Nimlas ostaa Tammelan Talotekniikan – vahvaa talotekniikan kokonaisosaamista Pirkanmaalle

Tammelan Talotekniikka toteuttaa pääasiassa uudisrakentamisen LVISAJ-urakoita rakennusliikkeille sekä kokonaisvastuullisia KVR-hankkeita. Yhtiön vahvaa osaamisaluetta ovat vaativat toimitila- ja tuotantokohteet sekä sairaalarakentaminen. Tammelan Talotekniikka työllistää 34 talotekniikan ammattilaista ja toimii lisäksi kattavan aliurakoitsijaverkoston kanssa. Yhtiön vuoden 2025 liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa.

”Tammelan Talotekniikalla on vahva paikallinen asema ja monipuolista osaamista hankekehityksestä ja suunnittelusta laadukkaaseen talotekniikan toteutukseen. Yhtiöllä on juuri sellaista kokonaisvaltaista osaamista ja vahvaa projektikokemusta, jota arvostamme", sanoo Nimlaksen Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.

Pirkanmaalla vahva paikallisten yhtiöiden verkosto

Nimlakseen Tampereen seudulla kuuluvat entuudestaan Avitor Sähkö, Calto Tampere, FireSec ja Quattroservices Tampere. Tammelan Talotekniikka tuo verkostoon lisää osaamista erityisesti LVISAJ-kokonaisuuksista ja KVR-urakoinnista.

"Tampereen seudulla on paljon hankkeita ja hyvät mahdollisuudet kasvaa. Paikallisilla yhtiöillämme on kullakin omat vahvuutensa, ja Tammelan Talotekniikan liittyminen joukkueeseemme vahvistaa kokonaisuuttamme Pirkanmaalla entisestään", Sahikallio sanoo.

Nimlaksen toimintamallissa paikalliset yhtiöt jatkavat omilla nimillään, oman johtonsa vetäminä ja lähellä asiakkaitaan. Samalla ne saavat käyttöönsä laajemman verkoston osaamisen ja resurssit liiketoiminnan kehittämiseen.

Tammelan Talotekniikka jatkaa omalla nimellään

Tammelan Talotekniikka jatkaa yrityskaupan jälkeen omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä.

"Nimlaksesta syntyi meille alusta asti ammattimainen ja vakuuttava kuva. Nimlaksella on kunnianhimoiset kasvutavoitteet, jotka sopivat hyvin omaan ajatusmaailmaamme. Haluamme kehittää liiketoimintaamme ja kasvaa kannattavasti", Tammelan Talotekniikan toimitusjohtaja Eetu Heikkilä sanoo.

Paikallisesti johdettujen yhtiöiden verkosto tuo Tammelan Talotekniikalle mahdollisuuden hyödyntää muiden yhtiöiden erityisosaamista ja tarjota asiakkaille entistä kattavampia talotekniikan kokonaisuuksia.

"Nimlaksen kautta saamme ympärillemme vahvan tukiverkoston ja sparrauskumppaneita. Yhdessä pystymme lähtemään mukaan entistä monipuolisempiin hankkeisiin", Heikkilä sanoo.

Yrityskauppa edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Yritysostoilla yli 60 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa

Nimlas on jatkanut tänä vuonna kasvuaan Suomessa yritysostoin. Vuonna 2026 ostettuihin yrityksiin lukeutuvat DT Systems, LP Electric, Speweld Service, LVI-Bioneerit, Savonlinnan LVI-Palvelu ja LVI-Myller. Lisäksi Quattroservices Tampere on ostanut LVI-Lipsosen liiketoiminnan. Tammelan Talotekniikka mukaan lukien tänä vuonna ostettujen tai ostettavaksi sovittujen yritysten ja liiketoimintojen yhteenlaskettu vuosiliikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa.

Nimlas tavoittelee Suomessa noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2031 mennessä. Kasvua haetaan orgaanisesti, yritysostoin, uusilta teknisten palveluiden alueilta sekä perustamalla uusia yrityksiä yhdessä yrittäjien kanssa.