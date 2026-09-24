Pohteen TKKI-ohjelma vahvistaa hyvinvointialueen kykyä vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui torstaina 24.9.2026 käsittelemään hyvinvointialueen tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatiot (TKKI) -ohjelmaa. Lautakunta hyväksyi vuosille 2026–2030 laaditun ohjelman.

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueen kykyä uudistua, parantaa vaikuttavuutta ja vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin.

”TKKI-toiminnan avulla Pohde ja Oulun yliopistollinen sairaala osana hyvinvointialuetta parantavat alueen vaikuttavuutta ja vetovoimaa. Korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen perustuva tieto ja dataperusteinen analytiikka vahvistavat strategista päätöksentekoa, mahdollistavat ennakoivan johtamisen ja tukevat priorisointia sekä investointien kohdentamista vaikuttavasti”, tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala kommentoi.

Ohjelma luo selkeät rakenteet ja toimintatavat TKKI-toiminnalle sekä ohjaa resursseja ja toimintaa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelma vahvistaa yhteistyötä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, oppilaitosten, yritysten, kuntien, järjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Muutoksia lastensuojelun perhehoidon toimintakäytännöissä 1.11. alkaen

Niin ikään tulevaisuuslautakunta hyväksyi lastensuojelun perhehoidon päivitetyn toimintaohjeen.

Päivitetyn ohjeen mukaan tilanteissa, joissa lapsi on määräajan pois perhehoidosta esimerkiksi hoito- tai laitosjakson vuoksi, korvataan perhehoidon keskeytyksestä kulukorvaus enintään seitsemän vuorokauden ajalta. Muutos vähentää kulukorvauksen maksuaikaa 14 vuorokaudesta 7 vuorokauteen.

Päivityksen myötä perhehoidossa olevalle lapselle voidaan myöntää enintään 300 euroa puhelimen hankintaan kolmen vuoden välein, jotta turvataan lapsen yhteydenpito vanhempiinsa. Aiemmin myönnettävä summa on ollut 100 euroa. Lapselle voidaan jatkossa myöntää myös taloudellista tukea polkupyörän hankintaan enintään 300 euroa kolmen vuoden välein. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Päivystysperhehoidon sekä lyhyt- ja osavuorokautisen perhehoidon vapaa voidaan jatkossa korvata rahallisesti palkkioluokka 2:n mukaisena vuorokausihintana. Muutoksella sujuvoitetaan käytäntöä ja kevennetään maksatuskäsittelyä.

Lisäksi ohjeeseen on lisätty ohjeistusta tilanteisiin, jossa perhehoitajan kotona annettava pitkäaikainen tai osavuorokautinen perhehoito päättyy ennakoimattomasti perhehoitajasta riippumattomasta syystä. Näissä tilanteissa perhehoitajalla on oikeus saada toimeksiantosopimuksessa määritellyltä irtisanomisajalta maksettavan palkkion lisäksi yhden kuukauden hoitopalkkiota vastaava korvaus. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos perhehoitajan kotiin voidaan sijoittaa tai sijoitetaan irtisanomisaikana uusi hoidettava.