Liitot vetoavat hyvinvointialueisiin: abortin hinta ei saa riippua keskeytyksen perusteesta
28.9.2026 08:00:00 EEST | Naisjärjestöjen Keskusliitto ry | Tiedote
Raskaudenkeskeytyksiä tarvitsevat saattavat muussa tapauksessa saada eriarvoista kohtelua riippuen siitä, millä hyvinvointialueella asuvat.
Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskaudenkeskeytyksistä maksuttomia.
Raskaudenkeskeytykset nousivat julkiseen keskusteluun viime viikolla, kun hallitus antoi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskaudenkeskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin riippuen abortin perusteesta.
“Hallituksen esitys kirurgisen abortin asiakasmaksusta on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen. Raskaana olevan omasta pyynnöstä tehtävästä keskeytyksestä voitaisiin periä leikkaus- ja toimenpidemaksu, mutta lääketieteellisin perustein tehtävästä keskeytyksestä vastaavaa maksua ei perittäisi. Tämä on ristiriidassa 2023 uudistetun aborttilain hengen kanssa”, Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari alleviivaa.
Helsingin pormestari Daniel Sazonov reagoi linjaukseen sosiaalisessa mediassa kertomalla, että ohjeistaa HUS:ia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Hänen mukaansa asia oli taloudellisesti marginaalinen, mutta periaatteellisesti tärkeä. Tämä oli tervetullut avaus.
“Monien hyvinvointialueiden talous on erittäin tiukilla. Kirurgisten aborttien vuosittainen lukumäärä on noin sata toimenpidettä koko Suomessa, joten niistä kertyvät asiakasmaksut olisivat marginaalisia. Siksi aborttioikeuden yhdenvertaisuuden turvaaminen ei heikentäisi alueiden rahoituspohjaa, mutta olisi periaatteellisesti merkittävä teko”, Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnanjohtaja Aija Salo muistuttaa.
Kolme vuotta sitten uudistetun aborttilain mukaan raskaudenkeskeytyksen saa omasta pyynnöstä 12. raskausviikkoon asti ilman perusteluja ja lääkärintodistuksia. Uudistus oli tärkeä parannus seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin, joita halutaan rajoittaa kovenevin äänenpainoin ympäri maailmaa.
“Hallituksen esitys herättää kysymyksiä myös yhdenvertaisuudesta ja perusoikeuksista. Onko toimenpiteen erilaiselle hinnoittelulle hyväksyttävä ja oikeasuhtainen peruste? Miten maksuttomuuden edellytykset todettaisiin käytännössä ja millaisia vaikutuksia tällä olisi raskaana olevan yksityisyyteen ja itsemääräämisoikeuteen?”, Kätilöliiton puheenjohtaja Päivi Oinonen kysyy.
Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa nostaa esiin alueellisuuteen liittyvän huolen: “Nyt kun vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta on siirretty hallitukselta hyvinvointialueille, miten varmistetaan, että se ei johda alueelliseen eriarvoisuuteen?”
Kansainvälistä turvallisen abortin päivää vietetään tänään 28. syyskuuta. Päivä muistuttaa, ettei turvalliseen raskaudenkeskeytykseen pääsy ole kaikkialla itsestäänselvyys. WHO:n arvion mukaan noin 45 prosenttia aborteista tehtiin turvattomissa olosuhteissa vuosina 2010–2014. Myös Suomessa on huolehdittava siitä, ettei hoitoon pääsylle synny uusia esteitä.
Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni vetoavat kansainvälisenä turvallisen abortin päivänä hyvinvointialueisiin, että ne varmistaisivat aborttia tarvitsevien yhdenvertaisuuden. Liitot korostavat, että jokaisella tulee olla oikeus turvalliseen ja tosiasiallisesti saavutettavaan aborttiin riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat.
Suomen tulee toimia omien linjaustensa mukaisesti ja puolustaa aborttioikeutta kotimaassa ja kansainvälisesti.
Väestöliitto ry
Naisasialiitto Unioni
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Suomen Kätilöliitto
Lisätietojen antajat:
Aija Salo, toiminnanjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto p. 0504617078, aija.salo@naisjarjestot.fi
Tiina Ristikari, toimitusjohtaja, Väestöliitto ry, +358 50 917 7396, tiina.ristikari@vaestoliitto.fi
Eekku Aromaa, pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni ry, +35840 773 9632, eekku.aromaa@naisunioni.fi
Päivi Oinonen, puheenjohtaja, Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry, +35845 664 0000, paivi.oinonen@suomenkatiloliitto.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aija SaloToiminnanjohtajaPuh:0504617078aija.salo@naisjarjestot.fi
Salla KajanmaaViestinnän asiantuntijaNaisjärjestöjen KeskusliittoPuh:0504754667salla.kajanmaa@naisjarjestot.fi
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) on vuonna 1911 perustettu feministinen nais- ja tasa-arvojärjestöjen kattojärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
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