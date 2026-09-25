Kuulan Pianotrio ensimmäistä kertaa Lohjalla
25.9.2026 13:03:21 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Kuulan Pianotrio esitetään ensimmäistä kertaa Lohjalla 10.10.2026. Konserttimestari Tero Latvala juhlii merkkipäiväänsä kamarimusiikin merkeissä. Ohjelmassa Straussin, Kuulan ja Schnittken teoksia. Taiteilijatapaaminen klo 15 Sibelius-salissa, konsertti klo 16 Laurentius-salissa. Liput NetTicketistä.
Konserttimestari Tero Latvala juhlii merkkipäiväänsä kamarimusisoimalla ystäviensä kanssa. Yleisölle tarjotaan Richard Straussin ja Toivo Kuulan romanttisia järkäleitä sekä venäläissaksalaisen modernistin Alfred Schnittken sonaatti viululle ja pianolle.
Ennen konserttia taiteilijatapaaminen klo 15 Sibelius-salissa – tule tutustumaan ohjelmaan ja muusikoihin!
TERO LATVALA YSTÄVINEEN
La 10.10.2026 klo 16 konsertti, Laurentius-sali
klo 15 kahvitilaisuus ja taiteilijatapaaminen, Sibelius-sali
Alfred Schnittke: Sonaatti nro 1 Viululle ja pianolle
Richard Strauss: Sonaatti viululle ja pianolle Es-duuri op.18
Toivo Kuula: Pianotrio A-duuri Op.7
Tero Latvala, viulu
Risto Lauriala, piano
Marko Ylönen, sello
Timo Koskinen, piano
NetTicket: 16,50 € / 22,50 €, ovelta 27,50 €
Konsertin kesto väliaikoineen noin 2 h
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
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