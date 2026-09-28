Lakritsia viinin, ruoan ja kiehuvan sokerin kanssa – herkkufestivaali järjestetään jo kymmenettä kertaa

Lakritsin ystäville viikonloppu tarjoaa mahdollisuuden paitsi maistaa ja ostaa myös tavata tuotteiden tekijöitä, kokeilla uusia makuyhdistelmiä ja osallistua itse. Lauantaina valitaan muun muassa Vuoden Lakritsi 2026 sadan hengen raadin voimin.

Tapahtuma järjestettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2014. Tänä vuonna festivaali järjestetään kymmenettä kertaa.

Makuja, joita ei välttämättä löydä kaupan hyllyltä

Festivaaleilla kohtaavat lakritsin suuret ja pienet valmistajat, käsityöläiset ja intohimoiset harrastajat. Tänä vuonna mukana on jälleen myös uusia näytteilleasettajia sekä pohjoiseurooppalaisia valmistajia ja tuotteita, joita Suomessa ei tavallisesti pääse maistamaan.

Valmistajat tuovat tapahtumaan myös uutuuksia, kokeiluja ja rajattuja eriä. Festivaali tarjoaa samalla tekijöille mahdollisuuden kohdata tuotteidensa ystävät kasvotusten ja kuulla suoraan, millaiset maut yleisöä kiinnostavat.

Esimerkiksi ahvenanmaalaisen JoJo’sin osastolla kävijät pääsevät maistamaan villimpiä kokeilueriä, joista suosituin maku on tarkoitus viedä tuotantoon ja kauppojen hyllyille.

Lauantaina 100 maistajaa valitsee Vuoden Lakritsin 2026

Yksi lauantain kohokohdista on Vuoden Lakritsi 2026 -kilpailu. Näytteilleasettajat voivat nimetä kilpailuun tuotteensa, joista voittajan valitsee 100-henkinen raati.

Raadissa on mukana myös Kouvolan Lakritsin Timo Nisula. Vuoden Lakritsi 2026 julkistetaan tapahtumalavalla lauantaina.

Lakritsia viinin, ruoan ja kiehuvan sokerin kanssa

Festivaaliohjelmassa lakritsia lähestytään tänä vuonna huomattavasti perinteistä karkkipussia laajemmin.

Lauantain viini- ja lakritsitastingissa maistetaan yhteensä kuutta eri lakritsia ja salmiakkia yhdessä kolmen eri viinin kanssa. Tastingit vetää Viinitien Tanja Kari, joka on työskennellyt kahden ja kolmen Michelin-tähden ravintoloissa Suomessa ja Norjassa ja työskentelee nykyisin laatuviinien parissa Viinitiellä.

Lakukokki Lotten Lindborg puolestaan näyttää festivaaliyleisölle, miten lakritsia voidaan käyttää ruoan ja jälkiruokien valmistuksessa.

Käsityötä pääsee myös seuraamaan lähietäisyydeltä, kun Namituvan karamellileipuri valmistaa salmiakkikaramelleja kiehuvasta sokeriliemestä. Halukkaat pääsevät itsekin kokeilemaan karamellien muotoilua.

Festivaalilla saa myös tehdä itse

Lakritsi- & Salmiakkifestivaali ei ole pelkkää maistelua ja ostamista. Halvan lakritsityöpajassa kaikenikäiset festivaalivieraat voivat tehdä omia lakritsihahmoja, ja Van Slooten järjestää festivaalialueella aarteenetsinnän, jossa etsitään lahjakortteja sisältäviä kultaisia putkiloita.

Lakritsin maailmaan pääsee tutustumaan myös ”Mitä lakritsi on?” -näyttelyssä, joka avaa lakritsin valmistusta sekä lakritsin ja salmiakin eroja.

Kymmenettä kertaa lakritsin ja salmiakin ympärillä

Lakritsi- & Salmiakkifestivaalien tavoitteena on tuoda yhteen lakritsin ja salmiakin ystävät, valmistajat ja jälleenmyyjät. Festivaaleilla lakritsia lähestytään paljon perinteistä makeispussia laajemmin: makeana, suolaisena, suklaan kanssa sekä erilaisissa juomissa, ruoissa ja leivonnassa.

Tapahtuman järjestäjä Tuija Räsänen on lakritsialan pitkäaikainen toimija ja järjestänyt Tukholman Lakritsfestival-tapahtumaa vuodesta 2009.

Media on tervetullut Wanhaan Satamaan

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Lakritsi- & Salmiakkifestivaaleille tekemään juttuja, kuvaamaan tapahtumaa sekä haastattelemaan valmistajia, järjestäjiä ja lakritsialan asiantuntijoita.

Erityisesti lauantaina 3.10. tapahtumassa on runsaasti kuvattavaa ja seurattavaa: Vuoden Lakritsi 2026 -raati ja voittajan julkistus, viini- ja lakritsitasting, lakritsikokin ruoanvalmistusta, karamellileipurin työnäytöksiä, työpajoja sekä valmistajien uutuuksia ja erikoisuuksia.

Median edustajille järjestetään vapaaliput tapahtumaan.

Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit 2026

Lauantai 3.10. klo 10–18

Sunnuntai 4.10. klo 10–16

Wanha Satama

Pikku Satamakatu 3–5

Katajanokka, Helsinki

Median yhteydenotot, haastattelupyynnöt ja vapaaliput:

Tom Uhlenius

The Satama Oy

tom.uhlenius@thesatama.fi

+358 40 500 7972

Tapahtuman järjestäjä:

Tuija Räsänen

Oy Lakrits Finland Ab

tuija@lakritsifestivaalit.fi

+46 738 44 02 04

Lakritsi- & Salmiakkifestivaalit järjestävät Oy Lakrits Finland Ab ja The Satama Oy.