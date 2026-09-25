Keusoten aluehallitus kokoontuu 29.9.2026

Keusote palkitsi vuoden 2026 parhaat kehittämisteot ja innovaatiot 21.9.2026 11:06:08 EEST | Tiedote

Keusotessa kehitetään palveluja jatkuvasti yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tänäkin vuonna palkitsimme henkilöstömme kehittämistyötä, uusia innovaatioita sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta parantavia tekoja. Vuoden 2026 laatu- ja innovaatiokilpailun voittajat sekä asiakas- ja potilasturvallisuustekojen kunniamaininnat julkistettiin perjantaina 18. syyskuuta järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Kilpailuun saatiin tänä vuonna yhteensä 24 hakemusta. Niistä 14 osallistui laatupalkinnon ja 10 innovaatiopalkinnon hakuun. Palkittavat valitsi Keusoten johtoryhmä arviointiraatien esitysten perusteella.