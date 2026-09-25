45 Degree Woman palaa lavalle vielä kerran – viimeinen keikka juhlistaa 20-vuotiasta debyyttialbumia ja yhtyeen yhteisöllistä tarinaa

1990-luvun lopun industrial-metallista 2000-luvun suomalaisen vaihtoehtometallin lupaukseksi kasvanut 45 Degree Woman tunnettiin jatkuvasta muutoksestaan ja omaleimaisesta ilmaisustaan. Enemmän kollektiivina kuin perinteisenä yhtyeenä toiminut 45DW kulki trendeistä tai genreistä piittaamatta määrätietoisesti omia polkujaan ja julkaisi urallaan kaksi albumia, How to Handle the Pain ilmestyi vuonna 2006 ja Revival vuonna 2009.

Yhtyeen tarina ei koskaan päättynyt virallisesti. Revivalin jälkeen suunniteltu Euroopan-kiertue jäi toteutumatta, ja 45 Degree Woman vetäytyi määrittelemättömän pituiselle tauolle odottamaan seuraavaa siirtoa. Sitä ei koskaan tullut.

Kunnes nyt.

Ajatus vielä yhdestä keikasta sai alkunsa, kun helsinkiläinen underground-vaikuttaja ja pitkän linjan raskaan musiikin skeneaktiivi Tony Taleva julkaisi Facebookissa kuvan How to Handle the Pain -albumista ja kertoi haluavansa nähdä 45DW vielä kerran lavalla. Julkaisu keräsi nopeasti ympärilleen yhtyeeseen liittyviä muistoja, suosikkikappaleita ja samanmielisiä toiveita.

Mutkien kautta viesti tavoitti myös yhtyeen primus motorin, nykyisin Espanjassa asuvan rumpali Kari Reinin. Vanhoihin yhtyetovereihin otettiin yhteyttä, ja asiat alkoivat eskaloitua.

Noin 15 vuotta sen jälkeen, kun sama kokoonpano oli viimeksi istunut yhteisen pöydän ääressä, muusikot kokoontuivat jälleen. Tapaamisen myötä satunnaisesta Facebook-päivityksestä kasvanut ajatus muuttui yhteiseksi päätökseksi: “Yksi vielä – ja sitten lasku.”

On The Rocksissa nähdään 45 Degree Womanin näköinen ja kuuloinen jäähyväiskeikka.

– Nuorempana bändiä repivät erilleen tavoitteellisuus, näkemyserot, erilaiset elämäntilanteet ja egot. Vanhempana ja ehkä vähän viisaampana sitä taas vetävät yhteen mahdollisuus korjata menneitä, vilpitön halu olla vielä hetki yhdessä ja antaa tarinalle kaunis loppu. Koen vahvasti, että olemme nyt tilanteessa, jossa se on joko nyt tai ei koskaan, Kari Reini summaa keikan edellä.

Ilta antaa päätöksen tarinalle, joka jäi aikanaan kesken. Ohjelmisto kokoaa yhteen kappaleita yhtyeen molemmilta albumeilta ja sen eri vaiheista. On The Rocksiin kokoontuvat niin yhtyeen aktiivivuosien kuulijat kuin 45 Degree Womanin musiikin myöhemmin löytäneet raskaan musiikin ystävät juhlimaan tinkimättömän, jatkuvasti muuttuneen ja aina omalta itseltään kuulostaneen yhtyeen viimeistä sointua. Keikalla soittava 45 Degree Woman -kokoonpano on toiminut yhdessä Revival-albumin julkaisusta lähtien.

Lauteet ja yleisön 45 Degree Womanille lämmittää Surunaamio Acoustic, jonka taustalta löytyy pitkän linjan muusikko, tatuointitaiteilija, At The Hollow -trion keulakuva ja biisinkirjoittaja Kalle Koo. Surunaamio ei istu yksittäiseen tyylilajiin, vaan ottaa vaikutteita eri suunnista ja tekee niistä omansa – luvassa on valoa, varjoja ja väliin jääviä harmaita sävyjä. Surunaamio Acoustic esiintyy kokoonpanolla Kalle Koo, kitara ja laulu, Teemu Leskinen, kitara ja Dimitri Paile, basso.





45 Degree Woman -yhtyeen jäsenet:

Mikko Viman – laulu

Iiro Tuomola – kitara

Hannu Laanterä – kitara

Toni Laroma – basso

Kari Reini – rummut

Martti Lindholm – kosketinsoittimet ja taustalaulu

Keikkatiedot:

La 14.11. On The Rocks, Mikonkatu 15, Helsinki

45 Degree Woman – Vielä kerran.

Special Guest: Surunaamio Acoustic

Aikataulu: 20:00 Ovet

Liput ennakkoon Tiketistä alk. 25 €, ovelta 28 € mikäli jäljellä. Ikäraja: K-18





Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kari Reini

+358 40 171 1574

kari@flatpush.fi