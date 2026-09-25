Oy Nordisk Film Ab

Uutuuselokuva kertoo legendaarisen huippukokki Anthony Bourdainin värikkäästä nuoruudesta – TONY elokuvateattereissa 9.10.

25.9.2026 13:58:07 EEST | Oy Nordisk Film Ab | Tiedote

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Ennen menestyskirjoja ja television hittiohjelmia Anthony Bourdain oli levoton, utelias ja elämänsä suuntaa etsivä nuorukainen. Miten hän ajautui ravintola-alalle, ja mitä kaikkea kesällä 1975 tapahtui? Dominic Sessan ja Antonio Banderaksen tähdittämä elokuva Tony saa ensi-iltansa 9.10.

Matt Johnsonin ohjaama Tony tulossa elokuvateattereihin. Pääosissa Dominic Sessa, Emilia Jones, Leo Woodall, Antonio Banderas ja Stavros Halkia
Tony, A24. (L-R) Antonio Banderas, Dominic Sessa. Credit: Seacia Pavao

A24-studion uutuuselokuva Tony on kanadalaisen Matt Johnsonin ohjaama ja käsikirjoittama energinen ja koskettava kasvutarina Anthony Bourdainin nuoruudesta, ja erityisesti yhdestä kesästä Provincetownissa. Tuona kesänä Tony koki ensirakkauden, ja otti ensimmäiset askeleensa kohti tulevaa kutsumustaan.

Nuoren Bourdainin roolissa nähdään Dominic Sessa, joka teki palkitun läpimurtoroolinsa vuonna 2023 elokuvassa The Holdovers. Näyttelijälegenda Antonio Banderas puolestaan näyttelee keittiömestari José Vatelia, joka palkkaa Tonyn keittiöönsä, ja toimii tämän mentorina. Palkittu Emilia Jones näyttelee Nancya, Anthony Bourdainin ensirakkautta ja tärkeää vaikuttajaa hänen nuoruudessaan.

Katso elokuvan traileri:

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TONY | Virallinen traileri | Draamaelokuva | Dominic Sessa | 2026

Huom. traileri on vapaasti medioiden jaettavissa.

Anthony Bourdain on ollut inspiraation lähde monelle ravintola-alan ammattilaiselle ympäri maailman. Suomessa muun muassa tunnetut keittiömestarit ja ravintoloitsijat, kuten Jyrki Sukula, Henri Alén ja Kape Aihinen ovat kertoneet julkisesti arvostuksestaan Bourdainia kohtaan. Yleisesti Bourdainin (1956-2018) katsotaan nostaneen katuruoan ja aitojen makujen arvostusta koko ravintola-alalla. 

TONY elokuvateattereissa 9.10.

Kuvat: Filmikamarin Mediaserveriltä tai tiedottajalta

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SYNOPSIS: 19-vuotias Anthony Bourdain matkustaa Provincetowniin ja ajautuu sattumalta ravintolakeittiön kaoottiseen maailmaan. Edessä on kesä, joka mullistaa hänen elämänsä suunnan.

Avainsanat

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Kuvat

Matt Johnsonin ohjaama Tony tulossa elokuvateattereihin. Pääosissa Dominic Sessa, Emilia Jones, Leo Woodall, Antonio Banderas ja Stavros Halkia
Tony, A24. (L-R) Antonio Banderas, Dominic Sessa.
Credit: Seacia Pavao
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Nordisk Film

Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi

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