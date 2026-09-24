Espanjan kuningaspari valtiovierailulle Suomeen
25.9.2026 16:57:59 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 60/2026
25.9.2026
Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6.–7. lokakuuta 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta.
Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla.
Vierailulla painottuvat myös Euroopan kokonaisvaltaisen turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen, arktiset- ja polaariasiat, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa sekä monenkeskinen yhteistyö.
Presidenttipari vastaanottaa kuningasparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 6. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Vastaanottoseremoniaa sekä presidenttiparin ja kuningasparin tervehdystä Presidentinlinnan parvekkeelta voi seurata Kauppatorilta kello 10 alkaen.
Tervetuloseremonian jälkeen Presidentinlinnassa käydään delegaatioiden väliset viralliset keskustelut, joihin osallistuu myös muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen ja Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares.
Presidenttiparin ja kuningasparin ohjelmassa on tiistaina myös Helsingin pormestari Daniel Sazonovin isännöimä lounas kaupungintalolla. Lisäksi kuningas Felipe tapaa eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon sekä pääministeri Petteri Orpon.
Iltapäivällä Finlandiatalossa järjestään yritystilaisuus suomalaisille ja espanjalaisille yrityksille, jotka ovat mukana tekoälykehityksessä, erityisesti puolijohde- ja kvanttiteknologian toimialoilla. Presidentti Stubb ja kuningas Felipe pitävät tilaisuudessa puheenvuorot.
Presidentti- ja kuningasparin yhteisen ohjelman lisäksi rouva Innes-Stubb ja kuningatar Letizia vierailevat Käpylän peruskoulussa.
Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidenttiparin isännöimään juhlapäivälliseen Presidentinlinnassa.
Keskiviikkoaamuna 7. lokakuuta kuningaspari laskee seppeleet Sankariristille ja marsalkka Mannerheimin haudalle Hietaniemen hautausmaalla.
Tämän jälkeen presidenttipari ja kuningaspari vierailevat Finlandiatalossa, jossa he tutustuvat Visions of Alvar Aalto – Finlandia Exhibition -näyttelyyn. Vierailun yhteydessä kuningaspari avaa espanjalaisen nykyarkkitehtuurinäyttelyn sekä isännöi kiitosvastaanottoa.
Iltapäivällä ohjelma jatkuu Rovaniemellä, jossa presidentti Stubb ja kuningas Felipe tutustuvat Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin toimintaan sekä tapaavat varusmiehiä.
Seuraavaksi presidenttipari ja kuningaspari vierailevat tiedekeskus ja museo Arktikumissa, jossa he tapaavat Rovaniemen kaupungin ja Lapin maakunnan edustajia sekä saamelaisedustajia ja tutustuvat Arktikumin näyttelyihin.
Ohjelma päättyy vierailuun Lapin yliopistossa, jossa presidentti Stubb ja kuningas Felipe pitävät puheet Euroopan turvallisuudesta, globaalista toimijuudesta ja yhteistyöstä sekä tapaavat opiskelijoita.
Kuningasparin valtiovierailuseurueeseen kuuluu ulkoministeri José Manuel Albares ja kaupasta vastaava valtiosihteeri Amparo López Senovilla, joka johtaa vierailulle osallistuvaa yritysvaltuuskuntaa.
Edellisen valtiovierailun Espanjaan teki presidentti Martti Ahtisaari puolisonsa Eeva Ahtisaaren kanssa vuonna 1999. Edellisen valtiovierailun Espanjasta Suomeen teki kuningas Juan Carlos I ja kuningatar Sofía vuonna 1989.
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