Vamia palkitsee Wärtsilän vuoden työnantajana Oppisopimusviikolla
1.10.2026 09:30:00 EEST | Vamia | Tiedote
Julkaisuvapaa 1.10.26 klo 9:30: Vamia palkitsee Oppisopimusviikon 28.9.–4.10.2026 yhteydessä oppisopimuskoulutuksen parissa ansioituneita toimijoita. Tänä vuonna tunnustukset myönnettiin:
- Wärtsilälle Vuoden työnantajana
- Marlene Rantalalle (Kaamos Kauneus, Seinäjoki) Vuoden yrittäjän oppisopimusopiskelijan mentorina
- Juho Haudalle Vuoden oppisopimusopiskelijana (Euromaster, Vaasa)
- erityisopettaja Hilono Huggare Smedsille Vuoden Oppisopimusosaajana
Oppisopimusviikon aikana Vamia järjestää myös kaksi työelämälle suunnattua aamiais- ja verkostoitumistilaisuutta, joiden puhujavieraina ovat kansainvälisesti tunnettu vaikuttaja Marko Vuoriheimo (Signmark) sekä vuorovaikutuksen asiantuntija Sari Havas. Vamia toivottaa median edustajat tervetulleiksi viikon tilaisuuksiin.
Vuoden työnantaja: Wärtsilä
Vuoden työnantajaksi valittu Wärtsilä on pitkäjänteisesti kehittänyt henkilöstönsä osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla. Yrityksessä opiskelee oppisopimuksella työntekijöitä useilta eri koulutusaloilta, ja oppisopimus toimii sekä osaamisen kehittämisen että uusien osaajien rekrytoinnin väylänä.
Valinnan perusteissa korostuivat myös Wärtsilän aktiivinen rooli työnopastajakoulutuksen kehittämisessä sekä pitkä ja saumaton yhteistyö Vamian kanssa. Kansainvälinen yritys on samalla vahvasti sitoutunut paikallisen osaamisen ja työelämän kehittämiseen.
"Tämä tunnustus tuntuu erityisen merkitykselliseltä, koska se liittyy yhteen tärkeimmistä menestystekijöistämme: ihmisiin ja osaamiseen. Wärtsilässä oppisopimukset ovat tapa kehittää osaamista, mahdollistaa urapolkuja, vahvistaa työelämävalmiuksia ja rakentaa tulevaisuuden osaajapohjaa. Tunnustus kertoo ennen kaikkea pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhteisestä tahtotilasta kehittää osaamista", kommentoivat Wärtsilältä Jonna Suomela, Safety Transformation Lead, ja Tertta Kentta, Competence Specialist.
Vuoden oppisopimusopiskelija: Juho Hauta
Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin autoalan opiskelija Juho Hauta, joka on osoittanut vahvaa sitoutumista oman osaamisensa kehittämiseen sekä esimerkillistä asennetta työskentelyyn.
Juhon tarina on erinomainen esimerkki oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuudesta. Hän suoritti autoalan tutkintonsa oppisopimuksella Euromasterilla ja jatkoi valmistumisensa jälkeen työskentelyä yrityksessä ajoneuvoasentajana. Oppisopimus mahdollisti osaamisen kehittämisen aidossa työympäristössä ja tarjosi samalla työnantajalle mahdollisuuden kouluttaa tulevan ammattilaisen omiin tarpeisiinsa.
"Autoala on monipuolinen ala, jossa yksikään päivä ei ole samanlainen. Oppisopimuksessa olen päässyt tekemään erilaisia työtehtäviä käytännössä ja kehittämään osaamistani joka päivä", hehkuttaa Juho.
Vuoden mentori: Marlene Rantala
Vuoden mentoriksi valittu Marlene Rantala palkitaan ansiokkaasta työstä oppisopimusopiskelijan ohjaajana. Hän toimi mentorina yrittäjän ammattitutkintoa oppisopimuksella suorittaneelle Kaisa Haapaniemelle yrityksessään kauneushoitola Kaamos Kauneudessa Seinäjoella. Valinnassa korostuivat Marlenen sitoutuminen opiskelijan tukemiseen, osaamisen jakamiseen sekä kannustava ja tavoitteellinen ohjausote.
Mentoroinnin palkitsevimpana puolena Marlene pitää opiskelijan kehittymisen ja onnistumisten seuraamista.
"Oli mahtavaa ohjata Kaisaa, koska hän oli kiinnostunut ja motivoitunut. Se motivoi myös ohjaajaa. On hienoa nähdä, kuinka ajattelu kehittyy, oivalluksia syntyy ja osaaminen kasvaa", Marlene toteaa.
Vuoden oppisopimusosaaja: Hilono Huggare Smeds
Vuoden oppisopimusosaaja -tunnustus myönnettiin Vamian erityisopettaja Hilono Huggare Smedsille. Hän on monille oppisopimusopiskelijoille tärkeä tuki opintojen aikana ja tunnetaan kyvystään löytää ratkaisuja haastavissakin tilanteissa. Perusteluissa korostuvat hänen kannustava työotteensa, joustavuutensa ja sydämellinen tapansa kohdata opiskelijat.
"Joskus opiskelija tarvitsee vain vähän tukea ja rakennetta siihen, mistä aloitetaan ja miten opinnoissa edetään askel kerrallaan. Tarkoitus on auttaa opiskelijaa pääsemään eteenpäin ja onnistumaan opinnoissaan", Hilono kertoo.
Oppisopimusviikon tapahtumat
Oppisopimusviikon aikana Vamia järjestää työelämän edustajille suunnattuja aamiais- ja verkostoitumistilaisuuksia Ravintola Silveriassa. Kutsut liitteenä.
Tiistaina 29.9. puhujavieraana on Signmark, joka käsittelee puheenvuorossaan asennetta, tahtoa ja erilaisuutta työelämän voimavarana.
Torstaina 1.10. puhujavieraana on Sari Havas, jonka puheenvuoron teemana ovat aito kohtaaminen, kuuntelu ja vuorovaikutuksen merkitys työelämässä. Samassa tilaisuudessa julkistetaan myös Wärtsilä Vuoden työnantaja 2026 -tunnustuksen saajaksi, ja Wärtsilän toimitusjohtaja Magdalena Granö pitää puheen.
Vamia toivottaa median edustajat tervetulleiksi seuraamaan Oppisopimusviikon tapahtumia ja tapaamaan viikon aikana palkittavia henkilöitä sekä työelämän yhteistyökumppaneita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eveliina KoskelaMarkkinointi- ja viestintäsuunnittelijaVamiaPuh:040 689 6090eveliina.koskela@vamia.fi
Niina ToppKoulutussuunnittelija, tiimivastaava
Oppisopimus
Kuvat
Liitteet
Linkit
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vamia
Inbjudan: Framtidens eldrivna mobilitet och hållbara byggande i fokus på Vamias Future Mobility-evenemang 23.9.17.9.2026 09:20:00 EEST | Pressinbjudan
Onsdagen den 23 september 2026 kl. 9.00–15.00 samlar Future Mobility på Vamias Sampo-campus företag, experter, studerande och utbildare för att presentera lösningar för den gröna omställningen inom transport, byggande och anläggning.
Kutsu: Tulevaisuuden sähköinen liikkuminen ja vihreä rakentaminen esillä Vamian Future Mobility -tapahtumassa 23.9.17.9.2026 09:20:00 EEST | Kutsu
Keskiviikkona 23.9.2026 klo 9.00–15.00 Vamian Sampo-kampuksella järjestettävä Future Mobility kokoaa yhteen yrityksiä, asiantuntijoita, opiskelijoita ja kouluttajia esittelemään vihreän siirtymän ratkaisuja liikenteessä, rakentamisessa ja maanrakennuksessa.
Vamialla vietetään Yrittäjyyspäivää 4. syyskuuta27.8.2026 15:30:32 EEST | Tiedote
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään lauantaina 5. syyskuuta 2026. Päivän kunniaksi Vamialla järjestetään perjantaina 4. syyskuuta klo 9–14 Yrittäjyyspäivä, joka on suunnattu kaikille Vamian opiskelijoille ja opettajille. Yrittäjyyspäivän tavoitteena on tuoda yrittäjyyttä ja yrittäjänä toimimista tutuksi innostavalla ja käytännönläheisellä tavalla sekä tarjota osallistujille tietoa yrittäjyyden mahdollisuuksista. Tapahtuma järjestetään ATM-hallin tiloissa. Päivän aikana osallistujat voivat tutustua avoimeen messualueeseen, jossa yrittäjyyden parissa toimivat organisaatiot ja Vamian toimijat esittelevät toimintaansa ja palveluitaan. Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluu erillisessä tilassa järjestettäviä tietoiskuja yrittäjyydestä. Tapahtumassa ovat mukana Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), LähiTapiola, UKKO.fi, 4H, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT, oppisopimuspalvelut sekä Vamian yrittäjyysopettajat ja -koulutukset. Mukana ovat myös NYT-lähettiläät, jotka tuovat tapahtumaan nuorten näkö
Vamia ordnar en Företagsamhetsdag den 4 september27.8.2026 15:25:37 EEST | Tiedote
Den nationella Företagardagen firas lördagen den 5 september 2026. I anslutning till den ordnar Vamia en Företagsamhetsdag fredagen den 4 september kl. 9–14. Evenemanget riktar sig till alla studerande och lärare vid Vamia. Företagsamhetsdagen ordnas i ATM-hallen och syftet är att på ett inspirerande och intressant sätt ge deltagarna information om företagsamhet och vad det innebär att vara företagare. Dagen erbjuder också möjlighet att bekanta sig med olika vägar till företagande och få konkreta tips och information. Under dagen deltar Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), LokalTapiola, UKKO.fi, 4H, Ung företagsamhet och ekonomi NYT, läroavtalstjänsterna samt Vamias lärare och utbildningar inom företagande. Även NYT-ambassadörer deltar i evenemanget och bidrar med ungas perspektiv på företagsamhet. Programmet består av ett öppet mässområde där deltagarna kan träffa de olika aktörerna och bekanta sig med deras verksamhet och tjänster. Dessutom ordnas korta informationsinslag om företags
Vamias gemensamma ansökan 2026: utbildningar inom teknik lockar unga18.3.2026 11:15:49 EET | Tiedote
Den gemensamma ansökan till andra stadiet avslutades i går, den 17 mars. Sammanlagt hade Vamia fler sökande än året innan till de yrkesinriktade grundexamina. Även antalet förstahandssökande ökade jämfört med 2025. Särskild uppmärksamhet får utbildningarna inom teknik, som var mycket populära. Traditionellt har grundexamen inom el- och automation haft många sökande, Även detta år var antalet sökande större än antalet nybörjarplatser. Också grundexamen inom fordonsbranschen och husteknik väckte intresse bland dem som sökte i den gemensamma ansökan. Den mest betydande ökningen har skett inom grundexamen i maskin- och produktionsteknik: antalet förstahandssökande har nästan fördubblats jämfört med tidigare år. Vamias rektor Åsa Stenbacka konstaterar att intresset för tekniska utbildningar, och särskilt den kraftiga ökningen av sökande till maskin- och produktionsteknik, är mycket goda nyheter för regionens energikluster, där företagen kontinuerligt har brist på arbetskraft. Därmed kan Vam
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme