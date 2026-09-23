NHL jatkaa MTV Katsomon ja MTV Subin sunnuntai-illoissa uudella viisivuotisella sopimuksella
25.9.2026 14:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
NHL:n viikoittaiset ottelut saavat jatkoa MTV Katsomossa ja MTV Subilla. Otteluita nähdään nyt ennen kaikkea sunnuntai-illoissa. Uusi NHL-sirkus -ohjelma kokoaa viikon tähtihetket tiistai-iltaisin.
MTV on sopinut jääkiekon NHL:n viikoittaisista otteluista seuraavaksi viideksi kaudeksi, eli aina kauden 2030–2031 päätökseen saakka. MTV Katsomossa ja MTV Subilla nähdään yksi suora viikoittainen NHL:n huippuottelu läpi kauden aina runkosarjan alusta mestaruustaiston loppuhuipennuksiin, Stanley Cup -finaaleihin saakka. Ensisijaisesti otteluita esitetään sunnuntai-illoissa ja suomalaisittain hyvään katseluaikaan, mutta otteluohjelmasta riippuen yksittäisiä otteluita nähdään myös muissa ajankohdissa. Yhteensä MTV:n sopimus kattaa noin 35 ottelua kaudessa.
”MTV tarjoaa erinomaisen näyteikkunan NHL:n huippuotteluille ja sarja on täydentänyt kiekkotarjontaamme mainiosti, joten sopimuksen jatkuminen on hieno uutinen. Jatkossa ottelut painottuvat sunnuntai-iltoihin. Näin kotimaiseen kiekkoon keskittyvät Hockey Night Perjantai ja Hockey Night Lauantai saavat jatkoa nyt NHL Sunnuntain parissa – koko viikonloppu täynnä huippukiekkoa!”, iloitsee MTV:n urheilun ohjelmapäällikkö Markus Autero.
NHL-kausi käynnistyy syyskuun 29. päivä. MTV:n kauden ensimmäisenä otteluna seurataan avaussunnuntaina 4.10. pelattavaa Detroit–Winnipeg-ottelua kello 20 alkaen.
Selostajan tehtävissä vuorottelevat MTV:n tutut kiekkoselostajat Jani Alkio, Sebastian Waheeb ja Julius Sorjonen. Asiantuntijoina käänteitä perkaavat Lasse Kukkonen, Jesse Joensuu ja Siim Liivik.
NHL-ohjelmiston täydentää tiistaisin NHL-sirkus. Puolituntinen erikoisohjelma tarttuu viikon kiinnostavimpiin tapahtumiin ja ilmiöihin sekä seuraa suomalaisten otteita taalaliigassa. NHL-sirkus kokoaa menneen viikon kohokohdat, näyttää suomalaisten kaikki maalit ja liigan muut tähtihetket. Ohjelmassa tutustutaan NHL-pelaajien elämään ja suomalaisten ohella sarjan muihin tähtipelaajiin. NHL-sirkus nähdään tiistaisin MTV Katsomossa, kello 19.30 alkaen MTV Subilla sekä kello 22.35 alkaen MTV3-kanavalla.
MTV Katsomon tuhti jääkiekkokattaus sisältää Liigan ja Mestiksen sekä viikoittaisia otteluita Ruotsin SHL:stä ja Sveitsin liigasta. Lisäksi MTV esittää jääkiekon miesten MM-kisoista kaikki Leijonien ottelut, välierät ja finaalin.
MTV:n syksyn NHL-ottelut:
su 4.10. Detroit–Winnipeg
su 11.10. Seattle–Washington
la 17.10. Vancouver–Tampa
su 25.10. Chicago–Florida
su 1.11. Carolina–Winnipeg
su 8.11. Boston–Florida
su 22.11. NY Rangers–Carolina
su 29.11. Chicago–Minnesota
su 6.12. Pittsburgh–San Jose
su 13.12. Carolina–Boston
su 20.12. Boston–Philadelphia
su 27.12. Chicago–Philadelphia
MTV:n esittämät NHL-ottelut ovat katsottavissa suoratoistopalvelusta MTV Katsomo+ -tilauksella ja MTV Subilla. Lisäksi ottelut ovat katsottavissa MTV:n maksukanavilla.
Lisätietoja:
MTV, urheilun ohjelmapäällikkö, Markus Autero: markus.autero@mtv.fi
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Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaPR & Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
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