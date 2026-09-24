SDP:n Seppo Eskelinen: Hallitus kääntää suomalaisten hädälle selkänsä

-SDP on esittänyt neljää helposti ja nopeasti käyttöön otettavaa sekä kohtuuhintaista keinoa, joilla voidaan parantaa ihmisten toimeentuloa arjessa, mutta nämä eivät näytä hallitukselle kelpaavan, Eskelinen jatkaa.

Pitkä työmatka vie ison osan työntekijän palkkapussista. Joten nyt tulisi korottaa työmatkakuluvähennystä tuntuvasti, jotta työmatkan jälkeen jää rahaa ruokaan. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palautus tekisi osa-aikaisesta ja lyhytkestoistakin työstä kannattavaa.

Terveys on huono säästökohde. Terveydenhuollon asiakasmaksujen jättikorotuksia tulee kohtuullistaa, jotta hoitoon pääsee ajoissa ja ongelmat eivät pahene. Kotitalousvähennystä hoiva- ja hoitotyön osalta tulee korottaa, jotta perheet saavat helpotusta arkeensa ja pienyrittäjät ympäri maan töitä.

-Pääministeri on sanonut etsivänsä pientäkin helpotusta ihmisten arkeen. SDP on tarjonnut neljä konkreettista keinoa. Löytyykö hallitukselta tahtoa tarttua näihin, Eskelinen päättää.