SDP:n Harakka ja Mäkynen: Energiatuet suoraan ihmisten tileille
25.9.2026 14:19:49 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Timo Harakka ja Matias Mäkynen kannustavat Orpon hallitusta jatkamaan kohdennettujen energiatukien valmistelua pikaisesti. Marinin hallitus käynnisti jo 2021 tulo- ja alueperusteisen suoran tuen valmistelun, jolla nousevia liikenteen kustannuksia voitaisiin kompensoida kohdennetusti haja-asutusalueiden ihmisille tulojen perusteella.
Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin myötä Marinin hallitus käynnisti myös paremmin kohdistuvan sähkötuen valmistelun. Se voisi huomioida esimerkiksi sähkön kulutuksen, tulot ja lämmitysmuodon. Molempien mallien valmistelu oli Orpon hallituksen käytettävissä hallitusneuvotteluissa 2023, mutta niistä päätettiin luopua.
– Kokoomus ja perussuomalaiset ovat viisi vuotta ylimielisesti vinoilleet Marinin hallituksen valmistelemista tukimalleista. Jos mallien valmistelua oltaisiin jatkettu, meillä olisi nyt työkalut suunnata tehokkaasti tukea sitä eniten tarvitseville ja maksaa rahaa suoraan ihmisten tilille. Sen sijaan hallitus puuhastelee edelleen samojen ongelmien kanssa, joihin viime vaalikaudella törmäsimme. Vaaleissa kokoomus ja perussuomalaiset lupasivat suurisuisesti hillitä kustannusten noususta ihmisille koituvaa haittaa, mutta tehokkaiden keinojen valmistelu lopetettiin heti vaalien jälkeen, sanoo liikenne- ja viestintäministerinä Marinin hallituksessa toiminut Harakka.
Orpon hallituksen pöydällä olevat liikennepolttoaineiden hintoja hillitsevät vaihtoehdot ovat tehottomia, kalliita ja huonosti kohdentuvia. Jakeluvelvoitteen alentaminen lisää liikenteen päästöjä varmasti, mutta laskee hintoja hyvin epävarmasti. Liikenteen verotuksen alennukset hyödyttävät kaikista eniten suurituloisia ja ovat valtiolle todella kalliita, mutta vaikutus hintaan on pieni ja epävarma. Sähkön hinnan hillitsemiseksi Petteri Orpo on pitänyt esillä hallituksen kriisiaikojen hintakattoesitystä, mutta se on tarkoitettu vain laajan eurooppalaisen kriisin aikana, eikä auta lainkaan esimerkiksi datakeskusten myötä syntyviin korkeisiin hintapiikkeihin.
– Viime vaalikaudella Marinin hallitus joutui päättämään sähkötuista kiireessä ja nopean valmistelun pohjalta. Jo silloin tiedettiin, että tukijärjestelmät eivät ole täydellisiä ja tukea menee myös suurituloisille, jotka eivät sitä tarvitse. Siksi käynnistettiin valmistelu, jonka myötä sähkön hinnan noustessa voitaisiin kotitalouksia tukea hyvin kohdennetusti esimerkiksi tilanteissa, joissa Suomen sähköjärjestelmään tulee odottamaton häiriö tai pidempi korkeiden hintojen jakso. Myös energiakriisissä käytettyjen tukien arvioinnista päätettiin. Tämä kaikki työ jäi kesken, koska Orpon hallitus ei ole edistänyt tukijärjestelmän valmistelua tai käytettyjen tukien arviointia, sanoo eduskunnan talousvaliokunnassa molemmilla vaalikausilla toiminut Matias Mäkynen.
Harakka ja Mäkynen kannustavat Orpon hallitusta nöyrtymään ja palaamaan valmistelussa viime kaudella valittuihin malleihin.
– Veronalennusten ja ilmastotoimien purkamisen sijaan tehokasta olisi järjestää tuki tulonsiirroin. Se olisi vastoin Orpon hallituksen turvaverkkojen purkamiseen perustuvaa linjaa, mutta välttämätöntä tehokkaiden tukimallien saamiseksi. Pohjatyö on tehty viime vaalikaudella, Orpon hallitus voi edetä asiassa halutessaan nopeasti, Harakka ja Mäkynen toteavat.
Yhteyshenkilöt
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
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