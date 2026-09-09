Rakennusliitto Kotkan hyväksikäyttöselvityksestä: Työvoiman tuonnin ohituskaista pois henkilöstöpalveluyrityksiltä

Selvityksessä ilmenneet seikat eivät yllätä Rakennusliiton kansainvälisen työvoiman yksikön asiantuntija Jussi Sakaria.

– Törmäämme jatkuvasti isoilla työmailla työehtojen polkemiseen, tässä tapauksessa riiston mittakaava ja järjestelmällisyys ovat kuitenkin omaa luokkaansa.

Jussi Sakari toistaa Rakennusliiton ehdottoman vaatimuksen – tuleepa työvoima mistä maasta tahansa:

– Suomessa on noudatettava suomalaisia työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Ne suojaavat yhtä lailla paikallisia työntekijöitä ja yrityksiä kuin ulkomaisia työntekijöitä. Kotkan tapauksessa on laskettava puuttuvat palkat perinpohjaisesti ja työntekijöiden oikeudet on turvattava.

Kiinalaiset työntekijät tuotiin Kotkaan työnantajasertifiointiin perustuvalla kevennetyllä menettelyllä, ohittaen EU:n ulkopuolista työvoimaa yleensä koskevan saatavuusharkinnan.

Rakennusliitto vaatiikin viranomaisia poistamaan kaikilta vuokratyövoimaa välittäviltä yrityksiltä oikeuden työvoiman hankkimiseen ns. kevennetyn menettelyn kautta. Kotkan tapaus osoittaa, kuinka viranomaismenettelyn ohittaminen sertifioitujen yritysten ohituskaistalla helpottaa työvoiman hyväksikäyttöä.