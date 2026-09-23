Vihreiden Tiina Elo: Datakeskustyömaiden työoloihin on puututtava
25.9.2026 10:03:43 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Julkisuuteen on tullut tietoja Googlen Haminan datakeskuksen työmaalla olevista epäkohdista. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo vaatii datakeskustyömaille tarkempaa valvontaa ja uutta lainsäädäntöä, jolla saadaan työhön liittyvä hyväksikäyttö loppumaan.
Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Googlen Haminan datakeskuksen työmaalla on useita epäkohtia. Työntekijöille on huudettu, istuminen on kielletty ja työtuntimäärät ovat olleet kohtuuttomia. Myös ylityökorvausten maksamisesta on kieltäydytty.
– Datakeskukset voivat tuoda alueille mukanaan paljon kaivattuja työpaikkoja, mutta se ei voi tapahtua työntekijöiden oikeuksia polkemalla. Haminan datakeskuksen työmaalla tapahtuvat epäkohdat kuulostavat juuri sellaiselta työhön liittyvältä hyväksikäytöltä, joka on Suomessa huolestuttavalla tavalla yleistynyt esimerkiksi juuri rakennustyömailla, vihreiden kansanedustaja Tiina Elo toteaa.
Elo esittää tarkempaa viranomaisvalvontaa datakeskusten työmaille.
– Suomeen on tämän hetken tietojen mukaan tulossa merkittävä määrä jättimäisiä datakeskustyömaita. Niistä ei saa tehdä työoikeuksien villiä länttä, vaan nyt tarvitaan riittävää viranomaisvalvontaa, jolla epäkohtiin päästään puuttumaan heti kun niitä ilmenee, Elo sanoo.
Haminan datakeskuksella toimivat irlantilaiset yritykset työllistävät etenkin romanialaista työvoimaa.
– Työhön liittyvä hyväksikäyttö kohdistuu valitettavan usein nimenomaan ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan. Pahinta siinä on, että tapaukset eivät välttämättä tule koskaan viranomaisten tietoon, koska työntekijät pelkäävät asemaansa. Jatkuva väärinkäytökset paljastuminen osoittaa, että suomalainen oikeusjärjestelmä on ollut aivan liian kyvytön puuttumaan niihin, Elo korostaa.
Elo esittää tilaajavastuun tiukentamista, viranomaisten toimivallan vahvistamista ja parempaa tukea työperäiselle työvoimalle.
– Ilmiö ei valitettavasti rajoitu vain datakeskustyömaihin. Siksi Suomeen tarvitaan kattavaa lainsäädäntöä, jolla työriistoon puututaan. Tilaajavastuun tulisi kattaa koko hankintaketju ja viranomisten valvonnan resurssien ja toimivallan tulisi olla nykyistä parempia. Myös tänne töihin tulevien tulisi saada nykyistä paremmin tukea ja tietoa oikeuksistaan, jotta he uskaltavat puuttua epäkohtiin, Elo esittää.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta: Pääministerin kutsuttava puheenjohtajat koolle, jos riskiarviot asehankinnoista ovat muuttuneet23.9.2026 15:42:10 EEST | Tiedote
Puolustusministeri Antti Häkkänen on perustellut eduskunnan täysistunnossa vierailuaan Israeliin sillä, että ilman sitä Suomen ilmapuolustushankinnat olisivat voineet vaarantua. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii pääministeri Petteri Orpoa kutsumaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajat koolle ja kertomaan heille luottamuksellisesti, onko hankintaan liittyvä riskiarvio muuttunut.
Kouluruokailusuositus ei toteudu eikä sitä valvota – useissa kouluissa syödään hätäisesti jo klo 10. Vihreiden Mari Holopainen vaatii opetusministeri Adlercreutzilta toimia22.9.2026 13:21:29 EEST | Tiedote
Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen (vihr.) vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta selvittämään, kuinka monessa Suomen peruskoulussa kouluruokailusuosituksen mukainen vähintään 30 minuutin ruokailuaika ei toteudu. Holopainen esittää myös, että selvitetään, kuinka suuri osuus oppilaista saa lounaan suosituksen mukaisesti klo 11-12 välisenä aikana. Hän edellyttää myös konkreettisia toimia niiden koulujen tilanteen korjaamiseksi, joissa suositus ei toteudu.
Tynkkynen vihreiden ryhmäpuheenvuorossa: pitäisikö budjettikirjan kannessa olla lastensuojelunuoren kuva?22.9.2026 11:33:01 EEST | Tiedote
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää. Hallituksen ja vihreiden välillä vallitsee perustavanlaatuinen arvoero, kuvasi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen. Ryhmäpuheenvuorossa hän arvosteli ankarasti hallituksen talouspolitiikan linjaa – ja kysyi inhimillisyyden perään.
Virta vetoaa SDP:hen: Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt vastapainoksi Orpon hallituksen linjattomuudelle21.9.2026 19:09:30 EEST | Tiedote
Vasemmistoliitto on ilmoittanut tukevansa Vihreiden esittämää epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle tämän Israel-vierailun vuoksi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kutsuu nyt myös SDP:tä mukaan rintamaan.
Vihreiden Diarra hallituksen aborttimaksuista: ”Naisten oikeuksilla ei ole tälle hallitukselle mitään arvoa”21.9.2026 13:08:34 EEST | Tiedote
Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksista. Esitys vapauttaa raskauteen liityviä toimenpidemaksuja, mutta mediatietojen mukaan omasta pyynnöstä tehtäviin abortteihin voisi liittyä noin 257 euron maksu. Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii hallitusta luopumaan aborttimaksusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme