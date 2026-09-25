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Brahmsin Requiem soi – Cantores Minores & Windsbacher Knabenchor lokakuussa 2026

25.9.2026 13:49:43 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Cantores Minores ja Windsbacher Knabenchor esittävät Brahmsin "Ein Deutsches Requiemin" Lohjalla ja Helsingissä lokakuussa 2026. Solisteina Tuuli Takala ja Tuomas Pursio. Lohjan kaupunginorkesteria ja koko konsertin johtaa Hannu Norjanen. Liput saatavilla NetTicket.fi ja Ticketmaster.fi.

Nuorten poikakuoro laulamassa yhdessä perinteisessä konserttisalissa.
Cantores Minores poikakuoro vahvistettuna saksalaisella Windsbacher Knabenchor poikakuorolla Brahmsin Ein Deutches Requiemissa. Cantores Minores

Johannes Brahmsin ”Saksalaisen sielunmessun” teksti muodostuu Martti Lutherin kääntämistä raamatunkohdista. Tämä saksalaisen suuren romantikon suurteos toteutetaan jälleen Lohjalla Cantores Minores-poikakuoron ja Lohjan kaupunginorkesterin yhteistyönä professori Hannu Norjasen johdolla. Brahmsin lohdulliseen kirkkomusiikkiteokseen saadaan lisävahvistusta poikakuorolaulun suurmaasta Saksasta. Windsbacher Knabenchor saapuu Suomeen 60 laulajan kokoonpanolla. Solisteina konserteissa ovat oopperalaulaja Tuuli Takala, sopraano, ja CM-alumni Tuomas Pursio, baritoni. Konsertin aloittaa Brahmsin Traaginen alkusoitto ja toisena numerona kuullaan säveltäjä Alttorapsodia, jossa solistina on Jeni Packalén.
 

BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM 
To 29.10.2026 klo 19 Lohjan Pyhän Laurin kirkko 
Pe 30.10.2026 klo 19 Johanneksen kirkko 

Cantores Minores, Windsbacher Knabenchor (Saksa), valm. Ludwig Böhm 
Tuuli Takala, Jeni Packalén, Tuomas Pursio, Lohjan kaupunginorkesteri 
Kapellimestari prof. Hannu Norjanen 
 
Johannes Brahms: 
Traaginen alkusoitto op. 81 
Alttorapsodia op. 53 
Ein deutsches Requiem op. 45 
(ei väliaikaa) 
 
Liput Lohjalle 29.10.:Netticket.fi 28/24 € (numeroimaton katsomo)
Liput Helsinkiin 30.10.: Ticketmaster.fi 75, 55/44, 35/30, 20/15 € (numeroidut rivit permannolla, parvi osittain numeroimaton)

Konsertin kesto noin 1 h 30 m. Ei väliaikaa. 

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Nuorten poikakuoro laulamassa yhdessä perinteisessä konserttisalissa.
Cantores Minores poikakuoro vahvistettuna saksalaisella Windsbacher Knabenchor poikakuorolla Brahmsin Ein Deutches Requiemissa.
Cantores Minores
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Tuuli Takala katsoo suoraan kameraan neutraalilla ilmeellä. Hänellä on pitkät tummat hiukset ja korvakorut.
Tuuli Takala on suomalainen sopraano. Hänellä on ollut vuodesta 2015 lähtien kiinnitys Dresdenin kuuluisan Valtionoopperan solistikuntaan, jonka lisäksi hän esiintyy vakituisesti myös monilla maailman päänäyttämöillä, niin ooppera- kuin konserttisolistina.
Jouni Harala
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Jeni Packalén, kaunis tummahiuksinen mezzosopraano katsoo kameraan.
Jeni Packalén on suomalainen oopperalaulaja, jonka ääniala on mezzosopraano.
LKO
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Tuomas Pursio, tumma, parrakas mies katsoo kameraan.
Tuomas Pursio on suomalainen ooppera- ja konserttilaulaja, joka on äänialaltaan bassobaritoni. Pursio aloitti laulamisen Cantores Minores -kuorossa vuonna 1977. Hän opiskeli laulua Sibelius-Akatemiassa ja Zürichin kansainvälisellä oopperastudiolla.
LKO
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