka rajoittaisivat Suomen ministereiden virkatehtäviin liittyvää yhteydenpitoa hänen kanssaan, Autto muistuttaa.

Autton mukaan puolustuspolitiikasta saa Suomen kaltaisessa vapaassa maassa käydä kovasanaistakin keskustelua, mutta toivottavaa olisi, että näin vakavia syytöksiä julkisesti esitettäessä pysyttäisiin tosiasioissa.

– Turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on aggressiivisesti ja arvaamattomasti käyttäytyvän Venäjän vuoksi epävakaa. Eduskunnan ja maan hallituksen tulee tehdä kaikkensa, jotta onnistumme täyttämään tärkeimmän tehtävämme eli pitämään Suomen turvassa. Tämän täyttämiseksi on välttämätöntä pitää yllä toimivia suhteita niihin maihin, joilta voimme saada tarvitsemaamme puolustuskykyä, Autto kiittää Häkkäsen toimintaa.