Tampereen Tullinpihaan avautuu Tullari: baari, urheilu, social darts ja pelit saman katon alle

Tullarissa useat erilaiset ajanviettotavat kohtaavat saman katon alla. Tullariin voi tulla katsomaan illan tärkeintä matsia, haastamaan kaverit tikkakisaan tai ihan vain hyvälle oluelle. Idea on yksinkertainen: kun on vähän tekemistä, ilta lähtee helposti käyntiin ja samalla syntyy syy jäädä, vaikka koko illaksi. Vieraanvarainen henkilökunta pitää huolen, että ihan tavallisestakin baari-illasta tehdään täällä aina vähän parempi.

“Halusimme rakentaa paikan, johon on helppo tulla ilman sen kummempaa suunnitelmaa. Joskus tekee mieli heittää tikkaa, joskus katsoa peli ja joskus vain istua iltaa kavereiden kanssa. Tullarissa onnistuu kaikki. Tämä ei ole yökerho eikä perinteinen sporttibaari, vaan ihan vain hyvä baari, jossa saa olla oma itsensä ja viihtyä niin kauan kuin huvittaa”, sanoo Tullarin ravintolapäällikkö Dan Cosma.

Tullarin hanoista löytyy monipuolinen ja laadukas valikoima oluita, joita täydentävät huolella valitut viinit ja maistuvat cocktailit. Myös alkoholittomiin vaihtoehtoihin on panostettu.

Dartsia myös ensikertalaisille

Social darts on yksi Tullarin näkyvimmistä elementeistä, mutta perinteinen darts-pubi tämä ei ele. Taululle voi mennä, vaikka ei olisi ikinä pitänyt tikkaa kädessään. Henkilökunta auttaa pelissä alkuun ja joskus jopa osallistuu itsekin. Dartsin lisäksi tarjolla on muun muassa pleikkari ja lautapelejä. Tullarissa tekemistä on aina, mutta mitään ei ole pakko tehdä.

Isot matsit porukalla

Tullarin screeneiltä seurataan tärkeimpiä urheilutapahtumia jalkapallosta ja jääkiekosta dartsiin ja F1:een. Kun pelataan isoja otteluita, pystyyn laitetaan kunnon kisakatsomo. Kesällä arvokisoja katsotaan myös ulkona: Tullarin terassi on yksi kaupungin suurimmista ja pelit näytetään jättimäiseltä screeniltä.

Ruokapuolen niin pelipäivinä kuin muulloinkin hoitaa seinänaapuri Hook.

Tullariin on helppo tulla yhdelle. Toiselle jääminen on vielä helpompaa.

Tullari

Tullikamarin aukio 1

33100 Tampere

Aukioloajat:

Ma–ti klo 15–00

Ke–to klo 15–01

Pe klo 14–02

La klo 12–02

Su klo 13–00

Ikäraja K18