Kutsu: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seminaari ”Rahapelimarkkinat avautuvat: onko meillä edessä haittakriisi?” 6.10. klo 10–11.45 THL:n tiloissa ja verkossa
25.9.2026 09:44:21 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Kutsu
Suomi siirtyy rahapelaamisessa lisenssijärjestelmään kesällä 2027. THL ja KKV arvioivat, että järjestelmä ei kykene suojelemaan pelaajia riittävästi rahapelihaitoilta, ja ilman sääntelyn vahvistamista haitat uhkaavat lisääntyä. Erityisen suuri huoli kohdistuu nuoriin aikuisiin, joilla rahapeliongelmat ja niihin liittyvä velkaantuminen ovat jo nyt yleisempiä kuin muissa ikäryhmissä.
Seminaarissa tarkastellaan lisenssijärjestelmän keskeisiä haasteita ja kehittämistarpeita. Tilaisuuden avaavat THL:n pääjohtaja Mika Salminen ja KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo. Seminaarissa kuullaan mm. apulaisprofessori Virve Marionneaun (Helsingin yliopisto) asiantuntijapuheenvuoro lisenssijärjestelmän riskeistä ja muiden maiden kokemuksista, sekä arvioita siitä, miten sote-järjestelmä kestää uudistuksen, millä tapaa markkinointi tulee muuttumaan sekä miten voimme suojata nuoria rahapelihaitoilta.
Riku Buri (KKV) ja Jani Selin (THL) esittelevät THL:n ja KKV:n ehdotukset rahapelihaittojen ehkäisemiseksi uudessa toimintaympäristössä.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta paikan päälle THL:n tiloihin (Mannerheimintie 166) tai verkkolähetykseen. Tilaisuudesta tulee tallenne. Asiantuntijoiden kanssa voi sopia haastatteluista.
Julkaisemme aiheesta tiedotteen "THL ja KKV: Rahapelaamisen haitat uhkaavat kasvaa uuden rahapelijärjestelmän takia - sääntelyä pelaajien suojaksi on vahvistettava" samana päivänä 6.10. Se on saatavissa ennakkoon embargolla riikka.salmelin(at)thl.fi
Aika ja paikka:
Tiistai 6.10.2026 klo 10.00–11.45
THL, Mannerheimintie 166, Helsinki ja verkossa
Ilmoittautuminen: Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan lähettämällä sähköpostia viimeistään pe 2.10. osoitteeseen riikka.salmelin(at)thl.fi. Kerro viestissä nimesi, edustamasi media sekä osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. Samalla voit esittää haastattelu- ja kuvauspyynnön.
Tilaisuuden ohjelma
10.00 Tilaisuuden avaus
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Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Mika Salminen
10.15 Asiantuntijapuheenvuorot
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Lisenssijärjestelmän riskit ja muiden maiden kokemuksia, apulaisprofessori Virve Marionneau, Helsingin yliopisto
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Kestääkö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä rahapeliuudistusta? erikoistutkija Maria Heiskanen, THL
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Markkinoinnin maltillisuus ja kohdentaminen lisenssijärjestelmässä, ryhmäpäällikkö Kristiina Vainio, KKV
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Nuoret riskiryhmässä - miten suojaamme heitä? erikoistutkija Jenna Grundström, THL
11.15 Toimenpide-ehdotukset
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Tutkimusohjaaja Riku Buri, KKV
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Erikoistutkija Jani Selin, THL
11.35 Kysymyksiä & kommentteja
11.45 Tilaisuus päättyy
Lisätiedot tilaisuudesta ja mahdolliset haastattelupyynnöt:
Riikka Salmelin
viestinnän asiantuntija
Viestintä ja vaikuttaminen -yksikkö, THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
p. 029 524 8036
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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