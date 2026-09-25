Wickström: Uudenmaan synnytysverkostosta tarvitaan kansallinen keskustelu

Mahdi: Liikunta ja liikkuminen ovat investointi terveyteemme 25.9.2026 12:13:38 EEST | Tiedote

Nuorena yksinhuoltajaäitinä paikallisen kuntosalin tarjoama lastenhoito oli Ramieza Mahdille ratkaisevan tärkeää, jotta hän pystyi jatkamaan liikunnan harrastamista. Tyttären ollessa turvallisesti viereisessä tilassa Mahdi sai sekä liikuntaa että yhteisön, josta tuli hänelle tärkeä. Euroopan urheiluviikolla RKP:n varapuheenjohtaja haluaa nostaa esiin kysymyksen, joka jää usein liian vähälle huomiolle: mahdollisuutemme liikkua ovat hyvin erilaiset.