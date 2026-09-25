Lohjan kaupunkiLohjan kaupunki

Kuulan Pianotrio ensimmäistä kertaa Lohjalla

25.9.2026 13:03:21 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Kuulan Pianotrio esitetään ensimmäistä kertaa Lohjalla 10.10.2026. Konserttimestari Tero Latvala juhlii merkkipäiväänsä kamarimusiikin merkeissä. Ohjelmassa Straussin, Kuulan ja Schnittken teoksia. Taiteilijatapaaminen klo 15 Sibelius-salissa, konsertti klo 16 Laurentius-salissa. Liput NetTicketistä.

Lohjan kaupunginorkesterin konserttimestari Tero Latvala pitelee viulua portaikossa, pukeutunut pukuun.
Lohjan kaupunginorkesterin konserttimestari Tero Latvala viettää syntymäpäiviään konsertin merkeissä. Ville Juurikkala

Konserttimestari Tero Latvala juhlii merkkipäiväänsä kamarimusisoimalla ystäviensä kanssa. Yleisölle tarjotaan Richard Straussin ja Toivo Kuulan romanttisia järkäleitä sekä venäläissaksalaisen modernistin Alfred Schnittken sonaatti viululle ja pianolle.  

Ennen konserttia taiteilijatapaaminen klo 15 Sibelius-salissa – tule tutustumaan ohjelmaan ja muusikoihin! 

 
TERO LATVALA YSTÄVINEEN 
La 10.10.2026 klo 16 konsertti, Laurentius-sali 
klo 15 kahvitilaisuus ja taiteilijatapaaminen, Sibelius-sali  
 
Alfred Schnittke: Sonaatti nro 1 Viululle ja pianolle  
Richard Strauss: Sonaatti viululle ja pianolle Es-duuri op.18  
Toivo Kuula: Pianotrio A-duuri Op.7 
  
Tero Latvala, viulu 
Risto Lauriala, piano 
Marko Ylönen, sello 
Timo Koskinen, piano 
 
NetTicket: 16,50 € / 22,50 €, ovelta 27,50 € 
Konsertin kesto väliaikoineen noin 2 h

Avainsanat

juhlakonserttisyntymäpäivälohjan kaupunginorkesteriklassinen musiikkielämyskuulastrauss

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lohjan kaupunginorkesterin konserttimestari Tero Latvala juhlapuvussa seisoo portaikossa pitäen viulua ja jousia kädessään.
Lohjan kaupunginorkesterin konserttimestari Tero Latvala viettää syntymäpäiviään konsertin merkeissä.
Ville Juurikkala
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