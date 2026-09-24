Espoo vahvistaa ilmastotoimia: Uusia päästöjä vähentäviä toimia tarvitaan erityisesti liikenteessä

Ilmastotyön vahvistamiseksi Espoon kaupunki esittää päätöksentekoon uusia lisätoimia ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi kaupunkien suurimmista ilmastohaasteista. Vaikka Espoon autokanta sähköistyy Suomen suurista kaupungeista nopeinta tahtia, muutoksen nykyinen tahti ei yksin riitä kaupungin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Espoon kaupunki voi vauhdittaa tavoitteensa mukaista muutosta liikenteessä, mutta kaupungin päästövähennystavoitteeseen pääseminen edellyttää myös valtakunnallisia ratkaisuja ja valtion toimia.

”Liikenteen päästöjen vähentäminen on ratkaisevaa suurten kaupunkien vuoden 2030 ilmastotavoitteiden kannalta. Uusissa ehdotuksissa pyrimme nopeuttamaan Espoossa erityisesti kuorma- ja pakettiautojen siirtymistä sähköön ja muihin fossiilittomiin voimanlähteisiin nollapäästövyöhykkeiden käyttöönotolla. Tarvitsemme myös valtion panosta siihen, että liikennöitsijöitä tuetaan uuden kaluston hankinnassa. Parhaillaan valtioneuvoston käsittelyssä oleva EU:n sosiaalisen ilmastorahaston kansallinen suunnitelma olisi oiva väline ohjata rahaa tähän ja auttaa liikennöitsijöitä pääsemään eroon fossiilipolttoaineiden nousevista kuluista”, kertoo Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Etenkin kuorma- ja pakettiautojen päästöissä on suuri vähennyspotentiaali, sillä niissä sähköistyminen on vasta alussa, ja ne aiheuttavat noin kolmanneksen liikenteen päästöistä Espoon alueella. Lisäksi kaupunginhallitus päätti jo viime keväänä maksullisen pysäköinnin hinnan korotuksista ja laajentamisesta kaupungin alueella sekä Espoon pyöräliikenteen edistämisohjelmasta vuosille 2026–2036.

Espoon perinteisesti suurin päästölähde eli kaukolämpö on muuttumassa hiilineutraaliksi ja liikenteen päästötkin vähenevät. Entistä suurempi osa espoolaisen hiilijalanjälkeä muodostuu jatkossa kulutuksemme muualle synnyttämistä päästöistä, esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksen päästöistä. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan näihin päästöihin esittämällä kaupunginhallitukselle rakennusten elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen rajoittamista kansallista maksimitasoa 10 % alemmalle tasolle Espoossa tapahtuvassa kerrostalojen uudisrakentamisessa.

Espoo esittää tavoitetta 90 prosentin päästövähennyksestä vuoteen 2040 mennessä

Espoon hiilineutraaliustavoitteen lähtökohtana on alueella tuotettujen päästöjen 80 prosentin vähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävä 20 prosentin osuus on kaavailtu sidottavaksi hiilinieluihin tai kumottavaksi muilla keinoilla. Huomionarvoista on, että kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat jo vähentyneet lähes puoleen vuoden 1990 tasosta samalla, kun kaupungin väkiluku on kasvanut voimakkaasti. Asukasta kohden Espoon ilmastopäästöt ovat Suomen pienimpiä.

Kaupungin ehdottamista lisätoimista huolimatta vuoden 2030 päästövähennystavoite on haastava eikä välttämättä esitetyillä lisätoimillakaan vielä saavutettavissa. Nykyisten arvioiden mukaan tavoite saavutettaisiin noin vuosina 2032–2034. Kasvavana kaupunkina Espoon mahdollisuudet kasvattaa hiilinieluja ovat rajalliset, ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii arvioiden mukaan jäljelle jäävien päästöjen kumoamista tai teknisten nielujen hyödyntämistä.

”Hiilineutraaliustavoite on tärkeä suunnannäyttäjä kaupungin omalle toiminnalle sekä yhteistyökumppaneillemme. Tavoittelemme hiilineutraaliutta 2030, ja jatkamme päästövähennysten vauhdittamista, samalla tiedostaen etenkin hiilinielujen rajallisen tilanteen ja vähäiset mahdollisuutemme vaikuttaa niihin. Vahvistaaksemme ilmastotyön jatkuvuutta esitämme uudet määrätietoiset ilmastotavoitteet vuodelle 2040”, jatkaa kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Kaupunki esittää uudeksi tavoitteeksi, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä vuoden 1990 tasosta. Lisäksi tavoitteena on säilyttää hiilinielujen määrä 10 prosentissa vuoden 1990 päästötasosta.

Espoon kaupunginhallitus käsittelee päivitettyä Hiilineutraali Espoo -tiekarttaa ja esitystä lisätoimenpiteistä 28.9.2026 kokouksessaan. Kaupunginhallituksen jälkeen tiekartan päivityksestä ja mahdollisista uusista tavoitteista ja toimenpiteistä päättää kaupunginvaltuusto.

Kh-esityslista

Espoo.fi-uutinen tiekartan päivityksestä

Espoo esittää kuorma- ja pakettiautoille Suomen ensimmäisiä nollapäästövyöhykkeitä ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Mykkänen: “Kaukolämmön muutosmatka on ollut Espoon merkittävin ilmastoteko” | Espoon kaupunki

Espoo on puolittanut ilmastopäästönsä | Espoon kaupunki

HSY:n selvitys: Espoon metsät sitovat yli 100 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa | Espoon kaupunki

Maksullisen pysäköinnin laajentaminen | Espoon kaupunki

Kaupunginhallitus: Pyöräliikenteen edistämisohjelman päätavoitteena kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta | Espoon kaupunki