Pohteen TKKI-ohjelma vahvistaa hyvinvointialueen kykyä vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin
25.9.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohteen tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan hyvinvointialueen tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot (TKKI) -ohjelman. Lisäksi lautakunta hyväksyi lastensuojelun perhehoidon päivitetyn toimintaohjeen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui torstaina 24.9.2026 käsittelemään hyvinvointialueen tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot (TKKI) -ohjelmaa. Lautakunta hyväksyi vuosille 2026–2030 laaditun ohjelman.
Ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen kykyä uudistua, parantaa vaikuttavuutta ja vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin.
”TKKI-toiminnan avulla Pohde ja Oulun yliopistollinen sairaala osana hyvinvointialuetta parantavat alueen vaikuttavuutta ja vetovoimaa. Korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen perustuva tieto ja dataperusteinen analytiikka vahvistavat strategista päätöksentekoa, mahdollistavat ennakoivan johtamisen ja tukevat priorisointia sekä investointien kohdentamista vaikuttavasti”, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala kommentoi.
Ohjelma luo selkeät rakenteet ja toimintatavat TKKI-toiminnalle sekä ohjaa resursseja ja toimintaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelma vahvistaa yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, oppilaitosten, yritysten, kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Muutoksia lastensuojelun perhehoidon toimintakäytännöissä 1.11. alkaen
Niin ikään tulevaisuuslautakunta hyväksyi lastensuojelun perhehoidon päivitetyn toimintaohjeen.
Päivitetyn ohjeen mukaan tilanteissa, joissa lapsi on määräajan pois perhehoidosta esimerkiksi hoito- tai laitosjakson vuoksi, korvataan perhehoidon keskeytyksestä kulukorvaus enintään seitsemän vuorokauden ajalta. Muutos vähentää kulukorvauksen maksuaikaa 14 vuorokaudesta 7 vuorokauteen.
Päivityksen myötä perhehoidossa olevalle lapselle voidaan myöntää enintään 300 euroa puhelimen hankintaan kolmen vuoden välein, jotta turvataan lapsen yhteydenpito vanhempiinsa. Aiemmin myönnettävä summa on ollut 100 euroa. Lapselle voidaan jatkossa myöntää myös taloudellista tukea polkupyörän hankintaan enintään 300 euroa kolmen vuoden välein. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.
Päivystysperhehoidon sekä lyhyt- ja osavuorokautisen perhehoidon vapaa voidaan jatkossa korvata rahallisesti palkkioluokka 2:n mukaisena vuorokausihintana. Muutoksella sujuvoitetaan käytäntöä ja kevennetään maksatuskäsittelyä.
Lisäksi ohjeeseen on lisätty ohjeistusta tilanteisiin, jossa perhehoitajan kotona annettava pitkäaikainen tai osavuorokautinen perhehoito päättyy ennakoimattomasti perhehoitajasta riippumattomasta syystä. Näissä tilanteissa perhehoitajalla on oikeus saada toimeksiantosopimuksessa määritellyltä irtisanomisajalta maksettavan palkkion lisäksi yhden kuukauden hoitopalkkiota vastaava korvaus. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos perhehoitajan kotiin voidaan sijoittaa tai sijoitetaan irtisanomisaikana uusi hoidettava.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti HonkalaTulevaisuuslautakunnan puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 060 5766matti.honkala@pohde.fi
Kirsti Ylitalo-KatajistoSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 703 4007kirsti.ylitalo-katajisto@pohde.fi
Teija KekonenTutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajaPuh:040 538 8262teija.kekonen@pohde.fi
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtajaPerhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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