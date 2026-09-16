Tela-blogi: Tarvitseeko Suomi uuden Lex Taipaleen vai kokonaisvaltaisen työkykyjärjestelmän uudistuksen?
25.9.2026 07:39:59 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Blogi
Työkykyhaasteiden kanssa painivien pitkäaikaistyöttömien siirtäminen eläketuelle ei korjaisi nykyisen järjestelmämme rakenteellisia ongelmia, vaan jäisi lähinnä laastariksi avohaavaan. Olennaisempaa olisi luoda tehokkaampi työkyvyn palauttamisen malli, joka tekisi kertaluonteisista eläketukiratkaisuista tulevaisuudessa tarpeettoman.
Menneen kesän aikana SDP on puheenjohtajansa Antti Lindtmanin johdolla nostanut keskusteluun ajatuksen "2020-luvun Lex Taipaleesta". Aiempien vastaavien ratkaisujen avulla työkyvyn haasteiden kanssa painivia pitkäaikaistyöttömiä on siirretty ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien eläketuelle ohi varsinaisten työkyvyttömyyseläkkeiden saantiehtojen.
Ehdotuksen lähtökohta on tärkeä, sillä Suomessa on edelleen suuri määrä pitkäaikaistyöttömiä, joiden työkyky jää arvioimatta riittävän tehokkaasti, vaikka lainsäädäntö antaa siihen oikeuden. Lisäksi työkyvyttömyyden kustannukset ovat merkittäviä, ja samalla työttömyysetuuksilla on ihmisiä, joiden työkyvystä ei ole muodostettu ajantasaista kokonaisarviota.
Hyvinvointiyhteiskunta ja sen rahoitus rakentuu korkealle työllisyysasteelle sekä pitkille työurille. Väestön ikääntyessä jokainen työelämässä pysyvä tai sinne palaava ihminen vahvistaa julkista taloutta. Tästä näkökulmasta toimivampi kuntoutus ja työhön paluun tuki ovat myös investointeja työvoiman tarjontaan.
Työkyvyn arvioinnin laiminlyönti on sekä inhimillinen että taloudellinen ongelma
Jokaisella työnhakijalla tulisi olla mahdollisuus terveystarkastukseen ja työkyvyn arviointiin, jotta ihmiset eivät jäisi palvelujen ulkopuolelle tai epäselvään tilanteeseen vuosiksi. Tämän tulisi olla todellisuutta jo vallitsevan lainsäädännön perusteella, mutta työkyvyn tuen järjestelmä toimii kokonaisuutena liian myöhään.
Työkyvyn arviointi, hoito, kuntoutus, etuudet ja työllisyyspalvelut muodostavat liian usein erilliset saarekkeensa. Erityisesti työttömät ovat heikommassa asemassa, sillä he ovat pääsääntöisesti pelkästään hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon varassa. Siellä työkyvyn arviointiin liittyvät resurssit, osaaminen ja käytännöt vaihtelevat nykytilanteessa merkittävästi.
Tämä työkyvyn arvioinnin laiminlyönti on sekä inhimillinen että taloudellinen ongelma. Pitkäaikaistyötön voi todellisuudessa olla työkykyinen, osatyökykyinen, täsmätyökykyinen tai aidosti työkyvytön. Jos tätä ei selvitetä, seurauksena on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta huono lopputulos.
Eläketukiratkaisujen ja työeläkejärjestelmän rahoitus on pidettävä erillään
Mikäli työttömälle työnhakijalle muodostuu asianmukaisen työkyvyn arvioinnin jälkeen oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, tulee hänen eläke-etuutensa tietysti työeläkejärjestelmän rahoitettavaksi normaalien sääntöjen mukaan.
Muutoin työeläkejärjestelmän rahoitusta ei tule käyttää työllisyyspolitiikan rahoitusvälineenä. Jos päättäjät katsovat tarpeelliseksi toteuttaa kertaluonteisia ratkaisuja työkykyhaasteiden kanssa painivien pitkäaikaistyöttömien osalta, on niiden kustannukset katettava selkeästi ja avoimesti valtio-, kunta- ja hyvinvointialuetalouden toimesta. Työeläkejärjestelmä ei voisi edes toimia rahoittajana, sillä järjestelmä turvaa toimeentuloa vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman riskien toteutuessa.
Selkeä eläketukiratkaisujen ja eläkejärjestelmän erillisyyden periaate on toiminut myös aikaisemmissa ratkaisuissa. Niin Lex Taipale kuin myöhempi samankaltainen Lex Lindström olivat kertaluonteisia erityisratkaisuja. Niiden yhteydessä ei siirretty työllisyydenhoidon kustannuksia eläkejärjestelmän harteille. Samasta lähtökohdasta on perusteltua pitää kiinni jatkossakin.
Millainen olisi sitten se todellinen uudistus?
Aikaisemmat kertaluonteiset eläketukiratkaisut toteutettiin 2000- ja 2010-luvuilla. Vastaava yksittäinen eläketukiratkaisu ei kuitenkaan enää riitä vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. Monen työkyvyn haasteista kärsivän kohdalla työkyky ei ole kokonaan menetetty, mutta nykyisellään järjestelmä ei löydä riittävän aikaisin keinoja tukea työelämässä jatkamista tai sinne palaamista.
Tästä näkökulmasta uusi Lex Taipale voisi jäädä vain laastariksi avohaavaan. Se kenties auttaisi osan ihmisistä oikeaan suuntaan, etenkin jos esityksessä toteutuvat asianmukaiset eläkeselvittelyt. Mutta se jättäisi korjaamatta ne rakenteelliset ongelmat, joiden vuoksi työkyvyn arviointi, hoito, kuntoutus ja työllistymisen tuki toimivat liian hitaasti tai jäävät kokonaan toteutumatta.
Yhteiskunnan näkökulmasta keskeinen kysymys on se, että mahdollisimman moni ehtisi saada oikea-aikaista tukea ennen kuin työkyvyttömyys pitkittyy. Juuri tästä syystä olemme Telana korostaneet, että työkyvyn arvioinnin ja kuntoutustarpeen tunnistamisen on käynnistyttävä huomattavasti nykyistä aikaisemmin.
Liian usein ihminen siirtyy sairauspäivärahalta kuntoutustuelle, kuntoutustuelta työttömäksi tai työttömyydestä takaisin etuuksille ilman, että työhön paluuseen ohjaavaa polkua olisi rakennettu. Riittävä ratkaisu ei ole uusittu eläketukimalli, vaan työkykyetuuksien ja -palveluiden korjaaminen sekä yhteensovittaminen. Todellinen kokonaisuudistus tekisi kertaluonteisista eläketukiratkaisuista tarpeettoman tulevaisuudessa.
Ehdotukseemme sisältyvät esimerkiksi seuraavat muutokset:
- Pitkittyvän työkyvyttömyyden tilanteissa kuntoutustarvetta ja työelämämahdollisuuksia olisi arvioitava jo sairauspoissaolojen aikana.
- Sairauspäivärahan tarkistuspisteet on valjastettava nykyistä tehokkaammin työkyvyn arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja työhön paluun valmisteluun. Tarpeenmukaiseen kuntoutukseen tulee ohjata nykyistä varhaisemmin. Esimerkiksi työeläkekuntoutukseen hakeudutaan nykyjärjestelmässä usein liian myöhään. Tällöin työelämäyhteys on jo heikentynyt ja työhön paluu vaikeutuu.
- Työeläkekuntoutuksen myöntökriteerit tulisi tarkistaa, jotta kuntoutus voitaisiin käynnistää nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, erityisesti nuoremmille yleisempien mielenterveyteen liittyvissä työkyvyn ongelmissa. Hyvinvointialueiden perusterveydenhuollon on kyettävä tunnistamaan nykyistä paremmin työkyvyn rajoitteet, kuntoutustarpeet ja mahdollisuudet työelämään palaamiseen.
- Työttömien työkyvyn arviointi ja kuntoutusmahdollisuuksien suunnittelu tulisi keskittää tietyille lääkäreille. Näin voitaisiin luoda työkyvyn osaamiskeskittymiä hyvinvointialueille.
- Työkyvyn arvioinnin pitäisi johtaa ensisijaisesti työllisyyspalveluiden, kuntoutuksen toteuttajien ja terveydenhuollon yhteistyönä työelämäpolun rakentamiseen. Yhteiskunnan kannalta paras lopputulos syntyy silloin, kun mahdollisimman moni saa tarvitsemansa tuen ennen kuin päätös työkyvyttömyyseläkkeestä tehdään.
- Määräaikaisia työkyvyttömyyseläkekausia tulee aktivoida ja työkyvyn palauttamiseen pyrittävä nykyistä määrätietoisemmin.
Lex Taipaleen sijaan tarvitsemme siis tehokkaan työkyvyn palauttamisen mallin, jossa työkyvyn ongelmat tunnistetaan nykyistä aikaisemmin, tarpeenmukaiset työkykyä palauttavat toimet käynnistyvät nykyistä nopeammin ja työelämäpolku rakennetaan systemaattisesti kaikille niille, joilla työkykyä on vielä jäljellä tai palautettavissa. Tämä olisi sekä yhteiskunnan että työkyvyn haasteiden kanssa kamppailevan etu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Turkka SinisaloerityisasiantuntijaPuh:044 493 1882turkka.sinisalo@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
Kalevankatu 20
00100 Helsinki
https://www.tela.fi/
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Kutsu toimituksille: Tervetuloa Telan päättäjädebattiin 29.9. – mitä sopeutusten vuosikymmen tekee eläkkeille?16.9.2026 14:48:44 EEST | Kutsu
Tervetuloa seuraamaan Työeläkevakuuttajat Telan keskustelutilaisuutta, jossa puhutaan kiertelemättä seurauksista, joita tämän päivän päätöksillä on työeläkkeille. Livestriimattavassa keskustelussa 29.9. sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen, kansanedustajat Eeva Kalli, Jani Mäkelä ja Tytti Tuppurainen, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä sekä Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén purkavat auki suomalaisen työeläkejärjestelmän pienet ja suuret valinnat.
Telan Sirén blogissa: Suomen Yrittäjiltä unohtui mittasuhteet ja yrittäjien odottama YEL-uudistus10.9.2026 09:50:53 EEST | Blogi
Suomen Yrittäjät esittää teettämänsä selvityksen pohjalta työeläkejärjestelmän tehostamista yhdistämällä eläkevakuuttajia. Yrittäjäjärjestön johtopäätökset näyttävät monin paikoin menevän selvityksen näyttöä pidemmälle. Valitettavasti Suomen Yrittäjiltä unohtuivat säästökeinojen mittasuhteet sekä yrittäjäeläkkeiden uudistus. Suurin säästö veronmaksajille olisi saatavissa YEL:n uudistamisesta.
Telan YEL-ehdotus: Yrittäjäeläkkeiden rahastointi on käynnistettävä – YEL:n rahoitus kestävälle pohjalle3.9.2026 11:13:16 EEST | Tiedote
Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén pitää myönteisenä, että hallituksen YEL-uudistuksen valmistelussa haetaan ratkaisuja alkuperäistä esitystä ajantasaisempien ansiotietojen hyödyntämiseen eläkemaksujen määräytymisessä. Tela antaa vahvan tuen myös hallituksen budjettiriihen päätökselle 1.9. edistää yrittäjäeläkkeiden rahastointia. Myös Tela esittää rahastoinnin käynnistämistä osana YEL-järjestelmän seuraavaa uudistusvaihetta. Telassa on valmisteltu ehdotus, jossa rahastointi rahoitettaisiin osin maksutulolla, joka syntyisi, kun YEL-maksut perustuisivat tulevaisuudessa nykyistä kattavammin yrittäjien todellisiin ansioihin. Telan tavoitteena on vahvistaa yrittäjäeläkkeiden pitkän aikavälin rahoitusta ja taittaa valtion YEL-menon kasvua.
Työeläkevakuuttajien sijoitustyö kantaa hedelmää – eläkevarat ylittivät 300 miljardin euron rajan28.8.2026 05:25:00 EEST | Tiedote
Markkinoiden epävarmuuksista huolimatta työeläkevakuuttajat saivat sijoituksilleen vahvasti positiivisia tuottoja vuoden toisella neljänneksellä. Sen myötä työeläkevarojen kokonaismäärä nousi uuteen ennätykseensä. Varojen kasvu vahvistaa työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa ja vähentää tulevaisuudessa painetta työeläkemaksujen nostamiseen, muistuttaa Työeläkevakuuttajat Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen.
Analyysi: Työeläkevakuuttajien sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin yli kolme miljardia euroa – sijoitusjohtajat ja Telan Sirén peräänkuuluttavat uudistuksia pääomarahastojen tueksi26.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisissa kasvuyrityksissä oli vuoden 2025 lopussa noin 3,2 miljardia euroa työeläkevaroja. Vuoden 2025 aikana työeläkevakuuttajien sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin kasvoivat noin 887 miljoonalla eurolla. Kotimaisten sijoitusten lisäksi tarvitaan myös kansainvälistä pääomaa, mikä vaatii uudistuksia rahastorakenteisiin, muistuttavat työeläkevakuuttajien sijoitusjohtajat ja Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme