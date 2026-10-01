Kustannusosakeyhtiö Otava

Saku Tuomisen uutuuskirja etsii vastauksia yhteen elämämme tärkeimpään kysymykseen: Mikä riittää?

1.10.2026 12:50:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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Saku Tuomisen Mikä riittää? -tietokirja syntyi tarpeesta pohtia, miksi niin moni meistä tuntee nykymaailmassa kahta rinnakkaista tunnetta: toisaalta ahneutta – riittääkö tämä? – ja samaan aikaan riittämättömyyden tunnetta – riitänkö minä? Kirjan ytimessä on kaksi merkittävää päätöstä: kuinka korkealle vaatimustaso on syytä asettaa ja missä asioissa.

Mikä riittää? Saku Tuomisen tuoreessa tietokirjassa kuljetaan käytännön esimerkeistä ihmisyyden peruskysymyksiin.
Mikä riittää? Saku Tuomisen tuoreessa tietokirjassa kuljetaan käytännön esimerkeistä ihmisyyden peruskysymyksiin.

"Olen tunnistanut piirteen itsessäni pitkään: minun ei ole helppo luottaa siihen, että vähempi voisi riittää ja johtaa enempään. Ei siitäkään huolimatta, että olen elämäni aikana lukenut kymmeniä kirjoja, tutkimuksia ja artikkeleita, jotka kaikki puhuvat sen puolesta"kirjoittaa Saku Tuominen 15.10. ilmestyvässä Mikä riittää? -kirjassaan.

Pohdiskelevista ja ajattelua herättelevistä tietokirjoistaan tunnettu Tuominen kertoo, että ei halua kirjoittaa siitä, mitä tietää, vaan siitä, mistä haluaa tietää lisää. Kirjan kirjoittaminen on hänelle ennen kaikkea ajatteluprosessi.

"Perimmäisenä tavoitteena on vanha tuttu haaste, jonka ympärillä olen koko ikäni pyörinyt: yrittää ymmärtää hieman paremmin sitä, miten täällä kannattaisi elää", Tuominen kuvaa.

Mikä riittää? avaa aikamme ilmiöitä sekä tutkimustulosten että historian ja filosofian kautta. Tuomisen tehosekoittimessa kieppuvat dopamiinien ja addiktioiden lisäksi niin arjen ajankäyttö, ultrajuoksu, temuttaminen, nettiporno kuin eleganssin tavoitteleminenkin. 

Mikä riittää? haastaa lukijan miettimään omaa käyttäytymistään ja suhtautumistaan esimerkiksi kuluttamiseen, tekoälyn käyttöön ja sosiaaliseen mediaan – tai vaikkapa ihmissuhteiden hoitoon.

Onko enemmän aina enemmän vai joskus vähemmän? Entä vähemmän, voisiko se olla enemmän?

Saku Tuominen (s. 1967) on helsinkiläinen yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija. Mikä riittää? on hänen 21. teoksensa.

Mikä riittää? on arvostelu- ja käsittelyvapaa 15.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Tuominen itse.

Haastattelupyynnöt, muut tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Avainsanat

tietokirjat

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Mikä määrä ihmisyyttä riittää tekoälyn läpäisemässä maailmassa? kysyy Saku Tuominen uutuusteoksessaan.
Mikä määrä ihmisyyttä riittää tekoälyn läpäisemässä maailmassa? kysyy Saku Tuominen uutuusteoksessaan.
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Mikä riittää? ilmestyy 15.10.2026.
Mikä riittää? ilmestyy 15.10.2026.
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