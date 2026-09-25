Miten säästää energiaa ja rahaa kotona? Vaasa järjestää asukaspaneelin energiaviisaasta asumisesta
25.9.2026 11:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Mitä energiaviisas asuminen tarkoittaa käytännössä? Miten kodin energiankulutusta voi vähentää ja samalla säästää rahaa? Näitä kysymyksiä pohditaan Vaasan kaupungin järjestämässä Energiaviisaan asumisen asukaspaneelissa lauantaina 24.10. Tapahtumaa edeltää kaikille avoin webinaari maanantaina 5.10., jossa tutustutaan Vaasan energiajärjestelmään.
Kaikille kiinnostuneille maksuton ja avoin Energiaviisaan asumisen asukaspaneeli järjestetään Vaasan hallintotalon valtuustosalissa lauantaina 24.10.2026 klo 9.15–15.00.
Asukaspaneelissa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja, tutustutaan paikallisiin esimerkkitapauksiin ja keskustellaan yhdessä energiatehokkaasta asumisesta. Teemoina ovat muun muassa energiansäästö, asumisen kustannukset ja kestävät energiaratkaisut.
Päivän aikana osallistujat pääsevät lisäksi jakamaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään työpajoissa. Tarkoituksena on kerätä asukkaiden ajatuksia ja kehittämisideoita energiatehokkaasta asumisesta sekä Vaasan tulevaisuuden energiaratkaisuista.
Osallistuminen on maksutonta, ja osallistujille tarjotaan kevyt lounas sekä kahvit. Tilaisuudessa on puheenvuoroja suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi esityksistä tarjotaan tekoälyavusteisesti tuotettu englanninkielinen käännös.
Ilmoittautuminen asukaspaneeliin 18.10. mennessä täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/9C002DD329A87385
Asukaspaneelin ohjelma 24.10.
Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoita muun muassa Vaasan kaupungilta ja EPV:lta, käytännön vinkkejä energiatehokkaaseen asumiseen sekä asukkaiden kokemuksia erilaisista energiaratkaisuista niin omakotitaloissa kuin kerrostaloissa.
9.00 Saapuminen ja aamukahvi
09.15–09.20 Tervetuloa ja päivän avaus
09.20–09.35 Vaasan energiajärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa
09.35–09.55 Rakennusten vähähiilisyys ja kaupungin energiatyö
10.00–10.40 Asumisen energiatehokkuus käytännössä
10.40–11.00 Tauko
11.00–11.45 Inspiroivia esimerkkejä energiatehokkaasta asumisesta ja energiaviisaista ratkaisuista
11.45–12.00 Keskustelu ja kysymykset
12.00–12.45 Kevyt lounas
12.45–14.00 Työpajat ja ryhmäkeskustelut
14.00–14.15 Kahvitauko
14.15–14.55 Yhteenveto työpajoista ja loppukeskustelu
14.55–15.00 Päätössanat ja tilaisuuden päättäminen
Webinaari tutustuttaa Vaasan energiajärjestelmään 5.10.
Ennen paneelia järjestetään kaikille avoin webinaari maanantaina 5.10.2026 klo 18–19, jossa tutustutaan Vaasan energiajärjestelmään.
Webinaarissa tarjotaan katsaus Vaasan energiajärjestelmän kehitykseen, energiamurroksen ajankohtaisiin teemoihin sekä siihen, miten energia tuotetaan ja hyödynnetään kaupungissamme nyt ja tulevaisuudessa. Webinaari on suomenkielinen, ja esitysmateriaali on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Webinaari järjestetään osana valtakunnallista Energiansäästöviikkoa, ja sitä suositellaan kaikille asukaspaneeliin osallistuville. Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Osallistuminen Teams-webinaariin tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/meet/353407141842957?p=x4xwBbP1M8WhfAvNFa
Tilaisuudet järjestetään osana Euroopan komission Citizen Energy Advisory Hub (CEAH) -aloitetta.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eva Bligt-LindénProjektipäällikköPuh:+358 40 186 4218eva.bligt-linden@vaasa.fi
Suvi AhoStrategiapäällikköPuh:+358 50 326 8877suvi.aho@vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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