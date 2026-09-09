Rakennusliitto Kotkan hyväksikäyttöselvityksestä: Työvoiman tuonnin ohituskaista pois henkilöstöpalveluyrityksiltä
25.9.2026 14:48:00 EEST | Rakennusliitto ry | Tiedote
Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevän kiinalaisen työvoiman työehdoista on valmistunut hankkeen osaomistajan, valtionyhtiö Finnish Mineral Groupin tilaama selvitys. Rakennusliitto arvostaa FMG:n ryhdikästä arviota omasta roolistaan tilanteessa. Selvitystyö on tehty ripeästi ja riittävillä resursseilla ja sen löydökset ovat vahvoja.
Selvityksessä ilmenneet seikat eivät yllätä Rakennusliiton kansainvälisen työvoiman yksikön asiantuntija Jussi Sakaria.
– Törmäämme jatkuvasti isoilla työmailla työehtojen polkemiseen, tässä tapauksessa riiston mittakaava ja järjestelmällisyys ovat kuitenkin omaa luokkaansa.
Jussi Sakari toistaa Rakennusliiton ehdottoman vaatimuksen – tuleepa työvoima mistä maasta tahansa:
– Suomessa on noudatettava suomalaisia työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Ne suojaavat yhtä lailla paikallisia työntekijöitä ja yrityksiä kuin ulkomaisia työntekijöitä. Kotkan tapauksessa on laskettava puuttuvat palkat perinpohjaisesti ja työntekijöiden oikeudet on turvattava.
Kiinalaiset työntekijät tuotiin Kotkaan työnantajasertifiointiin perustuvalla kevennetyllä menettelyllä, ohittaen EU:n ulkopuolista työvoimaa yleensä koskevan saatavuusharkinnan.
Rakennusliitto vaatiikin viranomaisia poistamaan kaikilta vuokratyövoimaa välittäviltä yrityksiltä oikeuden työvoiman hankkimiseen ns. kevennetyn menettelyn kautta. Kotkan tapaus osoittaa, kuinka viranomaismenettelyn ohittaminen sertifioitujen yritysten ohituskaistalla helpottaa työvoiman hyväksikäyttöä.
Yhteyshenkilöt
Jussi SakariasiantuntijaPuh:040 632 9194jussi.sakari@rakennusliitto.fi
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
Jyrki OjanenvarapuheenjohtajaRakennusliitto ryPuh:040 530 9755jyrki.ojanen@rakennusliitto.fi
Linkit
Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
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