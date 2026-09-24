Kokoomuksen Autto: SDP:n Timo Harakka levittää vääriä väitteitä Israelista ja Häkkäsestä
24.9.2026 15:17:29 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto tyrmää SDP:n kansanedustaja Timo Harakan Facebook-päivityksen, jossa tämä arvosteli puolustusministeri Antti Häkkäsen virkamatkaa Israeliin.
Harakka väitti päivityksessään, että yksikään EU-ministeri ei ennen Häkkästä olisi matkustanut Israeliin tapaamaan Katzia, ja että Katzia epäiltäisiin ”kansanmurhaan, kidutukseen ja muihin kansainvälisen oikeuden vastaisiin rikoksiin liittyvistä teoista tai kymmenien tuhansien palestiinalaisten siviilien tappamiseen liittyvistä määräyksistä”.
– On uskomatonta, että ministerinäkin toiminut poliitikko Timo Harakka menee julkisesti esittämään epätosia väitteitä. Häkkänen ei ole ensimmäinen EU-maan ministeri, joka on Israelin vierailun yhteydessä tavannut ministeri Katzin, Autto jyrähtää.
– Esimerkiksi viime joulukuussa EU-puheenjohtajamaana alkuvuoden toimineen Kyproksen puolustusministeri tapasi hänet Israelissa, ja kuluvan vuoden helmikuussa hänet tapasi Israelissa Kroatian puolustusministeri. Kuka tahansa löytää helposti näitä vierailuja koskevaa uutisointia. Ja aiemmin ulkoministerinä toimiessaan Katz on tavannut suuren joukon eri maiden ministereitä EU:sta ja muualtakin. Näitä tapaamisia on ollut niin Israelissa kuin ulkomailla. Eikö Harakka ollenkaan tarkasta syytöstensä todenperäisyyttä vai vääristeleekö hän asiaa tahallaan? Autto ihmettelee.
Autto muistuttaa, että alueella käyty sota käynnistyi Hamasin hyökättyä Israeliin 7.10.2023.
– Tämän järkyttävän terroriteon seurauksena syttyi sota, ja sodat ovat aina valtavia tragedioita. Puolustusministeri Katz ei kuitenkaan ole epäiltynä kansainvälisen rikostuomioistuimen prosesseissa eikä myöskään minkään EU-tasoisten tai muiden sellaisten pakotetoimien kohteena, jotka rajoittaisivat Suomen ministereiden virkatehtäviin liittyvää yhteydenpitoa hänen kanssaan, Autto muistuttaa.
Autton mukaan puolustuspolitiikasta saa Suomen kaltaisessa vapaassa maassa käydä kovasanaistakin keskustelua, mutta toivottavaa olisi, että näin vakavia syytöksiä julkisesti esitettäessä pysyttäisiin tosiasioissa.
– Turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on aggressiivisesti ja arvaamattomasti käyttäytyvän Venäjän vuoksi epävakaa. Eduskunnan ja maan hallituksen tulee tehdä kaikkensa, jotta onnistumme täyttämään tärkeimmän tehtävämme eli pitämään Suomen turvassa. Tämän täyttämiseksi on välttämätöntä pitää yllä toimivia suhteita niihin maihin, joilta voimme saada tarvitsemaamme puolustuskykyä, Autto kiittää Häkkäsen toimintaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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