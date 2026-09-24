THL viikolla 40/2026
24.9.2026 15:34:37 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 24.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ke 30.9. Findatan ja STM:n kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa ja terveydenhuollon kehittämisessä. Valtaosa haluaa kuitenkin päättää niiden käytöstä itse. Lisätiedot: antti.piirainen(at)findata.fi, puh. 029 524 7644
- ti 6.10. Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varoittavat vuonna 2027 toteutuvasta rahapelijärjestelmän muutoksesta. Uusi järjestelmä ei kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta, ja ilman sääntelyn vahvistamista haitat uhkaavat lisääntyä. Erityisen suuri huoli kohdistuu nuoriin aikuisiin, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä. Embargopyynnöt ja lisätiedot: riikka.salmelin(at)thl.fi, puh. 029 524 8036
Uutiset
- ke 30.9. Kotihoidon käynnit ja asiakkaat 2025 -tilasto. Tilaston mukaan hyvinvointialueiden välillä on selviä eroja iäkkäille tarjottavassa kotihoidossa. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
- ke 30.9. Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa SOILA-hankkeessa kehitetty valmennus on ehdolla sosiaalipalvelujen tutkimus- ja arviointipalkinnon European Social Services Awards 2026 saajaksi. Palkinto myönnetään merkittävistä saavutuksista sosiaalipalveluissa. Palkinto nostaa esiin uusia lähestymistapoja sekä esimerkkejä julkisten sosiaalipalveluiden tuottajien, rahoittajien, suunnittelijoiden ja palvelujen tarjoajien jatkuvasta yhteistyöstä. Lisätiedot: tuula.jappinen(at)thl.fi, puh. 029 524 8441 tai karoliina.ahonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7055
Blogit
- ti 29.9. Työ ensimmäisenä askeleena kohti tukea: TAPAJ-malli tavoittaa haavoittuvassa asemassa olevia nuoria. Kirjoittajat: Ville Grönberg, johtava asiantuntija, THL ja Minna Kesänen, kehittämispäällikkö, THL
- to 1.10. Vammaissosiaalityö vaikuttaa palveluihin ja rakenteisiin. Kirjoittajat: Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, THL, Sini Sivonen, asiantuntija, THL ja Jussi Kaijala, kehittämispäällikkö, THL
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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THL ja Sydänliitto: Vähemmän suolaa arkeen – elintarvikkeiden terveysvero tukisi väestön terveyttä ja verenpainetasojen laskua24.9.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa asuvien työikäisten suolan saanti on pysynyt korkeana. Lisäksi verenpainetasojen lasku on pysähtynyt. Jotta kehityssuunta saadaan muutettua paremmaksi, tarvitaan uusia väestötason toimia. Elintarvikkeiden terveysperusteinen veromalli olisi yksi keino kannustaa terveellisempiin vaihtoehtoihin ja helpottaa kuluttajien arjen valintoja.
THL viikolla 39/202616.9.2026 15:24:53 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka viikko. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat keskiviikon 16.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet to 24.9. Aikuisten suolan saanti ja verenpainetasot Suomessa - nykytilanne ja kehitys. Yhteistiedote Sydänliiton kanssa. Lisätiedot: johanna.leinonen(at)thl.fi, puh. 029 524 7678 Uutiset pe 18.9. Järjestä nuorille keskustelu digin käytöstä – auta suositustyössä. Lisätiedot: Saara Rapeli, tiimipäällikkö, THL, puh. 029 524 7102 ja Paula Tyrväinen, erityisasiantuntija, OPH, puh. 0295338615 pe 18.9. THL avaa haun uusille turvakotipalveluntuottajille Keski-Uudellemaalle ja saamelaiste
THL viikolla 38/202610.9.2026 15:07:24 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 10.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ma 14.9. Ruoka-aputoiminnan valtionavustuksen haku vuosille 2027–2028 on auki Lisätiedot: soila.veltheim(at)thl.fi, puh. 029 524 7623 ti 15.9. Valtionavustushaku rahapelihaittoja koskevalle tieteelliselle tutkimukselle avataan. Tutkimusorganisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta raha- ja digipelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä tukevaan tieteelliseen tutkimukseen. Lisätiedot: kati.matikainen(at)thl.fi, puh. 029 524 8403 Blogit to 17.9. Imatran malli näyttää, mi
THL viikolla 37/20263.9.2026 15:01:03 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 3.9. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Uutiset ke 9.9. THL:n uudeksi tietoylijohtajaksi on valittu Tomi Malmström. Hän aloittaa tehtävässä 1.10. Malmström siirtyy THL:ään Nordic Healthcare Groupista (NHG). Lisätiedot: piritta.rautavuori(at)thl.fi, puh. 029 524 7120 Blogit ke 9.9. Tiedolla johtaminen on vaikuttavan hyvinvointityön perusta. Kirjoittajat: Pia Hakamäki, kehittämispäällikkö, hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujärjestelmän tuki ja Anne Sahrio, hyvinvointikoordinaattori, Yhteisöpalvelut, Kuopion kaupunki. to 10.9. Mini-in
Jätevesitutkimus: alfa-PVP:n käyttö vakiintunut, kokaiini edelleen nousussa3.9.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Käytön lisääntyminen on taittunut, mutta käyttömäärät näyttävät vakiintuneen varsin suuriksi. Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, osoittaa THL:n tuore jätevesitutkimus. Tulokset tarjoavat näkymän huumeiden käyttöön sekä valtakunnallisesti että paikallisesti 32 kaupungissa eri puolilla Suomea.
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