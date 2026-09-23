Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 29.9.2026

Päivitetty tiedote: Pihlajasaarta kehitetään luontoarvoja vaalien kasvaville kävijämäärille 23.9.2026 09:03:45 EEST | Tiedote

Pihlajasaaren kehittämissuunnitelma valmistui keväällä 2026, ja sen toteutus käynnistyy vaiheittain vuonna 2027. Tavoitteena on parantaa saaren palveluita ja saavutettavuutta kasvaville kävijämäärille samalla, kun saaren arvostettua luontoa, rauhaa ja merellistä tunnelmaa vaalitaan.