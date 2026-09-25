Wickström: Uudenmaan synnytysverkostosta tarvitaan kansallinen keskustelu
25.9.2026 13:37:17 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström pitää tärkeänä, että Uudenmaan synnytysosastoverkostosta käydään myös kansallista keskustelua. Wickström sanoo, että synnytysmäärät kasvavat Uudellamaalla ja että esimerkiksi Helsingin Naistenklinikka on pian Euroopan suurimpia synnytysosastoja.
Wickströmin mukaan samaan aikaan muualla Suomessa synnytysten määrä monilla synnytysosastoilla vähenee. Hän toivoo, että kasvavalla Uudellamaalla olisi erilaisia synnytysyksiköitä, joissa huomioitaisiin synnytysolosuhteet, etäisyydet sekä kielelliset oikeudet.
Wickström kertoo tavanneensa valtakunnallista synnytysosastoverkostoa koskevaa selvitystä tekevän selvityshenkilön aiemmin syyskuussa.
Eduskunnassa viime joulukuussa tehdyn budjettipäätöksen mukaan selvityksessä tarkastellaan myös tarvetta palauttaa Lohjan sairaalan synnytysosasto RKP:n aloitteesta. Lohjan sairaalaan on kaavailtu investointeja pitkälle 2030-luvulle. Siksi Wickström pitää hyvänä, että selvitys tehdään.
– Lohjan esiin nostaminen valtakunnalliseen selvitykseen on ollut poikkeuksellinen työvoitto. Toivon, että selvitys avaa objektiivisesti ne haasteet, joita meillä nykytilanteessa Uudellamaalla on, sanoo Wickström.
Selvitys valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan helmikuussa 2027. Tarkoituksena on, että hyvinvointialueet pääsevät lausumaan selvityksestä syksyn aikana. Wickström toivoo, että myös seudun kunnat lausuvat aiheesta, koska kyseessä on Länsi-Uudenmaan seudun elinvoiman kannalta merkittävä kysymys. Tukea hän toivoo myös Uudenmaan liitolta.
– Itse pidän Lohjan sairaalan asiaa esillä sen takia, koska on selvää, että perheiden kannalta on kestämätöntä, ettei perhe tiedä, minne mennä synnyttämään, ennen kuin synnytys on jo alkanut, linjaa Wickström.
Synnytysverkostoa koskevia päätöksiä tehdään näillä näkymin ensi vuoden eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaneuvotteluiden yhteydessä.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Mahdi: Motion och rörelse är en investering i vår hälsa25.9.2026 12:13:38 EEST | Pressmeddelande
Som ung ensamstående mamma blev barnskötseln på det lokala gymmet avgörande för att Ramieza Mahdi skulle kunna fortsätta träna. Med dottern trygg i rummet intill fick hon både motion och en gemenskap som kom att betyda mycket. Under den europeiska idrottsveckan vill SFP:s vice ordförande lyfta en fråga som ofta hamnar i skymundan: våra möjligheter att röra på oss ser väldigt olika ut.
Mahdi: Liikunta ja liikkuminen ovat investointi terveyteemme25.9.2026 12:13:38 EEST | Tiedote
Nuorena yksinhuoltajaäitinä paikallisen kuntosalin tarjoama lastenhoito oli Ramieza Mahdille ratkaisevan tärkeää, jotta hän pystyi jatkamaan liikunnan harrastamista. Tyttären ollessa turvallisesti viereisessä tilassa Mahdi sai sekä liikuntaa että yhteisön, josta tuli hänelle tärkeä. Euroopan urheiluviikolla RKP:n varapuheenjohtaja haluaa nostaa esiin kysymyksen, joka jää usein liian vähälle huomiolle: mahdollisuutemme liikkua ovat hyvin erilaiset.
Bergqvist vill att riksdagen utreder Vornanens förutsättningar som riksdagsledamot23.9.2026 13:31:32 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamöter från fem riksdagsgrupper lämnade i dag in ett initiativ till riksdagen, där man begär att riksdagen ska pröva om ledamot Timo Vornanen fortfarande kan inneha sitt uppdrag som riksdagsledamot. Riksdagsledamot, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist är en av undertecknarna.
Bergqvist haluaa, että eduskunta arvioi Vornasen edellytykset jatkaa kansanedustajana23.9.2026 13:31:32 EEST | Tiedote
Kansanedustajat viidestä eduskuntaryhmästä jättivät tänään eduskunnalle aloitteen, jossa pyydetään eduskuntaa tutkimaan, sallitaanko kansanedustaja Timo Vornasen edelleen olla kansanedustajana. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist on yksi allekirjoittajista.
Strand: Regeringen måste se över åtgärder för att påverka medborgarnas kostnader i vardagen23.9.2026 12:58:31 EEST | Pressmeddelande
- Bränslepriserna i Finland är för närvarande bland de högsta inom EU. Regeringen måste ha beredskap att se över åtgärder som påverkar medborgarnas kostnader i vardagen, genom att till exempel ytterligare försöka dämpa de höga bränselpriserna, säger minister Strand.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme