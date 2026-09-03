Louhintahiekka voitti Turun Vuoden katutyömaa 2026 -kilpailun
1.10.2026 14:30:00 EEST | Louhintahiekka Oy | Tiedote
Louhintahiekan Turun Sataman kadut -työmaa on voittanut ensimmäistä kertaa järjestetyn Turun Vuoden katutyömaa -kilpailun. Arviointiraati kiitti Louhintahiekkaa erityisesti huolellisista liikennejärjestelyistä, käyttäjälähtöisestä toimintatavasta sekä turvallisuutta ja sujuvaa liikkumista tukevista ratkaisuista.
Turun Sataman kadut -hankkeessa rakennetaan uutta katuverkostoa, jalankulku- ja pyöräteitä sekä istutusalueita. Rakentaminen tapahtuu vilkkaasti liikennöidyllä alueella, jossa työmaan järjestelyt vaikuttavat päivittäin niin jalankulkijoihin, pyöräilijöihin kuin muuhun liikenteeseen. Louhintahiekka on rakentamisen aikana kehittänyt järjestelyjä myös käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.
Voittajan valitsi monialainen raati, jossa oli edustettuna muun muassa infra-ala, esteettömyys, elinkeinoelämä, kiinteistöala ja pyöräily sekä kilpailun tilaaja Turun kaupunki. Raadin työtä koordinoi Ramboll Finland.
Raati perusteli palkintoa seuraavasti:
Liikennejärjestelyt oli suunniteltu ja toteutettu erinomaisesti. Toiminta sovitettiin kaupunkielämän rytmiin. Viestintä oli aitoa vuorovaikutusta, jossa toimintaa muokattiin keskusteluiden pohjalta. Aidat olivat upeat ja innovatiiviset: raskasaidoista päiväkodin matalaan verkkoaitaan jokaisessa kohdassa oli pohdittu käyttäjän kannalta turvallista ratkaisua.
Raadin palaute ilahduttaa myös työmaalla.
– Palkinto on hieno tunnustus koko työmaaporukallemme. Satama on toimintaympäristönä vaativa, ja onnistuminen vaatii jatkuvaa yhteistyötä ja tilanteisiin reagointia. Erityisen hienoa on, että juuri työmaamme käyttäjälähtöisyys ja arjessa tehdyt ratkaisut saivat raadilta kiitosta, toteaa työpäällikkö Ville Lonka Louhintahiekalta.
Turun Vuoden katutyömaa -kilpailun tavoitteena on kiinnittää huomiota eri käyttäjäryhmien sujuvaan ja turvalliseen liikkumiseen sekä rakentamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Samalla kilpailu tekee näkyväksi rakennusalan osaamista ja nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää laajemminkin alalla.
Louhintahiekka vastaanotti palkinnon Maarakennuspäivillä Finlandia-talolla 1. lokakuuta 2026.
Yhteyshenkilöt
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:+358 40 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Kuvat
Louhintahiekka Oy on Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva infrarakentaja. Luomme kestäviä perustuksia yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille yli 50 vuoden kokemuksella. Toteutamme valtakunnallisesti vaativia infra- ja betonirakentamisen hankkeita kaupunki- ja väyläympäristöissä sekä teollisuuden, datakeskusten ja uusiutuvan energian tarpeisiin. Erityisosaamistamme ovat teknisesti haastavat ja monimutkaiset rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee yli 170 henkilöä. Tilikaudella 2025–2026 liikevaihtomme oli 181 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.
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