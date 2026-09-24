Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 40
25.9.2026 12:42:20 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 40 Varsinais-Suomessa päällystystöitä tehdään Maskussa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Kankaanpäässä ja Merikarvialla.
Viikolla 40 päällystyskohteena olevia teitä:
- vt 8 Tuorila – Lauttijärventie, Merikarvia
- mt 1893 Lietsala – Masku, Masku (jatkuu)
- vt 23 Kankaanpään kiertoliittymä, Kankaanpää
Lisäksi tehdään erilaisia saarekkeiden valutöitä ja siltojen saumaustöitä mt 261 Jämijärvellä ja mt 2700 Honkajoella.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin aamu- ja päiväaikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
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