Mahdi: Liikunta ja liikkuminen ovat investointi terveyteemme

Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.–30. syyskuuta. Mahdille viikossa ei ole kyse ainoastaan liikunnan merkityksestä kansanterveydelle, vaan myös siitä, mitä tarvitaan, jotta yhä useammalla olisi aidosti mahdollisuus liikkua.

– Taloudellinen tilanne, aika ja elämäntilanne vaikuttavat mahdollisuuksiimme liikkua. Minulle lastenhoito oli ratkaisevan tärkeää, kun tyttäreni oli pieni. Jollekin toiselle kyse voi olla turvallisesta kävelyreitistä, harrastuksesta, johon perheellä on varaa, tai liikuntaympäristöstä, joka on aidosti esteetön myös vammaisille henkilöille. Meidän on tunnistettava erilaiset liikkumisen esteet ja tehtävä liikkumisesta helpompaa yhä useammalle, Mahdi sanoo.

Säännöllinen liikunta ehkäisee monia yleisimpiä kansansairauksiamme ja edistää sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Siksi liikunnan pitäisi Mahdin mukaan olla itsestään selvä osa ennaltaehkäisevää työtä.

– Käytämme valtavasti aikaa siihen, että keskustelemme hoidon kustannuksista siinä vaiheessa, kun ihmiset ovat jo sairastuneet. Meidän on panostettava vähintään yhtä paljon siihen, mikä auttaa ihmisiä pysymään terveinä pidempään. Liikunta on tässä yksi parhaista investoinneista, joita voimme tehdä.

Suuri osa liikkumisen edellytyksistä luodaan lähellä ihmisten arkea. Kunnilla on siksi keskeinen rooli turvallisten kävely- ja pyöräilyreittien, liikuntapaikkojen ja lähiliikuntapaikkojen tarjoamisessa sekä yhdistysten tukemisessa.

– Liikunnan ei myöskään tarvitse tarkoittaa kovaa treeniä tai kalliita jäsenyyksiä. Kävely, pyöräily tai liikkuminen yhdessä muiden kanssa ovat aivan yhtä lailla liikuntaa. Tärkeintä on, että jokainen voi löytää omaan arkeensa sopivan tavan liikkua.

RKP haluaa vahvistaa kansanterveyttä panostamalla muun muassa liikuntaan, mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Mahdille kyse ei ole siitä, että kaikista pitäisi tulla urheilijoita, vaan siitä, että liikkumisen kynnyksen pitäisi olla mahdollisimman matala.

– Monelle liikunta on yksinkertaisesti ilon lähde. Se saa meidät voimaan paremmin niin fyysisesti kuin henkisestikin. Sitä iloa ei pidä aliarvioida, Mahdi sanoo.