Brahmsin Requiem soi – Cantores Minores & Windsbacher Knabenchor lokakuussa 2026
25.9.2026 13:49:43 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Cantores Minores ja Windsbacher Knabenchor esittävät Brahmsin "Ein Deutsches Requiemin" Lohjalla ja Helsingissä lokakuussa 2026. Solisteina Tuuli Takala ja Tuomas Pursio. Lohjan kaupunginorkesteria ja koko konsertin johtaa Hannu Norjanen. Liput saatavilla NetTicket.fi ja Ticketmaster.fi.
Johannes Brahmsin ”Saksalaisen sielunmessun” teksti muodostuu Martti Lutherin kääntämistä raamatunkohdista. Tämä saksalaisen suuren romantikon suurteos toteutetaan jälleen Lohjalla Cantores Minores-poikakuoron ja Lohjan kaupunginorkesterin yhteistyönä professori Hannu Norjasen johdolla. Brahmsin lohdulliseen kirkkomusiikkiteokseen saadaan lisävahvistusta poikakuorolaulun suurmaasta Saksasta. Windsbacher Knabenchor saapuu Suomeen 60 laulajan kokoonpanolla. Solisteina konserteissa ovat oopperalaulaja Tuuli Takala, sopraano, ja CM-alumni Tuomas Pursio, baritoni. Konsertin aloittaa Brahmsin Traaginen alkusoitto ja toisena numerona kuullaan säveltäjä Alttorapsodia, jossa solistina on Jeni Packalén.
BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM
To 29.10.2026 klo 19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko
Pe 30.10.2026 klo 19 Johanneksen kirkko
Cantores Minores, Windsbacher Knabenchor (Saksa), valm. Ludwig Böhm
Tuuli Takala, Jeni Packalén, Tuomas Pursio, Lohjan kaupunginorkesteri
Kapellimestari prof. Hannu Norjanen
Johannes Brahms:
Traaginen alkusoitto op. 81
Alttorapsodia op. 53
Ein deutsches Requiem op. 45
(ei väliaikaa)
Liput Lohjalle 29.10.:Netticket.fi 28/24 € (numeroimaton katsomo)
Liput Helsinkiin 30.10.: Ticketmaster.fi 75, 55/44, 35/30, 20/15 € (numeroidut rivit permannolla, parvi osittain numeroimaton)
Konsertin kesto noin 1 h 30 m. Ei väliaikaa.
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Yhteyshenkilöt
Siiri NiittymaaLohjan kaupunki/Lohjan kaupunginorkesteriPuh:+358406420612siiri.niittymaa@lohja.fi
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