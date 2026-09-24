Uusilta tuuli- ja aurinkovoimalaitoksilta edellytetään verkkoa vakauttavia säätöominaisuuksia

Tuulivoimantuotanto on keskittynyt Suomessa niin kutsutuille suuntaajavaltaisille alueille, kuten länsirannikolle. Jos suuntaajavaltaisella alueella ei ole riittävästi tahtikonevoimalaitoksia, sähköverkon käyttövarmuus voi pahimmillaan häiriintyä.

Sähköverkon vakaan toiminnan varmistamiseksi Fingrid asettaa uusille tuuli- ja aurinkovoimalaitoksille uusia teknisiä vaatimuksia, jotta niitä voidaan liittää suuntaajavaltaisille alueille myös jatkossa. Vaatimukset edellyttävät uusilta voimalaitoksilta niin kutsuttuja verkkoa luovia säätöominaisuuksia. Ominaisuudet voidaan toteuttaa voimalaitoksen omiin suuntaajayksiköihin tai erillisiin lisälaitteisiin, jotka kantaverkkoon liittyjä rakentaa voimalaitokselle tai sen lähelle. Erillisiä lisälaitteita ovat sähkövarastot, eSTATCOMit ja synkronikompensaattorit.

Uudet vaatimukset annetaan Fingridin nykyisiin voimalaitosten järjestelmäteknisiin vaatimuksiin, VJV2024:ään perustuen. Uudet vaatimukset eivät koske nykyisiä voimalaitoksia eivätkä työn alla olevia laitoksia, joilla on jo liittymissopimus.



Webinaari aiheesta 16.10.

Webinaarissa perjantaina 16.10. klo 13.00–14.00 Fingrid esittelee vaatimusten taustaa ja niiden soveltamista uusiin voimalaitoshankkeisiin. Webinaariin voi liittyä ilman ennakkoilmoittatumista tästä linkistä. Lämpimästi tervetuloa!



Vaatimukset julkaistaan lokakuun alussa Fingridin verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Lasse Linnamaa, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5362

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi,