Kokoomuksen Valtola: Suoratoistojättien on investoitava myös suomalaisiin tarinoihin

Hallitus antoi torstaina 24.9. eduskunnalle esityksen, jonka mukaan Suomessa toimivien tilausohjelmapalveluiden olisi jatkossa investoitava viisi prosenttia Suomessa kertyneestä liikevaihdostaan kotimaiseen audiovisuaaliseen tuotantoon tai maksettava vastaava summa valtiolle. Kertyvät maksut ohjattaisiin Suomen elokuvasäätiön kautta suomalaisiin tuotantoihin. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alusta.

– Suomalaiset katsovat yhä enemmän elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluista. On varmistettava, että näissä palveluissa näkyy jatkossakin suomalaisia tarinoita. Kyse on samalla kasvupolitiikasta. Audiovisuaalinen ala työllistää yli 7 400 henkilötyövuotta noin 1 300 yrityksessä, ja se kasvoi lähes puolella vuosina 2016–2021, Valtola sanoo.

Valtolan mukaan nykytilanne on epäreilu kotimaisille toimijoille. Kotimaiset televisioyhtiöt ja suoratoistopalvelut investoivat jo nyt merkittävästi suomalaiseen sisältöön, televisiotoiminnan harjoittajat arviolta 150–200 miljoonaa euroa vuodessa.

– Kansainväliset palvelut keräävät Suomesta tilausmaksuja, mutta investoivat tänne vähän. Esitys korjaa tämän epäsuhdan ja tekee kilpailusta reilumpaa, Valtola sanoo.

Valtola korostaa, että malli on markkinalähtöinen. Pienet palvelut, Yle, videonjakoalustat sekä urheilun kaltaiset teemapalvelut jäävät velvoitteen ulkopuolelle.

– Yritys päättää itse, investoiko se suoraan suomalaisiin tuotantoihin, maksaako maksun vai yhdistääkö molemmat. Viiden prosentin investointitaso on maltillinen, sillä esimerkiksi Ranskassa velvoite on 20 ja Italiassa 16 prosenttia, Valtola sanoo.

Tanska on jo ottanut velvoitteen käyttöön, ja Norja on hyväksynyt oman lakinsa. Islannissakin valmistelu on käynnissä.

– Jos Suomi jää sivuun, investoinnit valuvat naapurimaihin. Julkinen elokuvatukemme on selvästi muita Pohjoismaita pienempi, joten yksityisen rahoituksen merkitys on meille erityisen suuri. Varovaisen arvion mukaan uusia maksuja kertyisi 6–8 miljoonaa euroa vuodessa, Valtola huomauttaa.

– Veronmaksajalle uudistus on neutraali, ja rahat menevät suoraan suomalaisiin tuotantoihin. Nykytilassa kansainväliset investoinnit Suomeen ovat pienentyneet. Naapurimaiden velvoitteet ohjaavat rahaa sinne, jos Suomi ei toimi, Valtola sanoo.