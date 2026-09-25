Uutuuselokuva kertoo legendaarisen huippukokki Anthony Bourdainin värikkäästä nuoruudesta – TONY elokuvateattereissa 9.10.
25.9.2026 13:58:07 EEST | Oy Nordisk Film Ab | Tiedote
Ennen menestyskirjoja ja television hittiohjelmia Anthony Bourdain oli levoton, utelias ja elämänsä suuntaa etsivä nuorukainen. Miten hän ajautui ravintola-alalle, ja mitä kaikkea kesällä 1975 tapahtui? Dominic Sessan ja Antonio Banderaksen tähdittämä elokuva Tony saa ensi-iltansa 9.10.
A24-studion uutuuselokuva Tony on kanadalaisen Matt Johnsonin ohjaama ja käsikirjoittama energinen ja koskettava kasvutarina Anthony Bourdainin nuoruudesta, ja erityisesti yhdestä kesästä Provincetownissa. Tuona kesänä Tony koki ensirakkauden, ja otti ensimmäiset askeleensa kohti tulevaa kutsumustaan.
Nuoren Bourdainin roolissa nähdään Dominic Sessa, joka teki palkitun läpimurtoroolinsa vuonna 2023 elokuvassa The Holdovers. Näyttelijälegenda Antonio Banderas puolestaan näyttelee keittiömestari José Vatelia, joka palkkaa Tonyn keittiöönsä, ja toimii tämän mentorina. Palkittu Emilia Jones näyttelee Nancya, Anthony Bourdainin ensirakkautta ja tärkeää vaikuttajaa hänen nuoruudessaan.
Katso elokuvan traileri:
Huom. traileri on vapaasti medioiden jaettavissa.
Anthony Bourdain on ollut inspiraation lähde monelle ravintola-alan ammattilaiselle ympäri maailman. Suomessa muun muassa tunnetut keittiömestarit ja ravintoloitsijat, kuten Jyrki Sukula, Henri Alén ja Kape Aihinen ovat kertoneet julkisesti arvostuksestaan Bourdainia kohtaan. Yleisesti Bourdainin (1956-2018) katsotaan nostaneen katuruoan ja aitojen makujen arvostusta koko ravintola-alalla.
TONY elokuvateattereissa 9.10.
Kuvat: Filmikamarin Mediaserveriltä tai tiedottajalta
https://media.filmikamari.fi/
Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia uudelle Filmikamarin Pressisivulle:
Sign up -linkistä valitse rooliksi (Select you role): OTHER
SYNOPSIS: 19-vuotias Anthony Bourdain matkustaa Provincetowniin ja ajautuu sattumalta ravintolakeittiön kaoottiseen maailmaan. Edessä on kesä, joka mullistaa hänen elämänsä suunnan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja Viitalähde-AnnalaTiedottajakatja.viitalahde@cestlavie.fi
Kuvat
Linkit
Nordisk Film
Nordisk Film on Suomen johtava kotimaisten elokuvien levittäjä, sekä Pohjoismaiden suurin elokuvien, tv-ohjelmien ja pelien jakelija. Yhtiö toimii myös PlayStationin maahantuojana sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa. Nordisk Film on perustettu vuonna 1906 ja on maailman vanhimpia edelleen toimivia alan yrityksiä. Toiminta kattaa koko arvoketjun aina luovan sisällön kehittelystä ja tuotannosta sen markkinointiin ja jakeluun: ”We bring stories to life”. Nordisk Film on osa Egmont-konsernia, joka on Euroopan johtavia mediayhtiöitä. Egmont on kaupallinen säätiö, jonka voitosta jaetaan vuosittain 13 miljoonaa euroa erityisesti lasten ja nuorten sosiaalisia ja terveydellisiä oloja tukeviin hankkeisiin. Lisäksi tukea suunnataan taiteeseen, kulttuuriin ja tutkimukseen. www.nordiskfilm.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Nordisk Film Ab
Aku Sipola tulkitsee Rita Behmin kirjoittaman kappaleen tänään ensi-iltansa saavassa Dome Karukosken uutuuselokuvassa!25.9.2026 10:36:03 EEST | Tiedote
Rakkautta ja virtahepoja saa ensi-iltansa tänään. Elokuvassa nähdään sekä Jenni Vartiaisen valkokangasdebyytti että kohtaus, jossa Aku Sipola tulkitsee Rita Behmin kirjoittaman kappaleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme