Etsitkö haastateltavaksi tekoälyn asiantuntijaa? Kokosimme listan toimittajien käyttöön
25.9.2026 10:11:42 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopistosta löytyy paljon tutkijoita, joiden asiantuntijuus liittyy tekoälyyn. Tutkijat antavat mielellään haastatteluja omaan asiantuntijuusalueeseensa liittyen.
Tekoälyn sääntely, riskit, hallinta ja etiikka
Michael Laakasuo, yliopistonlehtori, psykologian ja logopedian laitos, mrlaak@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: ihmisen ja robotin vuorovaikutus, psykometriikka, robotiikan moraalipsykologia, tekoälyn moraalipsykologia, sosiokognitiiviset vinoumat tekoälyn etiikassa, yleisen tekoälyn riskit, mielen siirtoteknologia, outo laakso, transhumanismi
Nea Lepinkäinen, tutkijatohtori, oikeustiede, nea.lepinkainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoäly, oikeus ja yhteiskunta, tekoälyn sääntely, tekoälyn riskit ja haitat
Matti Minkkinen, apulaisprofessori, dosentti, tietojärjestelmätiede, p. +358 50 477 0454, matmin@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn hallinta organisaatioissa, vastuullinen tekoäly, tekoäly sosioteknisenä ja verkottuneena ilmiönä, tulevaisuudentutkimuksen etiikka
Matti Mäntymäki, professori, tietojärjestelmätiede, p. +358 50 486 7657, matti.mantymaki@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn hyvä hallintotapa, tekoälyn mahdollisuudet ja riskit, tekoäly organisaatioiden työkaluna
Atte Ojanen, väitöskirjatutkija, valtio-oppi, p. 050 917 7994, atosoj@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn sääntely, riskit ja hallinta, tekoälyetiikka, teknologiapolitiikka, tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset, tekoälyn ja demokratian suhde
Henni Parviainen, tutkijatohtori, oikeustiede, henni.h.parviainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: algoritmisen rekrytoinnin ja johtamisen oikeudellinen sääntely, digitaalisen työelämän työoikeus, tekoälyn ja algoritmisen päätöksenteon sääntely, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, yksityisyydensuoja ja tietosuoja työelämässä
Juho Vaiste, väitöskirjatutkija, johtaminen ja organisointi, juho.vaiste@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn etiikka
Juha Vesala, yliopistonlehtori, oikeustiede, p. +358 50 409 3965, juha.vesala@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekijänoikeus, patenttioikeus, kilpailuoikeus, tekoälyn sääntely, tekoäly terveyden- ja sosiaalihuollossa
Mika Viljanen, professori, oikeustiede, p. +358 50 471 8122, mivevi@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoälyn sääntely
Tekoälyn hyödyntäminen
Filip Ginter, professori, data-analytiikka, figint@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: luonnollisen kielen käsittely, kieliteknologia, koneoppiminen, mukana eurooppalaisia kielimalleja kehittävässä Turku NLP-tutkimusryhmässä
Antti Innanen, työelämäprofessori, oikeustiede, antti@wearelegit.ai
Asiantuntijuusalueet: työn muutos, asiantuntijapalveluiden muutos, lakialan muutos, AI-natiivit palvelut, tekoälyn kanssa työskentely, tekoälyagentit
Pasi Kankaanpää, tutkimuspäällikkö, lääketieteellinen tiedekunta, pkanka@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoäly ja yliopisto-opiskelu, vastuullinen tekoälyn käyttö kuvantamisessa ja kuva-analyysissä
Jukka Kemppainen, professori, kuvantaminen ja kliininen diagnostiikka, p. 050 385 0969, jukkem@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lääketieteellinen kuvantaminen, diagnostiikka, prognoosi sekä human-in The Loop AI-järjestelmät
Veronika Laippala, professori, digitaalinen kielentutkimus, p. +358 50 328 9739, mavela@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: laskennallinen kielitiede, kieliteknologia, suomen kieltä ymmärtävä tekoäly, mukana eurooppalaisia kielimalleja kehittävässä Turku NLP-tutkimusryhmässä
Chi Shing (Harry) Lau, projektitutkija, opettajankoulutuslaitos, p. 040 707 5545, chslau@utu.fi (haastattelut kirjallisina suomeksi ja englanniksi, suullisina englanniksi)
Asiantuntijuusalueet: tekoäly opetuksessa, tekoälyavusteinen palaute, oppimisanalytiikka, ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus oppimisessa
Sissi Lehto, AI-koulutusasiantuntija, tutkijatohtori, Turun kauppakorkeakoulu, sissi.lehto@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekoäly markkinoinnissa, tekoäly korkeakouluissa (tutkimuksessa, oppimisessa ja opetuksessa), markkinoinnin automaatio, B2B-markkinointi ja myynti
Maryna Manteghi, tutkijatohtori, oikeustiede, maryna.manteghi@utu.fi (yhteydenotot englanniksi)
Asiantuntijuusalueet: intellectual property law, copyright law and digital technologies, artificial intelligence, digitalization, text and data mining and generative AI
Tuomas Mylly, professori, oikeustiede, p. +358 40 820 5125, tuomyl@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: tekstin- ja tiedonlouhinta (Text and Data Mining, TDM), tekoäly ja tekijänoikeus, tekoäly ja standardit, tekoälysäädös, tekoälyasetus, tekoälysisältö, tekoäly ja tutkimus
Sanna Salanterä, professori, hoitotieteen laitos, +358 50 555 0567, sansala@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: digitaaliset terveyssovellukset terveyden edistämisessä ja potilaan perushoidossa, hoitotyön tiedolla johtaminen, potilasasiakirjojen tekstin louhinta
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