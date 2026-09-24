Uusilta tuuli- ja aurinkovoimalaitoksilta edellytetään verkkoa vakauttavia säätöominaisuuksia
25.9.2026 11:57:04 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid asettaa uusia teknisiä vaatimuksia suuntaajavaltaiselle sähköntuotannolle. Vaatimuksissa uudelta tuuli- ja aurinkovoimalaitokselta edellytetään verkkoa vakauttavia säätöominaisuuksia, jos laitos sijoittuu alueelle, jolla tuuli- ja aurinkovoimaa on jo ennestään runsaasti. Näillä ominaisuuksilla mahdollistetaan laitoksen liittäminen sähköverkkoon heikentämättä verkon käyttövarmuutta.
Fingrid järjestää aiheesta webinaarin 16.10.
Tuulivoimantuotanto on keskittynyt Suomessa niin kutsutuille suuntaajavaltaisille alueille, kuten länsirannikolle. Jos suuntaajavaltaisella alueella ei ole riittävästi tahtikonevoimalaitoksia, sähköverkon käyttövarmuus voi pahimmillaan häiriintyä.
Sähköverkon vakaan toiminnan varmistamiseksi Fingrid asettaa uusille tuuli- ja aurinkovoimalaitoksille uusia teknisiä vaatimuksia, jotta niitä voidaan liittää suuntaajavaltaisille alueille myös jatkossa. Vaatimukset edellyttävät uusilta voimalaitoksilta niin kutsuttuja verkkoa luovia säätöominaisuuksia. Ominaisuudet voidaan toteuttaa voimalaitoksen omiin suuntaajayksiköihin tai erillisiin lisälaitteisiin, jotka kantaverkkoon liittyjä rakentaa voimalaitokselle tai sen lähelle. Erillisiä lisälaitteita ovat sähkövarastot, eSTATCOMit ja synkronikompensaattorit.
Uudet vaatimukset annetaan Fingridin nykyisiin voimalaitosten järjestelmäteknisiin vaatimuksiin, VJV2024:ään perustuen. Uudet vaatimukset eivät koske nykyisiä voimalaitoksia eivätkä työn alla olevia laitoksia, joilla on jo liittymissopimus.
Webinaari aiheesta 16.10.
Webinaarissa perjantaina 16.10. klo 13.00–14.00 Fingrid esittelee vaatimusten taustaa ja niiden soveltamista uusiin voimalaitoshankkeisiin. Webinaariin voi liittyä ilman ennakkoilmoittatumista tästä linkistä. Lämpimästi tervetuloa!
Vaatimukset julkaistaan lokakuun alussa Fingridin verkkosivuilla.
Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Lasse Linnamaa, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5362
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi,
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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