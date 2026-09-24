SDP:n Riitta Kaarisalo vaatii ylivelkaantuneille nopeaa pääsyä velkajärjestelyyn
24.9.2026 16:01:08 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Riitta Kaarisalo (sd.) jätti tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen velkajärjestelyyn pääsystä ja toiminnan riittävistä resursseista. Kansalaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa.
Talous- ja velkaneuvonnan yhtenä tehtävänä on avustaa ylivelkaantunutta henkilöä velkajärjestelyyn liittyvien asioiden hoitamisessa sekä velkajärjestelyhakemuksen ja tarvittavien selvitysten laatimisessa. Velkajärjestelyn merkitys ylivelkaantuneelle ihmiselle voi olla ratkaiseva. Kysymys on mahdollisuudesta palauttaa henkilön taloudellinen toimintakyky ja mahdollisuus osallistua normaalisti yhteiskuntaan. Mikäli velkajärjestelyyn pääsy viivästyy, ylivelkaantuneen ulosotto jatkuu.
– Yhteiskunnan tavoitteena ei voi olla tilanne, jossa ylivelkaantunut henkilö jää käytännössä loppuelämäkseen ulosoton piiriin ilman tosiasiallista mahdollisuutta saada taloudellista tilannettaan järjestettyä, sanoo kansanedustaja Kaarisalo.
Velallisen täyttäessä velkajärjestelyn edellytykset ja velvollisuudet, eivät talous- ja velkaneuvonnan käsittelyajat voi kestää kohtuuttoman pitkään. Näissä tapauksissa kansalaisten oikeusturva kärsii ja inhimillinen kärsimys jatkuu. Kaarisalo tähdentää, että velkajärjestelyn merkitys ylivelkaantuneelle ihmiselle voi olla ratkaiseva. Kysymys ei ole ainoastaan velkojen maksamisesta, vaan mahdollisuudesta palauttaa henkilön taloudellinen toimintakyky ja mahdollisuus osallistua normaalisti työelämään, yrittäjyyteen ja yhteiskuntaan.
– Siksi olen jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, ovatko talous- ja velkaneuvonnan käsittelyajat kohtuullisia sekä riittävätkö neuvonnan ja järjestelyt vahvistavien käräjäoikeuksien resurssit, Kaarisalo päättää.
Yhteyshenkilöt
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
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