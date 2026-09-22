HONOR panostaa silmäystävälliseen teknologiaan: arjen ruutuajasta entistä miellyttävämpää

Ihmiset viettävät nykyään päivittäin tunteja ruutujen ääressä, olipa kyse viesteistä, työpuheluista, lukemisesta tai videoiden katselusta. Siksi silmien mukavuudesta on tullut yhä tärkeämpi käytännön vaatimus. Näytön kirkkaus, terävyys ja värit ovat edelleen tärkeitä, mutta yhä useampi käyttäjä kiinnittää huomiota siihen, miltä näytön katselu tuntuu pidemmän päälle.

Tämä suuntaus näkyy selvästi HONORin uusimmissa laitteissa. Tuotteissa, kuten HONOR Magic V6, HONOR Magic8 Lite ja HONOR Pad 20, yhtiö painottaa voimakkaasti näyttöominaisuuksia. Ne vähentävät silmien rasitusta päivittäisessä käytössä, mutta säilyttävät samalla erinomaisen katselukokemuksen.

Miksi näytön mukavuus on nykyään niin tärkeää?

Ihmiset käyttävät näyttöjä hyvin erilaisissa ympäristöissä, ulkona kirkkaassa auringonpaisteessa, sisällä myöhään illalla sekä nopeisiin tarkistuksiin pitkin päivää tai pidempiin luku- ja katseluhetkiin. Näytön on mukauduttava tähän kaikkeen. Siksi katselumukavuus on nykyään yhä suuremmassa roolissa tuotesuunnittelussa. Ominaisuudet, kuten korkean taajuuden PWM-himmennys*, sinistä valoa vähentävä teknologia, mukautuva sävyjen säätö ja dynaaminen himmennys, tekevät jokapäiväisestä käytöstä miellyttävämpää erityisesti silloin, kun laitetta katsellaan pitkään.

Taitettava puhelin mukautuu eri käyttötilanteisiin

HONOR Magic V6 -puhelimessa silmäystävällisyys on sisäänrakennettu sekä sisä- että ulkonäyttöön. Laite tukee 4320 hertsin PWM-himmennystä ja sisältää laajan valikoiman silmäystävällisiä HONOR Eye Comfort -teknologioita, kuten AI Defocus Display -ominaisuuden, dynaamisen himmennyksen, Circadian Night Display -yönäytön, luonnollisten sävyjen toiston sekä laitteistotason suodatuksen siniselle valolle.

Tämä yhdistelmä sopii erinomaisesti tapaan, jolla taittuvia puhelimia käytetään arjessa. Ulkonäyttöä vilkaistaan usein nopeasti pitkin päivää, kun taas sisänäyttöä käytetään todennäköisemmin lukemiseen, moniajoon tai sisällön katseluun pitkiä aikoja kerrallaan. HONOR Magic V6 -puhelimessa on lisäksi heijastuksia vähentävä kaksoispinnoite, joka parantaa luettavuutta kirkkaissa ympäristöissä.

Päivittäiseen käyttöön suunniteltu älypuhelimen näyttö

Sama ajattelutapa näkyy HONOR Magic8 Lite -älypuhelimessa. Sen 6,79 tuuman Eye-comfort OLED -näyttö tukee 3840 hertsin välkkymätöntä PWM-himmennystä, dynaamista himmennystä, Circadian Night Display -yönäyttöä, AI Defocus Display -teknologiaa ja laitteistotason sinisen valon suodatusta.

Nämä ominaisuudet ovat ratkaisevan tärkeitä päivittäisessä käytössä. Kun käyttäjä lukee illalla, selaa puhelinta hämärässä, tarkistaa viestejä ulkona tai katsoo videoita matkan aikana. Samalla näyttö säilyttää vahvat visuaaliset ominaisuudet, joita modernilta älypuhelimelta odotetaan, kuten 1.5K-resoluution, 120 hertsin virkistystaajuuden ja jopa 6000 nitin huippukirkkauden.

Suurempi näyttö pitkiin sessioihin

Näytön katselumukavuus korostuu entisestään tableteissa, sillä niitä käytetään usein pitkiin luku-, opiskelu- tai työskentelysessioihin sekä sisällön katseluun. HONOR Pad 20 vastaa tähän tarpeeseen. Laitteessa on 12,1 tuuman 3K HONOR Eye Comfort -näyttö, joka yhdistyy 120 hertsin dynaamiseen virkistystaajuuteen ja tekoälyä hyödyntävään AI Dynamic Display -teknologiaan. Käyttäjille, jotka tekevät tabletilla pitkiä aikoja töitä, osallistuvat verkkokursseille tai nauttivat viihteestä, nämä näyttövalinnat muokkaavat suoraan koko käyttökokemusta.

Yhtenäinen suunta läpi laiteryhmien

HONORin uusimmat älypuhelimet, taittuvanäyttöiset laitteet ja tabletit jakavat selkeän yhteisen suunnan. Näyttöjen kehityksessä ei ole kyse enää pelkästään kirkkaammista paneeleista ja terävämmästä kuvasta, vaan katselumukavuus on noussut yhtä tärkeään rooliin. Koska vietämme yhä enemmän aikaa ruutujen ääressä hyvin erilaisissa ympäristöissä, teknologian on vastattava arjen tarpeisiin. Uusimmassa tuotevalikoimassaan HONOR panostaakin entistä vahvemmin silmäystävällisiin näyttöihin. Ne tekevät laitteiden päivittäisestä käytöstä miellyttävää ja tarjoavat aitoa, pitkäaikaista hyötyä.

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

* PWM-himmennys tarkoittaa silmälle nähtävää matalampaa näytönkirkkautta, kuin huippunopean taskulampun välähdykset. Jos PWM-taajuus on matala (vain 240 tai 480 Hz), ihmissilmä ei ehdi nähdä tätä vilkkumista, mutta ne yrittävät sopeutua jatkuvaan valon ja pimeyden vaihteluun. Mutta kun taajuuslukulukema (Hz-luku) on korkea, kuten HONOR-laitteissa, se tarkoittaa, ettei ihmissilmän lihakset ja hermosto ehdi reagoida siihen lainkaan. Tämän riskivapaaksi kutsutun taajuuden raja-arvo on yli 3125 Hz (IEEE -standardi 1789-2015).