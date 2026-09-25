Keusoten aluehallitus kokoontuu 29.9.2026
25.9.2026 14:30:48 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 29.9.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2027 talousarviosta ja alustavasta toimintasuunnitelmasta, lausuntoa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2027–2030 sekä vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankinnan käynnistämistä.
Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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