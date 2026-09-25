Partioaitta avaa kaksi uutta myymälää

Rovaniemen myymälä suunnitellaan palvelemaan erityisesti Lapissa matkaavia turisteja. Myymälän valikoima rakennetaan palvelemaan viime hetken puuttuvia varusteita sekä laadukkaita tuliaisia etsiviä asiakkaita. Molemmilla Rovaniemen myymälöillä on tärkeä rooli paikallisten varustamisessa sekä onnistuneiden Suomi-elämysten mahdollistajana laadukkaiden varusteiden ja luonnossa liikkumisessa tarvittavan tietotaidon avulla.

“Rovaniemi on ainutlaatuinen kaupunki ulkoilun ja luonnossa liikkumisen näkökulmasta, ja meille on hienoa päästä palvelemaan asiakkaita entistä näkyvämmin aivan kaupungin sydämessä. Uusi myymälä Sampokeskuksessa tuo laadukkaat varusteet ja Partioaitan asiantuntevan palvelun helposti sekä rovaniemeläisten että matkailijoiden saataville”, kommentoi Partioaitan toimitusjohtaja Markus Mäkinen





“Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi brändin, joka tarjoaa pitkäkestoisia tuotteita ulkoiluun, matkailuun ja hyvinvoinnin lisäämiseen”, toteaa Sampokeskuksen kauppakeskuspäällikkö Petra Kurtti.

Porin Puuvilla-kauppakeskukseen joulukuussa avautuva myymälä tuo laajan retkeily-, ulkoilu- ja vapaa-ajan valikoiman palvelemaan porilaisia ja koko Satakunnan alueen asiakkaita. Myymälän valikoima koostuu laadukkaista ja pitkäikäisistä tuotteista niin retkeilyyn kuin jokapäiväiseen arkiulkoiluunkin

“Haluamme olla mukana innostamassa yhä useampia ihmisiä ulos ja tarjota samalla asiantuntevaa palvelua sekä laadukkaita, pitkäikäisiä tuotteita. 25. myymälän avaaminen on meille myös hieno merkkipaalu. Satakunnassa on vahva ulkoilukulttuuri ja upeita mahdollisuuksia luonnossa liikkumiseen. On myös mahtavaa päästä jatkamaan Satakunnan Partiokaupasta alkunsa saanee satakuntalaisen retkeilyn ja ulkoilun erikoiskaupan perinnettä”, sanoo Partioaitan toimitusjohtaja Markus Mäkinen

”Partioaitan saapuminen Puuvillaan on hieno uutinen niin meille kuin asiakkaillemme. Vahva ulkoilu- ja retkeilyosaaminen, harkitusti valitut laatutuotteet sekä tunnetut kansainväliset brändit rikastuttavat kauppakeskuksemme tarjontaa merkittävästi. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kattavan valikoiman liikunnan, ulkoilun ja hyvinvoinnin tuotteita saman katon alta. On ilo voida tarjota koko Satakunnan alueen asiakkaille entistä monipuolisempi valikoima aktiiviseen elämäntapaan ja luonnossa liikkumiseen”, sanoo vt. kauppakeskusjohtaja Marjo Kankaanranta.

Porista löytyy myös Partioaitan vuoden 2020 Ympäristöbonus-kohde: Noormarkun Lassilassa sijaitseva 52 hehtaarin Keidas on Partioaitan nimikkometsä. Luonnonperintösäätiön lahjoitusosuus oli 55 313 euroa ja se kohdennettiin alueen suojeluun.

Partioaitta on palvellut suomalaisia ulkoilijoita jo vuodesta 1928. Yrityksen tavoitteena on tehdä innostaa ihmisiä nauttimaan ulkoilusta vastuullisesti – nyt ja tulevaisuudessa. Asiantunteva palvelu ja asiakasta varten kuratoitu valikoima ovat toiminnan kulmakivet.