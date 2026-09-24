Puinnit ovat Etelä-Pohjanmaalla loppusuoralla

Nyt jäljellä olevien puintien suurimmaksi ongelmaksi on nousemassa peltojen kantavuus. Mitä myöhempään mennään, sitä heikommaksi korjuukelit käyvät ja kaikkia viljoja ei välttämättä saada korjatuksi. Syysviljojen kylvöt loppuivat kuun puoliväliin ja osin kylvösuunnitelmia on jouduttu perumaan. Tänä syksynä tulee vähemmän syysviljaa kuin on suunniteltu koko maakunnan mittakaavassa, koska puintipäivät ovat olleet kortilla ja niihin on keskitytty enemmän. Sateet ovat haitanneet viimeisiä puinteja, arviolta viidennes on vielä puimatta. Kuivien olkien saatavuus on ollut heikkoa, kun sateiden alettua ei pitkiä poutajaksoja ole ollut. Sato on määrällisesti ja laadullisesti hyvää jo puiduissa viljoissa. Öljykasveja on vielä paljon puimatta ja kevätrypsit odottavatkin monin paikoin poutajaksoa, rapseilla vielä menee aikaa. Lietteen levitykset on aloitettu, mutta niitäkin haittaa peltojen kantavuus.

Viljasadosta

Viljasato on ollut tänä vuonna hyvä ja paikoin erinomainen. Vaikka sato on ollut hyvä, heikot tuottajahinnat ja korkeat kustannukset syövät tilan hyvän tuloksen heikoksi. Onkin ikävää, että panostus maahan ja viljan tuotantoon ei tuo tuottoja riittävästi tiloille tänä kasvukautena. Ensi keväällä tullaan kylvämään selkeästi vähemmän viljaa kuin tänä vuonna, koska kulujen nousu on ollut kova.

Nurmi

Kolmas sato on pääasiassa tehtynä. Kolmas sato on ollut pääosin hyvä, jonkin verran on säästetty lannoituksista, mikä näkyy lähinnä alhaisina valkuaisina raaka-ainenäytteissä. Myös kesän aikaisemmat säilörehusadot ovat olleet hyviä, joten kaikilla ei ole ollut tarvetta tehdä kolmatta satoa. Nyt onkin ollut hyvä sauma lopettaa vanhimpia tai heikkokuntoisia nurmia. Mikäli kolmatta satoa ei tehdä, puhdistusniitto on useimmissa tapauksissa paikallaan. Näin ei kuloa siirry heikentämään seuraavan kesän ensimmäisen sadon laatua. Kun kuollutta kasvustoa ei ole varjostamassa uuden kasvun alkua, nurmet lähtevät nopeasti kasvuun ja hyödyntävät kevätkosteuden kautta ravinteita paremmin. Syksyllinen murskaus helpottaa myös kevään täydennyskylvöjä. Nyt onkin hyvä aika pohtia sopivia siemenseoksia ensi kevään kylvöille, lannoitusstrategioita ja yleensäkin peltoalan järkevää käyttöä. Kalkitukseen ja maan kasvukunnon parantamiseen kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota nyt kun lannoitteiden hinnat ovat edelleen tuskastuttavan korkealla.

Peruna

Perunannosto on juuri nyt kovassa vauhdissa. Pääasiassa lukumäärää on vähän ja mukulakokoa on senkin edestä. Sato-odotukset ovat kohtuulliset, koska kokoa perunalta pääosin löytyy, mutta lukumäärä vähentää kilomääriä. Erityisesti lehtipolte ja mustapistetaudin oireita on ollut havaittavissa tällä kasvukaudella. Jos nämä ovat ehtineet tuhota varsistoa jo aikaisessa vaiheessa, mukulat ovat jääneet pieniksi.