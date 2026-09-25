Kuulan Pianotrio ensimmäistä kertaa Lohjalla

Konserttimestari Tero Latvala juhlii merkkipäiväänsä kamarimusisoimalla ystäviensä kanssa. Yleisölle tarjotaan Richard Straussin ja Toivo Kuulan romanttisia järkäleitä sekä venäläissaksalaisen modernistin Alfred Schnittken sonaatti viululle ja pianolle.

Ennen konserttia taiteilijatapaaminen klo 15 Sibelius-salissa – tule tutustumaan ohjelmaan ja muusikoihin!



TERO LATVALA YSTÄVINEEN

La 10.10.2026 klo 16 konsertti, Laurentius-sali

klo 15 kahvitilaisuus ja taiteilijatapaaminen, Sibelius-sali



Alfred Schnittke: Sonaatti nro 1 Viululle ja pianolle

Richard Strauss: Sonaatti viululle ja pianolle Es-duuri op.18

Toivo Kuula: Pianotrio A-duuri Op.7



Tero Latvala, viulu

Risto Lauriala, piano

Marko Ylönen, sello

Timo Koskinen, piano



NetTicket: 16,50 € / 22,50 €, ovelta 27,50 €

Konsertin kesto väliaikoineen noin 2 h