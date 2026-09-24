Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti seuraavista liikunnan ja urheilun palveluiden maksujen korotuksista

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta päätti maksujen korotuksista 24.9.2026. Liikuntatilojen lasten ja nuorten käyttövuorojen tuntihinnat nousevat noin 1–2 eurolla. Ohjattujen liikuntakurssien hinnat nousevat noin 30 prosenttia. Pieniä korotuksia tulee myös veneilyn maksuihin sekä saaristoliikenteen lippujen hintoihin. Uimahallien lipuista aamu-uinti poistetaan kokonaan ja sarjatuotteiden hinnat nousevat.

”On todella harmillista nostaa liikkumisen ja harrastamisen hintaa, mutta vallitseva taloustilanne ajaa nyt meitä siihen. Työttömyys on korkealla, verotulot ovat tippuneet ja kasvavan kaupunkimme investoinnit vievät paljon rahaa”, liikunta- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Helena Tiitinen kertoo.

”Emme onnistuneet laajentamaan maksutulojen pohjaa toivomallamme tavalla ja siksi joudumme koskemaan myös lasten ja nuorten käyttövuorojen hintaan. Onneksi lähtötaso on matala ja siksi korotusten vaikutus vuositasolla jää maltilliseksi”, liikuntajohtaja Martti Merra sanoo.

Investointikehykseen 2027–2036 sisältyy monia kuntalaisten liikkumiselle, seuratoiminalle ja urheilutapahtumille merkittäviä liikunnan hankkeita

Liikunta- ja hyvinvointilautakunta on tehnyt oman esityksensä vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman kehykseen sekä on merkinnyt tiedoksi investointikehyksen 2027–2036.

Liikunnan toimitilahankkeista investointikehykseen 2027–2036 sisältyvät esimerkiksi Tapiolan uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Espoonlahden uimahallin korvaavan hallin rakentamismäärärahat ja Matinkylän uimarannan pukutilojen rakentamismäärärahat. Lisäksi investointiohjelmassa on paljon koulujen tiloja, joihin tulee harrastamiselle tärkeitä liikuntasaleja ja ulkokenttiä.

Lautakunta esittää, että Espoonlahden uintikeskuksesta ja maauimalasta tehdään uusi hankesuunnitelma ja kustannusennuste. Sen tulisi olla laitakunnan 5.2.2026 hyväksymän tarveselvityksen mukainen ja sisältää myös syvä monitoimiallas sekä maauimala, joita nykyinen hankesuunnitelma ei sisällä.

Muita lautakunnan tunnistamia liikunnan ja urheilun tulosyksikön tarpeita uuden investointiohjelman valmisteluun ovat esimerkiksi Tapiolan uusi monitoimihalli, Finnoon merellisen ulkoilun tukikohta sekä Hansavalkaman ja Säterin kenttien pukutila- ja huoltorakennukset.

Lautakunta merkitsi tiedoksi liikunnan ja urheilun tulosyksikön toisen osavuosikatsauksen, selvityksen Olarin olohuoneen yhteisötilapiloista sekä vuoden 2027 järjestöavustusten avustusperiaatteiden valmistelun. Lisäksi se käsitteli oikaisuvaatimuksen ja viranhaltijoiden päätökset.

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