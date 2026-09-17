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Vamia palkitsee Wärtsilän vuoden työnantajana Oppisopimusviikolla

1.10.2026 09:30:00 EEST | Vamia | Tiedote

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Julkaisuvapaa 1.10.26 klo 9:30: Vamia palkitsee Oppisopimusviikon 28.9.–4.10.2026  yhteydessä oppisopimuskoulutuksen parissa ansioituneita toimijoita. Tänä vuonna tunnustukset myönnettiin:

  • Wärtsilälle Vuoden työnantajana
  • Marlene Rantalalle (Kaamos Kauneus, Seinäjoki) Vuoden yrittäjän oppisopimusopiskelijan mentorina
  • Juho Haudalle Vuoden oppisopimusopiskelijana (Euromaster, Vaasa)
  • erityisopettaja Hilono Huggare Smedsille Vuoden Oppisopimusosaajana

Oppisopimusviikon aikana Vamia järjestää myös kaksi työelämälle suunnattua aamiais- ja verkostoitumistilaisuutta, joiden puhujavieraina ovat kansainvälisesti tunnettu vaikuttaja Marko Vuoriheimo (Signmark) sekä vuorovaikutuksen asiantuntija Sari Havas. Vamia toivottaa median edustajat tervetulleiksi viikon tilaisuuksiin.

Kuvassa Wärtsilä-seinän edessä seisovat kolme ihmistä: Team lead Serafia Mannila, oppisopimusopiskelija Samu Jokinen ja Tertta Kentta, Competence Specialist.
Wärtsilässä opiskelee oppisopimuksella työntekijöitä useilta eri koulutusaloilta. Kuvassa Team lead Serafia Mannila, kone- ja tuotantotekniikan oppisopimusopiskelija Samu Jokinen ja Tertta Kentta, Competence Specialist. Saana Tulonen

Vuoden työnantaja: Wärtsilä

Vuoden työnantajaksi valittu Wärtsilä on pitkäjänteisesti kehittänyt henkilöstönsä osaamista oppisopimuskoulutuksen avulla. Yrityksessä opiskelee oppisopimuksella työntekijöitä useilta eri koulutusaloilta, ja oppisopimus toimii sekä osaamisen kehittämisen että uusien osaajien rekrytoinnin väylänä.

Valinnan perusteissa korostuivat myös Wärtsilän aktiivinen rooli työnopastajakoulutuksen kehittämisessä sekä pitkä ja saumaton yhteistyö Vamian kanssa. Kansainvälinen yritys on samalla vahvasti sitoutunut paikallisen osaamisen ja työelämän kehittämiseen.
"Tämä tunnustus tuntuu erityisen merkitykselliseltä, koska se liittyy yhteen tärkeimmistä menestystekijöistämme: ihmisiin ja osaamiseen. Wärtsilässä oppisopimukset ovat tapa kehittää osaamista, mahdollistaa urapolkuja, vahvistaa työelämävalmiuksia ja rakentaa tulevaisuuden osaajapohjaa. Tunnustus kertoo ennen kaikkea pitkäjänteisestä yhteistyöstä ja yhteisestä tahtotilasta kehittää osaamista", kommentoivat Wärtsilältä Jonna Suomela, Safety Transformation Lead, ja Tertta Kentta, Competence Specialist.

Vuoden oppisopimusopiskelija: Juho Hauta

Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin autoalan opiskelija Juho Hauta, joka on osoittanut vahvaa sitoutumista oman osaamisensa kehittämiseen sekä esimerkillistä asennetta työskentelyyn.

Juhon tarina on erinomainen esimerkki oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuudesta. Hän suoritti autoalan tutkintonsa oppisopimuksella Euromasterilla ja jatkoi valmistumisensa jälkeen työskentelyä yrityksessä ajoneuvoasentajana. Oppisopimus mahdollisti osaamisen kehittämisen aidossa työympäristössä ja tarjosi samalla työnantajalle mahdollisuuden kouluttaa tulevan ammattilaisen omiin tarpeisiinsa.

"Autoala on monipuolinen ala, jossa yksikään päivä ei ole samanlainen. Oppisopimuksessa olen päässyt tekemään erilaisia työtehtäviä käytännössä ja kehittämään osaamistani joka päivä", hehkuttaa Juho.

Vuoden mentori: Marlene Rantala

Vuoden mentoriksi valittu Marlene Rantala palkitaan ansiokkaasta työstä oppisopimusopiskelijan ohjaajana. Hän toimi mentorina yrittäjän ammattitutkintoa oppisopimuksella suorittaneelle Kaisa Haapaniemelle yrityksessään kauneushoitola Kaamos Kauneudessa Seinäjoella. Valinnassa korostuivat Marlenen sitoutuminen opiskelijan tukemiseen, osaamisen jakamiseen sekä kannustava ja tavoitteellinen ohjausote.

Mentoroinnin palkitsevimpana puolena Marlene pitää opiskelijan kehittymisen ja onnistumisten seuraamista.

"Oli mahtavaa ohjata Kaisaa, koska hän oli kiinnostunut ja motivoitunut. Se motivoi myös ohjaajaa. On hienoa nähdä, kuinka ajattelu kehittyy, oivalluksia syntyy ja osaaminen kasvaa", Marlene toteaa.


Vuoden oppisopimusosaaja: Hilono Huggare Smeds

Vuoden oppisopimusosaaja -tunnustus myönnettiin Vamian erityisopettaja Hilono Huggare Smedsille. Hän on monille oppisopimusopiskelijoille tärkeä tuki opintojen aikana ja tunnetaan kyvystään löytää ratkaisuja haastavissakin tilanteissa. Perusteluissa korostuvat hänen kannustava työotteensa, joustavuutensa ja sydämellinen tapansa kohdata opiskelijat.

"Joskus opiskelija tarvitsee vain vähän tukea ja rakennetta siihen, mistä aloitetaan ja miten opinnoissa edetään askel kerrallaan. Tarkoitus on auttaa opiskelijaa pääsemään eteenpäin ja onnistumaan opinnoissaan", Hilono kertoo.



Oppisopimusviikon tapahtumat

Oppisopimusviikon aikana Vamia järjestää työelämän edustajille suunnattuja aamiais- ja verkostoitumistilaisuuksia Ravintola Silveriassa. Kutsut liitteenä.

Tiistaina 29.9. puhujavieraana on Signmark, joka käsittelee puheenvuorossaan asennetta, tahtoa ja erilaisuutta työelämän voimavarana.

Torstaina 1.10. puhujavieraana on Sari Havas, jonka puheenvuoron teemana ovat aito kohtaaminen, kuuntelu ja vuorovaikutuksen merkitys työelämässä. Samassa tilaisuudessa julkistetaan myös Wärtsilä Vuoden työnantaja 2026 -tunnustuksen saajaksi, ja Wärtsilän toimitusjohtaja Magdalena Granö pitää puheen.

Vamia toivottaa median edustajat tervetulleiksi seuraamaan Oppisopimusviikon tapahtumia ja tapaamaan viikon aikana palkittavia henkilöitä sekä työelämän yhteistyökumppaneita.

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Kuvassa Wärtsilä-seinän edessä seisovat kolme ihmistä: Team lead Serafia Mannila, oppisopimusopiskelija Samu Jokinen ja Tertta Kentta, Competence Specialist.
Wärtsilässä opiskelee oppisopimuksella työntekijöitä useilta eri koulutusaloilta. Kuvassa Team lead Serafia Mannila, kone- ja tuotantotekniikan oppisopimusopiskelija Samu Jokinen ja Tertta Kentta, Competence Specialist.
Saana Tulonen
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Ajoneuvoasentaja tutkii auton tuulilasinpyyhkijöitä.
Vuoden oppisopimusopiskelija 2026 Juho Rantala aloitti Euromasterilla työharjoittelussa, jatkoi sen jälkeen oppisopimuksella ja on nyt töissä valmistuneena ajoneuvoasentajana Euromasterilla.
Eveliina Koskela
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Erityisopettaja hymyilee kuvassa, taustalla ruskanvärisiä vaahteran lehtiä.
Erityisopettaja Hilono Huggare Smeds palkitaan Vamialla Vuoden 2026 Oppisopimusosaajana.
Eveliina Koskela
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Kaamos Kauneuden kaksi työntekijää pakkaavat tiskin takana tuotekassia ja katsovat hymyillen kameraan.
Marlene Rantala (vas.) toimi Kaisa Haapamäen mentorina Kaisan suorittaessa yrittäjän oppisopimusta Kaamos Kauneus -kauneushoitolassa.
Eveliina Koskela
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