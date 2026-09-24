Sosiaali- ja perhepalveluita muuttaa Viipurintien sote-keskukseen lokakuun alussa

Useita Oma Hämeen sosiaali- ja perhepalveluja muuttaa lokakuun alussa Viipurintien sote-keskukseen Hämeenlinnassa. Palvelut aloittavat uusissa tiloissa lokakuun puoliväliin mennessä.

Viipurintien sote-keskukseen kootaan syksyn aikana aiempaa enemmän sosiaali- ja terveyspalveluja. Sosiaalipalveluja kootaan erityisesti G-taloon, jonne muuttaa yksiköitä Talaskujalta, Turuntieltä ja Kumppanuustalolta.

Talaskujalta Viipurintielle muuttavat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto sekä lapsiperheiden palveluohjaus. Turuntieltä Viipurintielle muuttavat lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö, nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden Oma Voima -palvelu, aikuissosiaalityön palvelut sekä kotoutumista ja työllistymistä edistävät palvelut. Lisäksi perhekeskuksen Oma Suunta -vastaanotto siirtyy Viipurintien A-talosta G-taloon.

Kumppanuustalon toiminnoista kuntouttava työtoiminta siirtyy Viipurintielle. Talousneuvola puolestaan siirtyy väliaikaisesti Poltinahon seurakuntatalolle (Turuntie 34, Hämeenlinna), jossa se toimii marras- ja joulukuun ajan.

Muuttavat palvelut aloittavat toimintansa uusissa tiloissa lokakuun kahdella ensimmäisellä viikolla. Asiakkaalle kerrotaan ajanvarauksen yhteydessä vastaanoton tarkka sijainti ja saapumisohjeet. Viipurintien sote-keskuksessa kyltit ja opasteet ohjaavat asiakkaita oikeisiin tiloihin. Ajanvaraustiedot näkyvät myös Oma Häme -sovelluksessa.

Asiakas- ja henkilöstöpysäköinti muuttuu maksulliseksi Viipurintien sote-keskuksen alueella 1. lokakuuta. Muutoksesta on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa.

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