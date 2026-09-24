Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Valtola: Suoratoistojättien on investoitava myös suomalaisiin tarinoihin

25.9.2026 11:08:14 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola pitää hallituksen esitystä tilausohjelmapalveluiden investointivelvoitteesta tärkeänä askeleena kotimaisen audiovisuaalisen alan kasvun vahvistamiseksi. Valtolan mukaan nykytilanne asettaa kotimaiset toimijat epäreiluun asemaan. On kohtuullista, että Suomesta tuloja saavat kansainväliset suoratoistopalvelut osallistuvat myös suomalaisen sisällön rahoittamiseen ja tuotantoon.

Oskari Valtola. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Oskari Valtola. Kuvaaja: Kimmo Falck.

Hallitus antoi torstaina 24.9. eduskunnalle esityksen, jonka mukaan Suomessa toimivien tilausohjelmapalveluiden olisi jatkossa investoitava viisi prosenttia Suomessa kertyneestä liikevaihdostaan kotimaiseen audiovisuaaliseen tuotantoon tai maksettava vastaava summa valtiolle. Kertyvät maksut ohjattaisiin Suomen elokuvasäätiön kautta suomalaisiin tuotantoihin. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta.

– Suomalaiset katsovat yhä enemmän elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluista. On varmistettava, että näissä palveluissa näkyy jatkossakin suomalaisia tarinoita. Kyse on samalla kasvupolitiikasta. Audiovisuaalinen ala työllistää yli 7 400 henkilötyövuotta noin 1 300 yrityksessä, ja se kasvoi lähes puolella vuosina 2016–2021, Valtola sanoo.

Valtolan mukaan nykytilanne on epäreilu kotimaisille toimijoille. Kotimaiset televisioyhtiöt ja suoratoistopalvelut investoivat jo nyt merkittävästi suomalaiseen sisältöön, televisiotoiminnan harjoittajat arviolta 150–200 miljoonaa euroa vuodessa.

– Kansainväliset palvelut keräävät Suomesta tilausmaksuja, mutta investoivat tänne vähän. Esitys korjaa tämän epäsuhdan ja tekee kilpailusta reilumpaa, Valtola sanoo.

Valtola korostaa, että malli on markkinalähtöinen. Pienet palvelut, Yle, videonjakoalustat sekä urheilun kaltaiset teemapalvelut jäävät velvoitteen ulkopuolelle.

– Yritys päättää itse, investoiko se suoraan suomalaisiin tuotantoihin, maksaako maksun vai yhdistääkö molemmat. Viiden prosentin investointitaso on maltillinen, sillä esimerkiksi Ranskassa velvoite on 20 ja Italiassa 16 prosenttia, Valtola sanoo.

Tanska on jo ottanut velvoitteen käyttöön, ja Norja on hyväksynyt oman lakinsa. Islannissakin valmistelu on käynnissä.

– Jos Suomi jää sivuun, investoinnit valuvat naapurimaihin. Julkinen elokuvatukemme on selvästi muita Pohjoismaita pienempi, joten yksityisen rahoituksen merkitys on meille erityisen suuri. Varovaisen arvion mukaan uusia maksuja kertyisi 6–8 miljoonaa euroa vuodessa, Valtola huomauttaa.

– Veronmaksajalle uudistus on neutraali, ja rahat menevät suoraan suomalaisiin tuotantoihin. Nykytilassa kansainväliset investoinnit Suomeen ovat pienentyneet. Naapurimaiden velvoitteet ohjaavat rahaa sinne, jos Suomi ei toimi, Valtola sanoo.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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