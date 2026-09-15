Firalle jälleen hotellikonversiohanke Helsingin keskustasta
28.9.2026 08:56:35 EEST | Fira | Tiedote
Rakennusalan palveluyhtiö Fira on aloittanut Helsingin Kampissa mittavan muutoshankkeen, jossa suojeltu toimistorakennus muutetaan hotelliksi. Hankkeen tilaajana toimii Union Investment, tulevana hotellioperaattorina Ruby Group ja Fira vastaa kohteen toteutuksesta.
– Rakennuksen rakenteellisen monimutkaisuuden vuoksi valitsimme operaattoriksi Ruby Groupin heidän vahvan osaamisensa perusteella historiallisten rakennusten muuntamisessa ensiluokkaisilla sijainneilla. Lisäksi valitsimme pääurakoitsijan, jolla on vahva kokemus korkeatasoisten hotellisaneerausten toteuttamisesta, kommentoi Union Investmentin tekninen projektipäällikkö Thomas Stancel.
Lapinlahdenkatu 3:ssa sijaitseva kohde saa uuden käyttötarkoituksen rakennuksen historialliset ja suojelulliset arvot huomioiden. Uuteen hotelliin tulee yhteensä 84 huonetta Ruby Groupin modernin Lean Luxury -konseptin mukaisesti. Kiinteistössä toimii lisäksi useita pitkäaikaisia vuokralaisia, ja esimerkiksi katutason ravintola palvelee asiakkaitaan koko hankkeen ajan.
– Kyseessä on erittäin vaativa konversiohanke, jossa rakentamisen lisäksi talotekniikalla on merkittävä osuus. Firan pitkä kokemus sekä konversioissa että hotellirakentamisessa antaa mitä parhaat lähtökohdat rakentamiselle, kertoo Firan Sami Kokkonen.
Rakennuksen talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan hotellin erityisvaatimuksen huomioiden. Elokuussa käynnistynyt hanke alkoi mittavilla purkutöillä sekä suojeltujen osien suojauksilla. Myös mallihuoneiden rakentaminen on käynnistetty.
Proffa on aluperin kolmen proffesorin asuintaloksi rakennuttama talo ja se valmistui vuonna 1903. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Theodor Höijer. Rakennusta on korotettu kaksi kertaa, 20- ja 50-luvuilla, joista jälkimmäisen arkkitehtina toimi Aarne Ervi. Ensimmäisen korotuksen yhteydessä taloon myös rakennettiin lisärakennus.
Rakennuksen julkisivut ovat pysyneet pääpiirteittään alkuperäisenä ja ne ovat suojeltuja. Lisäksi sisätiloissa on osittain suojeltuja tiloja. Rakennus on toiminut toimistokäytössä viimeiset vuodet.
– Kohteeseen rakentuu korkealaatuinen hotelli elävöittämään aluetta. Konversiot ovat tärkeä osa kaupunkien kehittämistä muuttuviin tarpeisiin vastuullisella tavalla. Fira kehittää jatkuvasti omaa palvelutarjontaansa konversiohankkeisiin, Kokkonen jatkaa
Rakennustyöt kohteessa valmistuvat vuoden 2027 loppuun mennessä.
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Yhteyshenkilöt
Sami KokkonenMyyntijohtaja, asuminenFiraPuh:0400 204 250sami.kokkonen@fira.fi
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Fira lyhyesti
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Liikevaihtomme oli 160,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.
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