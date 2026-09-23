Turun yliopisto

Etsitkö haastateltavaksi tekoälyn asiantuntijaa? Kokosimme listan toimittajien käyttöön

25.9.2026 10:11:42 EEST | Turun yliopisto | Tiedote

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Turun yliopistosta löytyy paljon tutkijoita, joiden asiantuntijuus liittyy tekoälyyn. Tutkijat antavat mielellään haastatteluja omaan asiantuntijuusalueeseensa liittyen.

Tekoälyn sääntely, riskit, hallinta ja etiikka

Michael Laakasuo, yliopistonlehtori, psykologian ja logopedian laitos, mrlaak@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ihmisen ja robotin vuorovaikutus, psykometriikka, robotiikan moraalipsykologia, tekoälyn moraalipsykologia, sosiokognitiiviset vinoumat tekoälyn etiikassa, yleisen tekoälyn riskit, mielen siirtoteknologia, outo laakso, transhumanismi

Nea Lepinkäinen, tutkijatohtori, oikeustiede, nea.lepinkainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoäly, oikeus ja yhteiskunta, tekoälyn sääntely, tekoälyn riskit ja haitat

Matti Minkkinen, apulaisprofessori, dosentti, tietojärjestelmätiede, p. +358 50 477 0454, matmin@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn hallinta organisaatioissa, vastuullinen tekoäly, tekoäly sosioteknisenä ja verkottuneena ilmiönä, tulevaisuudentutkimuksen etiikka 

Matti Mäntymäki, professori, tietojärjestelmätiede, p. +358 50 486 7657, matti.mantymaki@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn hyvä hallintotapa, tekoälyn mahdollisuudet ja riskit, tekoäly organisaatioiden työkaluna 

Atte Ojanen, väitöskirjatutkija, valtio-oppi, p. 050 917 7994, atosoj@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn sääntely, riskit ja hallinta, tekoälyetiikka, teknologiapolitiikka, tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset, tekoälyn ja demokratian suhde

Henni Parviainen, tutkijatohtori, oikeustiede, henni.h.parviainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: algoritmisen rekrytoinnin ja johtamisen oikeudellinen sääntely, digitaalisen työelämän työoikeus, tekoälyn ja algoritmisen päätöksenteon sääntely, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, yksityisyydensuoja ja tietosuoja työelämässä

Juho Vaiste, väitöskirjatutkija, johtaminen ja organisointi, juho.vaiste@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn etiikka 

Juha Vesala, yliopistonlehtori, oikeustiede, p. +358 50 409 3965, juha.vesala@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekijänoikeus, patenttioikeus, kilpailuoikeus, tekoälyn sääntely, tekoäly terveyden- ja sosiaalihuollossa 

Mika Viljanen, professori, oikeustiede, p. +358 50 471 8122, mivevi@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn sääntely

Tekoälyn hyödyntäminen

Filip Ginter, professori, data-analytiikka, figint@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: luonnollisen kielen käsittely, kieliteknologia, koneoppiminen, mukana eurooppalaisia kielimalleja kehittävässä Turku NLP-tutkimusryhmässä

Antti Innanen, työelämäprofessori, oikeustiede, antti@wearelegit.ai
Asiantuntijuusalueet: työn muutos, asiantuntijapalveluiden muutos, lakialan muutos, AI-natiivit palvelut, tekoälyn kanssa työskentely, tekoälyagentit

Pasi Kankaanpää, tutkimuspäällikkö, lääketieteellinen tiedekunta, pkanka@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoäly ja yliopisto-opiskelu, vastuullinen tekoälyn käyttö kuvantamisessa ja kuva-analyysissä

Jukka Kemppainen, professori, kuvantaminen ja kliininen diagnostiikka, p. 050 385 0969, jukkem@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lääketieteellinen kuvantaminen, diagnostiikka, prognoosi sekä human-in The Loop AI-järjestelmät

Veronika Laippala, professori, digitaalinen kielentutkimus, p. +358 50 328 9739, mavela@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: laskennallinen kielitiede, kieliteknologia, suomen kieltä ymmärtävä tekoäly, mukana eurooppalaisia kielimalleja kehittävässä Turku NLP-tutkimusryhmässä

Chi Shing (Harry) Lau, projektitutkija, opettajankoulutuslaitos, p. 040 707 5545, chslau@utu.fi (haastattelut kirjallisina suomeksi ja englanniksi, suullisina englanniksi)
Asiantuntijuusalueet: tekoäly opetuksessa, tekoälyavusteinen palaute, oppimisanalytiikka, ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus oppimisessa

Sissi Lehto, AI-koulutusasiantuntija, tutkijatohtori, Turun kauppakorkeakoulu, sissi.lehto@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: tekoäly markkinoinnissa, tekoäly korkeakouluissa (tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa), markkinoinnin automaatio, B2B-markkinointi ja myynti 

Maryna Manteghi, tutkijatohtori, oikeustiede, maryna.manteghi@utu.fi (yhteydenotot englanniksi)
Asiantuntijuusalueet: intellectual property law, copyright law and digital technologies, artificial intelligence, digitalization, text and data mining and generative AI

Tuomas Mylly, professori, oikeustiede, p. +358 40 820 5125, tuomyl@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: tekstin- ja tiedonlouhinta (Text and Data Mining, TDM), tekoäly ja tekijänoikeus, tekoäly ja standardit, tekoälysäädös, tekoälyasetus, tekoälysisältö, tekoäly ja tutkimus

Sanna Salanterä, professori, hoitotieteen laitos, +358 50 555 0567, sansala@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: digitaaliset terveyssovellukset terveyden edistämisessä ja potilaan perushoidossa, hoitotyön tiedolla johtaminen, potilasasiakirjojen tekstin louhinta

Avainsanat

turun yliopistotekoälyasiantuntijat

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