TIETO26-valmiusharjoitus testaa yritysten ja viranomaisten kykyä varmistaa elintarvikehuolto eskaloituvassa konfliktissa
25.9.2026 07:59:00 EEST | Huoltovarmuuskeskus | Tiedote
Viranomaiset, yritykset ja järjestöt vahvistavat edelleen varautumista ja yhteistoiminnan harjoittelua kyber- ja hybridiuhkia vastaan sekä sotilaallisen uhan varalta. Huoltovarmuuskeskuksen luotsaama harjoitus keskittyy elintarvikehuollon toimintavarmuuteen pitkittyvässä kriisissä.
Suomen suurin elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisharjoitus TIETO26 kokoaa syyskuun lopussa yli 180 organisaatiota harjoittelemaan toimimista vakavassa häiriötilanteessa, hybridiuhkien vaikutuksessa ja eskaloituvassa, sotilaallisen uhan konfliktissa.
TIETO26-harjoitus keskittyy huoltovarmuuden kannalta kriittiseen elintarvikehuoltoon ja sen pitkälti digitalisoituneiden toimitusketjujen toimintavarmuuteen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Harjoittelijat ratkovat yhteiskunnan toimintavarmuutta horjuttavia häiriöitä kuvitteellisessa mutta todentuntuisessa harjoitustilanteessa, jossa Suomi kohtaa vakavan ja pitkittyvän kriisin. Elinkeinoelämän on löydettävä keinot tuottaa kriittisiä palveluita ja osallistua huoltovarmuuden ylläpitoon poikkeusoloissa.
Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa hybridi-, informaatio- ja kyberhäiriötilanteiden hallintaa sekä häiriöistä toipumiseen tarvittavien viranomaisten, yritysten ja järjestöjen yhteistoimintaa. Harjoituksen intensiivivaiheen harjoittelu tapahtuu 29.9.–1.10.2026.
”Harjoitus vahvistaa yhteistyötä vakavien kriisien ja poikkeusolojen varalle, jotta yhteiskunta voi pysyä toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa”, sanoo verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori Huoltovarmuuskeskuksesta.
Heikentyneessä turvallisuusympäristössä yritysten ja viranomaisten on harjoiteltava myös epätodennäköisten mutta toteutuessaan vakavien sekä laaja-alaisten kriisitilanteiden varalta.
Keskiössä elintarvikehuollon varautumisen vahvistaminen
Elintarvikehuolto turvaa ruuan saatavuuden väestölle kaikissa olosuhteissa. Siihen kuuluu koko ruokaketju maatiloilta elintarviketeollisuuteen, jakeluun, kauppoihin ja ruokapalveluihin.
”Suomen elintarvikehuollon jatkuvuus on pitkälti yritysten toimintakyvyn varassa. Yritykset vastaavat suurelta osin kriittisten palvelujen ja infrastruktuurin toiminnasta, kuten ruuan, veden ja energian saannista. On hienoa, että olemme saaneet suuren joukon yrityksiä, viranomaisia ja järjestöjä harjoittelemaan yhdessä. Yhteistoimintaharjoitus tuottaa oppeja, joiden kautta voimme vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä entisestään”, Tammivuori sanoo.
Esimerkiksi teknologian murroksen aiheuttamat uudet kyberuhkat ja turvallisuusympäristön muutokset, jotka kehittyvät ripeämmin kuin organisaatioiden kyky uudistua, aiheuttavat haasteita yrityksissä, kertoi Huoltovarmuuskeskuksen alkuvuodesta julkaisema selvitys Kyberkypsyys toimialoilla 2025. Elintarvikehuollon kriittisissä yrityksissä kyberkypsyyden taso oli alle keskitason eri toimialojen vertailussa ja kehityskohteita tunnistettiin.
Yhteinen harjoittelu vahvistaa huoltovarmuutta
Harjoitukseen osallistuu elintarvikehuollon yrityksiä alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta, kaupan ja jakelun alalta sekä muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä aloilta, kuten tietoliikenne- ja informaatioteknologian, energian, vesihuollon ja logistiikan aloilta. Elintarvikehuolto on vahvasti riippuvainen muista toimialoista.
Lisäksi mukana on toimialojen vastuuviranomaisia, Ruokavirasto, Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi ja Puolustusvoimat.
Huoltovarmuuskeskus kehittää laajalla harjoittelutoiminnallaan yhteiskunnan valmiutta selviytyä häiriötilanteista ja poikkeusoloista sekä niistä toipumista.
TIETO26-harjoitus lyhyesti
- TIETO26-valmiusharjoitus kehittää harjoittelijoiden varautumista sekä yritysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä kyber-, informaatio- ja hybridihäiriötilanteissa.
- Mukana yli 180 organisaatiota ja yli 750 henkilöä.
- Harjoituskokonaisuus käynnistyi maaliskuussa koulutusjaksoilla. Yhteistoimintaharjoitus järjestetään 29.9.–1.10.2026.
- Harjoituksen järjestää Huoltovarmuuskeskus. Käytännön toteutuksesta vastaa Huoltovarmuuskeskuksen koordinoima digitaalisen infrastruktuurin pooli, joka on yritysten, viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöverkosto.
- TIETO-harjoituksen juuret ulottuvat 1970-luvulle ja alkujaan harjoituksesta vastasi Puolustusvoimat. Nykymuotoisia harjoituksia järjestetään kahden vuoden välein.
Lisätietoja
Johtava varautumisasiantuntija Juha Ilkka, Huoltovarmuuskeskus
Haastattelupyynnöt:
Viestintäasiantuntija Johanna Kippo, Huoltovarmuuskeskus
Sähköposti: johanna.kippo@nesa.fi, puh. 029 505 1043
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Tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta
Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion virasto, jonka missiona on rakentaa yhdessä elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa kriisinkestävää yhteiskuntaa, jotta myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä. Lisää tietoa: huoltovarmuuskeskus.fi
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