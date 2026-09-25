Orkesterin Ystävien Syyssoitto

Brahmsin Requiem soi – Cantores Minores & Windsbacher Knabenchor lokakuussa 2026 25.9.2026 13:49:43 EEST | Tiedote

Cantores Minores ja Windsbacher Knabenchor esittävät Brahmsin "Ein Deutsches Requiemin" Lohjalla ja Helsingissä lokakuussa 2026. Solisteina Tuuli Takala ja Tuomas Pursio. Lohjan kaupunginorkesteria ja koko konsertin johtaa Hannu Norjanen. Liput saatavilla NetTicket.fi ja Ticketmaster.fi.