Rakennusliitto ry

Rakennusliitto Kotkan hyväksikäyttöselvityksestä: Työvoiman tuonnin ohituskaista pois henkilöstöpalveluyrityksiltä

25.9.2026 14:48:00 EEST | Rakennusliitto ry | Tiedote

Jaa

Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevän kiinalaisen työvoiman työehdoista on valmistunut hankkeen osaomistajan, valtionyhtiö Finnish Mineral Groupin tilaama selvitys. Rakennusliitto arvostaa FMG:n ryhdikästä arviota omasta roolistaan tilanteessa. Selvitystyö on tehty ripeästi ja riittävillä resursseilla ja sen löydökset ovat vahvoja.

Selvityksessä ilmenneet seikat eivät yllätä Rakennusliiton kansainvälisen työvoiman yksikön asiantuntija Jussi Sakaria.

– Törmäämme jatkuvasti isoilla työmailla työehtojen polkemiseen, tässä tapauksessa riiston mittakaava ja järjestelmällisyys ovat kuitenkin omaa luokkaansa.

Jussi Sakari toistaa Rakennusliiton ehdottoman vaatimuksen – tuleepa työvoima mistä maasta tahansa:

– Suomessa on noudatettava suomalaisia työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Ne suojaavat yhtä lailla paikallisia työntekijöitä ja yrityksiä kuin ulkomaisia työntekijöitä. Kotkan tapauksessa on laskettava puuttuvat palkat perinpohjaisesti ja työntekijöiden oikeudet on turvattava.

Kiinalaiset työntekijät tuotiin Kotkaan työnantajasertifiointiin perustuvalla kevennetyllä menettelyllä, ohittaen EU:n ulkopuolista työvoimaa yleensä koskevan saatavuusharkinnan.  

Rakennusliitto vaatiikin viranomaisia poistamaan kaikilta vuokratyövoimaa välittäviltä yrityksiltä oikeuden työvoiman hankkimiseen ns. kevennetyn menettelyn kautta. Kotkan tapaus osoittaa, kuinka viranomaismenettelyn ohittaminen sertifioitujen yritysten ohituskaistalla helpottaa työvoiman hyväksikäyttöä.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rakennusliitto ry

Hallitus tuhoamassa suomalaisen rakentamisen?20.4.2026 09:32:24 EEST | Tiedote

Asuntorakentamisen ennen näkemätön taantuma ei toistaiseksi ole saanut maan hallitusta liikkeelle. Kun viisi vuotta sitten Suomessa aloitettiin jopa 45 000 asunnon rakentaminen, on jo vuosia oltu alle puolessa siitä. Ennusteen mukaan kuluvana vuonna jäädään 14 000 aloitukseen. Kyseessä on syvempi rakentamisen kriisi kuin 1990-luvun suurlamassa. Riittäväksi tuotantomääräksi mm. VTT arvioi reilusti yli 30 000 asuntoa vuositasolla. Talouskasvu tulee lähivuodet pysymään vaatimattomana, eikä rakentaminen käynnisty itsestään vaan tarvitaan finanssi- ja sääntelypolitiikkaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye