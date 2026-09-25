Vaasan kaupunki - Vasa stad

Miten säästää energiaa ja rahaa kotona? Vaasa järjestää asukaspaneelin energiaviisaasta asumisesta

25.9.2026 11:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Mitä energiaviisas asuminen tarkoittaa käytännössä? Miten kodin energiankulutusta voi vähentää ja samalla säästää rahaa? Näitä kysymyksiä pohditaan Vaasan kaupungin järjestämässä Energiaviisaan asumisen asukaspaneelissa lauantaina 24.10. Tapahtumaa edeltää kaikille avoin webinaari maanantaina 5.10., jossa tutustutaan Vaasan energiajärjestelmään.

Ilmakuva kaupungista iltahämärässä, katuvalot loistavat ja meri näkyy taustalla.
Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Kaikille kiinnostuneille maksuton ja avoin Energiaviisaan asumisen asukaspaneeli järjestetään Vaasan hallintotalon valtuustosalissa lauantaina 24.10.2026 klo 9.15–15.00. 

Asukaspaneelissa kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja, tutustutaan paikallisiin esimerkkitapauksiin ja keskustellaan yhdessä energiatehokkaasta asumisesta. Teemoina ovat muun muassa energiansäästö, asumisen kustannukset ja kestävät energiaratkaisut. 

Päivän aikana osallistujat pääsevät lisäksi jakamaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään työpajoissa. Tarkoituksena on kerätä asukkaiden ajatuksia ja kehittämisideoita energiatehokkaasta asumisesta sekä Vaasan tulevaisuuden energiaratkaisuista. 

Osallistuminen on maksutonta, ja osallistujille tarjotaan kevyt lounas sekä kahvit. Tilaisuudessa on puheenvuoroja suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi esityksistä tarjotaan tekoälyavusteisesti tuotettu englanninkielinen käännös.   

Ilmoittautuminen asukaspaneeliin 18.10. mennessä täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/9C002DD329A87385  

Asukaspaneelin ohjelma 24.10.

Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijoita muun muassa Vaasan kaupungilta ja EPV:lta, käytännön vinkkejä energiatehokkaaseen asumiseen sekä asukkaiden kokemuksia erilaisista energiaratkaisuista niin omakotitaloissa kuin kerrostaloissa. 

9.00 Saapuminen ja aamukahvi 
09.15–09.20 Tervetuloa ja päivän avaus
09.20–09.35 Vaasan energiajärjestelmä tänään ja tulevaisuudessa
09.35–09.55 Rakennusten vähähiilisyys ja kaupungin energiatyö
10.00–10.40 Asumisen energiatehokkuus käytännössä 
10.40–11.00 Tauko 
11.00–11.45 Inspiroivia esimerkkejä energiatehokkaasta asumisesta ja energiaviisaista ratkaisuista 
11.45–12.00 Keskustelu ja kysymykset 
12.00–12.45 Kevyt lounas 
12.45–14.00 Työpajat ja ryhmäkeskustelut 
14.00–14.15 Kahvitauko 
14.15–14.55 Yhteenveto työpajoista ja loppukeskustelu 
14.55–15.00 Päätössanat ja tilaisuuden päättäminen 

Webinaari tutustuttaa Vaasan energiajärjestelmään 5.10. 

Ennen paneelia järjestetään kaikille avoin webinaari maanantaina 5.10.2026 klo 18–19, jossa tutustutaan Vaasan energiajärjestelmään. 

Webinaarissa tarjotaan katsaus Vaasan energiajärjestelmän kehitykseen, energiamurroksen ajankohtaisiin teemoihin sekä siihen, miten energia tuotetaan ja hyödynnetään kaupungissamme nyt ja tulevaisuudessa. Webinaari on suomenkielinen, ja esitysmateriaali on tarjolla sekä suomeksi että ruotsiksi. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Webinaari järjestetään osana valtakunnallista Energiansäästöviikkoa, ja sitä suositellaan kaikille asukaspaneeliin osallistuville. Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.  

Osallistuminen Teams-webinaariin tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/meet/353407141842957?p=x4xwBbP1M8WhfAvNFa 

Tilaisuudet järjestetään osana Euroopan komission Citizen Energy Advisory Hub (CEAH) -aloitetta. 

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. 

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Yhteyshenkilöt

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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