MTK vetoaa metsästäjiin: ASF-tartuntavyöhykkeeltä jahteihin lähdettäessä tärkeää huolehtia, ettei virusta levitetä uusille alueille
25.9.2026 14:01:33 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK muistuttaa metsästäjiä erityisestä huolellisuudesta afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi metsästyskauden aikana. Erityisen tärkeää on, että Kaakkois-Suomen ASF-tartuntavyöhykkeeltä tai sen lähialueelta muualle Suomeen metsästämään matkustavat puhdistavat ja desinfioivat huolellisesti metsästysvarusteensa. Virus voi levitä maaperän, mudan ja muun orgaanisen aineksen mukana ihmisten, varusteiden ja kaluston välityksellä.
– ASF:n torjunnassa jokainen metsästäjä on avainasemassa. Pieneltäkin tuntuva huolimattomuus voi pahimmillaan siirtää virusta uudelle alueelle. Siksi vetoamme kaikkiin metsästäjiin: puhdistakaa ja desinfioikaa varusteet, jalkineet ja tarvittaessa ajoneuvot huolellisesti aina, kun liikutte ASF-riskialueilta muualle maahan. Näin suojelemme yhdessä paitsi suomalaista sikataloutta, myös hienoa metsästysharrastusta koko maassa, MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo.
Ruokaviraston ohjeiden mukaan tehokas puhdistus alkaa kaiken näkyvän lian poistamisesta. Vasta puhtaille ja kuiville pinnoille tehty desinfiointi tehoaa mahdolliseen virukseen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ajoneuvojen renkaisiin, pyöräkoteloihin, alustan rakenteisiin, jalkineisiin sekä muihin maaperän kanssa kosketuksissa olleisiin välineisiin.
MTK kannustaa metsästäjiä tutustumaan Ruokaviraston ja Suomen riistakeskuksen ajantasaisiin ASF-ohjeisiin ennen syksyn jahteja. Huolellisilla toimilla voidaan merkittävästi vähentää riskiä taudin leviämisestä uusille alueille.
Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta se on sioille ja villisioille erittäin vakava virustauti, jolle ei ole rokotetta tai hoitoa. Suomessa tautia todettiin ensikertaa luonnonvaraisissa villisioissa Kaakkois-Suomessa heinäkuun lopulla.
Lisätietoja:
Timo Leskinen, kenttäjohtaja, MTK, p. +358 40 075 4235
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