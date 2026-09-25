Vaasalaiset ennätystyytyväisiä kuntatekniikan palveluihin
25.9.2026 10:10:21 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasalaisten tyytyväisyys kuntatekniikan palveluihin on korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin. Kesällä toteutetussa asukastyytyväisyyskyselyssä kiitosta saivat erityisesti keskustan puistot, katuvalaistus, lumenauraus ja liukkaudentorjunta.
Kyselyllä selvitetään vuosittain, miten asukkaat kokevat muun muassa katujen ja viheralueiden hoidon sekä vesi- ja jätehuollon. Kuntatekniikan palveluiden keskiarvo oli tänä vuonna 3,81 asteikolla 1–5. Tulos on tähänastisen seurannan paras: vuonna 2025 keskiarvo oli 3,70 ja vuonna 2018 puolestaan 3,33.
Vastaava kyselytutkimus toteutettiin Vaasassa ensimmäisen kerran jo vuonna 2004. Siitä lähtien toimintatapoja on kehitetty määrätietoisesti joka vuosi.
– Nyt saavutettu tulos kertoo asukastyytyväisyyden pitkäjänteisestä paranemisesta. Tehdyt panostukset näkyvät selvästi tuloksissa, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi iloitsee.
Talvihoito sai aiempaa paremmat arviot
Suurimmat parannukset asukastyytyväisyydessä liittyvät lumenauraukseen ja liukkaudentorjuntaan, joita koskevien arvioiden keskiarvo nousi 3,77:ään (+ 0,2). Tyytyväisyys kasvoi kaikissa tarkastelluissa talvihoidon palveluissa. Viime talvi oli Vaasassa vähäluminen, mikä on saattanut vaikuttaa vastauksiin.
– Talvihoidon osalta on viime vuosina muun muassa madallettu kunnossapidon lähtökynnystä, alettu poistamaan tonttiliittymien aurausvalleja, tehostettu kävelyn ja pyöräilyn pääreittien kunnossapitoa sekä pyritty nopeuttamaan hiekoitushiekan poistoa, Talvi taustoittaa.
Puistot, katuvalaistus ja asuinalueet keräsivät kiitosta
Parhaimmat arvosanat vaasalaiset antoivat keskustan puistoille (4,36) sekä keskustan katuvalaistukselle (4,30). Viheralueiden hoito Vaasassa on myös aiempina vuosina sijoittunut valtakunnallisesti kärkeen.
Vähintään neljän keskiarvoon ylsi kahdeksan kuntatekniikan palvelua:
- keskustan puistot: 4,36
- katuvalaistus keskustan kaduilla: 4,30
- lumenauraus keskustaan johtavilla pääkaduilla: 4,19
- keskustan katujen puhtaus ja siisteys: 4,12
- kuntoradat ja ulkoilureitit: 4,11 (yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa)
- urheilu- ja pelikentät: 4,10 (yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa)
- katuvalaistus asuntokaduilla: 4,06
- katuvalaistus jalankulku- ja pyöräteillä: 4,00.
Vaasassa 76 prosenttia vastaajista antoi asuinalueelleen kouluarvosanan 8–10. Asuinalueiden suositteluindeksi nousi 30:stä 39:ään, mikä nosti Vaasan kuntien vertailussa seitsemänneksi. Tutkimukseen osallistui yhteensä 31 kuntaa.
Katuja ja liikennevaloja parannetaan
Kysely nostaa esiin myös kehittämistarpeet. Matalimmat arvosanat kuntatekniikan palveluista saivat asuinkatujen kunto (3,17) ja autoliikenteen liikennevalo-ohjaus (3,24). Molempien arviot paranivat edellisvuodesta, mutta palveluissa on edelleen parannettavaa.
Kuntatekniikka vastaa tarpeisiin kohdentamalla investointeja palveluiden parantamiseen. Tavoitteena on saneerata vuosittain viisi tonttikatua eli asuinalueita palvelevaa katua. Lisäksi kaupunki uudistaa parhaillaan liikennevalo-ohjausta liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.
Asukkaiden äänellä on merkitystä
Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään palveluiden kehittämisessä ja investointien suunnittelussa. Tavoitteena on jatkaa myönteistä kehitystä ja parantaa erityisesti niitä arjen palveluita, joihin asukkaat toivovat muutosta.
– Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Asukkaiden ääni on meille erittäin tärkeä toiminnan kehittämisessä. Lämmin kiitos myös kuntatekniikan osaavalle henkilöstölle ja yhteistyökumppaneillemme, jotka palvelut käytännössä mahdollistavat, Talvi kiittelee.
Vuoden 2026 Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy. Vaasassa kyselyn otos oli 2000 asukasta ja siihen vastasi 392 asukasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka TalviKuntatekniikan johtajaPuh:+358 40 831 1550jukka.talvi@vaasa.fi
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