Uutuuselokuva kertoo legendaarisen huippukokki Anthony Bourdainin värikkäästä nuoruudesta – TONY elokuvateattereissa 9.10.

A24-studion uutuuselokuva Tony on kanadalaisen Matt Johnsonin ohjaama ja käsikirjoittama energinen ja koskettava kasvutarina Anthony Bourdainin nuoruudesta, ja erityisesti yhdestä kesästä Provincetownissa. Tuona kesänä Tony koki ensirakkauden, ja otti ensimmäiset askeleensa kohti tulevaa kutsumustaan.

Nuoren Bourdainin roolissa nähdään Dominic Sessa, joka teki palkitun läpimurtoroolinsa vuonna 2023 elokuvassa The Holdovers. Näyttelijälegenda Antonio Banderas puolestaan näyttelee keittiömestari José Vatelia, joka palkkaa Tonyn keittiöönsä, ja toimii tämän mentorina. Palkittu Emilia Jones näyttelee Nancya, Anthony Bourdainin ensirakkautta ja tärkeää vaikuttajaa hänen nuoruudessaan.

Katso elokuvan traileri:

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Huom. traileri on vapaasti medioiden jaettavissa.

Anthony Bourdain on ollut inspiraation lähde monelle ravintola-alan ammattilaiselle ympäri maailman. Suomessa muun muassa tunnetut keittiömestarit ja ravintoloitsijat, kuten Jyrki Sukula, Henri Alén ja Kape Aihinen ovat kertoneet julkisesti arvostuksestaan Bourdainia kohtaan. Yleisesti Bourdainin (1956-2018) katsotaan nostaneen katuruoan ja aitojen makujen arvostusta koko ravintola-alalla.

TONY elokuvateattereissa 9.10.

Kuvat: Filmikamarin Mediaserveriltä tai tiedottajalta

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SYNOPSIS: 19-vuotias Anthony Bourdain matkustaa Provincetowniin ja ajautuu sattumalta ravintolakeittiön kaoottiseen maailmaan. Edessä on kesä, joka mullistaa hänen elämänsä suunnan.