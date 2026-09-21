Nimlas ostaa Tammelan Talotekniikan – vahvaa talotekniikan kokonaisosaamista Pirkanmaalle
29.9.2026 15:30:00 EEST | Nimlas | Tiedote
Nimlas vahvistaa jälleen asemaansa Tampereen seudulla ostamalla Tammelan Talotekniikka Oy:n. Yhtiö toteuttaa vaativia talotekniikkaurakoita sekä KVR-hankkeita, joissa se vastaa talotekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena. Kauppa täydentää Nimlaksen paikallista osaamista yhdellä Suomen suurimmista talotekniikkamarkkinoista.
Tammelan Talotekniikka toteuttaa pääasiassa uudisrakentamisen LVISAJ-urakoita rakennusliikkeille sekä kokonaisvastuullisia KVR-hankkeita. Yhtiön vahvaa osaamisaluetta ovat vaativat toimitila- ja tuotantokohteet sekä sairaalarakentaminen. Tammelan Talotekniikka työllistää 34 talotekniikan ammattilaista ja toimii lisäksi kattavan aliurakoitsijaverkoston kanssa. Yhtiön vuoden 2025 liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa.
”Tammelan Talotekniikalla on vahva paikallinen asema ja monipuolista osaamista hankekehityksestä ja suunnittelusta laadukkaaseen talotekniikan toteutukseen. Yhtiöllä on juuri sellaista kokonaisvaltaista osaamista ja vahvaa projektikokemusta, jota arvostamme", sanoo Nimlaksen Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.
Pirkanmaalla vahva paikallisten yhtiöiden verkosto
Nimlakseen Tampereen seudulla kuuluvat entuudestaan Avitor Sähkö, Calto Tampere, FireSec ja Quattroservices Tampere. Tammelan Talotekniikka tuo verkostoon lisää osaamista erityisesti LVISAJ-kokonaisuuksista ja KVR-urakoinnista.
"Tampereen seudulla on paljon hankkeita ja hyvät mahdollisuudet kasvaa. Paikallisilla yhtiöillämme on kullakin omat vahvuutensa, ja Tammelan Talotekniikan liittyminen joukkueeseemme vahvistaa kokonaisuuttamme Pirkanmaalla entisestään", Sahikallio sanoo.
Nimlaksen toimintamallissa paikalliset yhtiöt jatkavat omilla nimillään, oman johtonsa vetäminä ja lähellä asiakkaitaan. Samalla ne saavat käyttöönsä laajemman verkoston osaamisen ja resurssit liiketoiminnan kehittämiseen.
Tammelan Talotekniikka jatkaa omalla nimellään
Tammelan Talotekniikka jatkaa yrityskaupan jälkeen omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä.
"Nimlaksesta syntyi meille alusta asti ammattimainen ja vakuuttava kuva. Nimlaksella on kunnianhimoiset kasvutavoitteet, jotka sopivat hyvin omaan ajatusmaailmaamme. Haluamme kehittää liiketoimintaamme ja kasvaa kannattavasti", Tammelan Talotekniikan toimitusjohtaja Eetu Heikkilä sanoo.
Paikallisesti johdettujen yhtiöiden verkosto tuo Tammelan Talotekniikalle mahdollisuuden hyödyntää muiden yhtiöiden erityisosaamista ja tarjota asiakkaille entistä kattavampia talotekniikan kokonaisuuksia.
"Nimlaksen kautta saamme ympärillemme vahvan tukiverkoston ja sparrauskumppaneita. Yhdessä pystymme lähtemään mukaan entistä monipuolisempiin hankkeisiin", Heikkilä sanoo.
Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.
Yritysostoilla yli 60 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa
Nimlas on jatkanut tänä vuonna kasvuaan Suomessa yritysostoin. Vuonna 2026 ostettuihin yrityksiin lukeutuvat DT Systems, LP Electric, Speweld Service, LVI-Bioneerit, Savonlinnan LVI-Palvelu ja LVI-Myller. Lisäksi Quattroservices Tampere on ostanut LVI-Lipsosen liiketoiminnan. Tammelan Talotekniikka mukaan lukien tänä vuonna ostettujen tai ostettavaksi sovittujen yritysten ja liiketoimintojen yhteenlaskettu vuosiliikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa.
Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä. Kasvua haetaan orgaanisesti, yritysostoin, uusilta teknisten palveluiden alueilta sekä perustamalla uusia yrityksiä yhdessä yrittäjien kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eetu Heikkilä, toimitusjohtaja, Tammelan Talotekniikka Oy, 040 042 8073, eetu.heikkila@tamtate.com
Mikko Sahikallio, liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi, Nimlas Finland Oy, 050 477 0707, mikko.sahikallio@nimlas.fi
Tiina Koppinen, toimitusjohtaja, Nimlas Finland Oy, 040 350 2225, tiina.koppinen@nimlas.fi
Kuvat
Linkit
Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Kasvava konserni muodostuu Suomessa lähes 50 paikallisesta yhtiöstä, joissa työskentelee yli 1 600 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmätekniikka-, paloturva- ja turvatekniikan aloilla koko Suomessa. Nimlas yhdistää paikallisen yrittäjyyden ja suuremman organisaation vahvuudet osana Pohjoismaista konsernia, joka kasvaa myös Euroopassa. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). nimlas.fi
Tammelan Talotekniikka Oy
Vuonna 2002 perustettu Tammelan Talotekniikka Oy tarjoaa talotekniikkaurakointia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella. Yhtiö toteuttaa LVISAJ-urakoita sekä KVR-hankkeita, joissa se vastaa talotekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaisuutena. Yhtiön vahvaa osaamisaluetta ovat erityisesti liike-, toimisto- ja tuotantotilat sekä sairaalakohteet. Yhtiö työllistää 34 talotekniikan ammattilaista ja toimii kattavan aliurakoitsijaverkoston kanssa. Yhtiön vuoden 2025 liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa. tamtate.com/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nimlas
Nimlas kasvaa Pirkanmaalla: Quattroservices Tampere ostaa LVI-Lipsosen21.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Quattroservices Tampere vahvistaa LVI-palvelujaan ostamalla liiketoimintakaupalla LVI-Lipsosen. Nimlas-konserniin kuuluvalle yhtiölle kauppa tuo vahvan urakointiosaamisen rinnalle paikallisen huolto- ja palvelutiimin sekä vuosia jatkuneita asiakkuuksia. Yhdessä yhtiöt pystyvät palvelemaan asiakkaita suurista LVI-urakoista jatkuviin huolto- ja korjaustöihin.
Nimlas ostaa kolme LVI-yritystä Itä-Suomesta18.9.2026 13:30:00 EEST | Tiedote
Teknisten asennuspalveluiden konserni Nimlas vahvistaa verkostoaan Itä-Suomessa ostamalla Kiteellä ja Tohmajärvellä toimivan LVI-Bioneerit Oy:n, Joensuussa toimivan LVI-Myller Oy:n sekä Savonlinnan LVI-Palvelu Oy:n. Yritykset jatkavat toimintaansa omilla nimillään osana Nimlas-konsernia, ja paikalliset ammattilaiset vastaavat niiden liiketoiminnasta myös jatkossa. Yritykset työllistävät yhteensä noin 70 talotekniikan ammattilaista ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa.
Waltteri Rantanen Nimlaksen hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi4.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
DI Waltteri Rantanen on nimitetty Nimlas Finland Oy:n hankintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.10.2026 alkaen. Rantasella on monipuolinen kokemus talotekniikka-alalta ja erityisesti hankinnan johtamisesta. Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä, ja hankinnalla on tärkeä rooli kasvun ja kannattavuuden tukemisessa.
Quattroservices toteutti talotekniikkaa kolmeen uuteen sairaalakohteeseen – viimeisimpänä Ohkolan oikeuspsykiatrian sairaalarakennus1.9.2026 10:21:46 EEST | Tiedote
Quattroservices on ollut mukana toteuttamassa taloteknisiä järjestelmiä kolmessa tänä vuonna luovutetussa sairaalahankkeessa: Espoon Jorvissa, Hämeenlinnan Assissa sekä viimeisimpänä valmistuneessa Mäntsälän Ohkolassa. Hankkeet edustavat vaativaa sairaalarakentamista, jossa talotekniikan rooli on keskeinen: järjestelmien on toimittava luotettavasti ympäri vuorokauden ja mahdollistettava turvallinen hoitoympäristö. Quattroservices on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö Suomessa.
Speweld Service osaksi Nimlaksen verkostoa – yrityskauppa vahvistui17.8.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Nimlas Finland Oy:n ja Speweld Service Oy:n välisen yrityskaupan. Speweld Service liittyy osaksi Nimlaksen yrittäjävetoista yhtiöverkostoa, jonka myötä konserni laajentaa rakennusten talotekniikasta myös teollisten ympäristöjen teknisiin palveluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme