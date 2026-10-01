Saku Tuomisen uutuuskirja etsii vastauksia yhteen elämämme tärkeimpään kysymykseen: Mikä riittää?

"Olen tunnistanut piirteen itsessäni pitkään: minun ei ole helppo luottaa siihen, että vähempi voisi riittää ja johtaa enempään. Ei siitäkään huolimatta, että olen elämäni aikana lukenut kymmeniä kirjoja, tutkimuksia ja artikkeleita, jotka kaikki puhuvat sen puolesta", kirjoittaa Saku Tuominen 15.10. ilmestyvässä Mikä riittää? -kirjassaan.

Pohdiskelevista ja ajattelua herättelevistä tietokirjoistaan tunnettu Tuominen kertoo, että ei halua kirjoittaa siitä, mitä tietää, vaan siitä, mistä haluaa tietää lisää. Kirjan kirjoittaminen on hänelle ennen kaikkea ajatteluprosessi.

"Perimmäisenä tavoitteena on vanha tuttu haaste, jonka ympärillä olen koko ikäni pyörinyt: yrittää ymmärtää hieman paremmin sitä, miten täällä kannattaisi elää", Tuominen kuvaa.

Mikä riittää? avaa aikamme ilmiöitä sekä tutkimustulosten että historian ja filosofian kautta. Tuomisen tehosekoittimessa kieppuvat dopamiinien ja addiktioiden lisäksi niin arjen ajankäyttö, ultrajuoksu, temuttaminen, nettiporno kuin eleganssin tavoitteleminenkin.

Mikä riittää? haastaa lukijan miettimään omaa käyttäytymistään ja suhtautumistaan esimerkiksi kuluttamiseen, tekoälyn käyttöön ja sosiaaliseen mediaan – tai vaikkapa ihmissuhteiden hoitoon.

Onko enemmän aina enemmän vai joskus vähemmän? Entä vähemmän, voisiko se olla enemmän?

Saku Tuominen (s. 1967) on helsinkiläinen yrittäjä, ravintoloitsija ja tietokirjailija. Mikä riittää? on hänen 21. teoksensa.

Mikä riittää? on arvostelu- ja käsittelyvapaa 15.10.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Tuominen itse.

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