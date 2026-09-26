Vihreiden Pitko: Suomi ei saa olla datakeskusten villi länsi
26.9.2026 11:00:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi on saatava yhteiskunnan kontrolliin ja toteutuvat hankkeet on tehtävä ekologisesti kestävästi. Vihreiden varapuheenjohtaja sekä ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko esittelee lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot, jotka suojaavat lähiluontoa ja metsiä sekä turvaavat ilmastotavoitteet.
Vihreiden Pitkon mukaan teolliseen vallankumoukseen verrattava tekoälymurros näkyy Suomessa konkreettisimmin datakeskuksina. Vihreät on esittäneet kansainvälistä tekoälysääntelyä keväällä hyväksytyssä puolueohjelmassaan, ja nyt Pitko vaatii kontrollia myös konkreettisille datakeskushankkeille ja niiden laajemmille vaikutuksille luontoon ja ilmastotavoitteisiin. Hallituksen datakeskuksia koskeva lainvalmistelu on keskitynyt lähinnä omistajuuteen ja sähkön riittävyyteen, ei ympäristövaikutusten minimointiin
— Suomi on juuri nyt datakeskusten villi länsi. Hankkeet etenevät sattumanvaraisesti sen mukaan, kuka ehtii ensin, eikä niiden arvioimiseksi ole saatavilla avointa tietoa. Datakeskusbuumi on saatava yhteiskunnan kontrolliin sekä ohjaukseen ja se tarkoittaa sitovia ehtoja, ei yhtiöiden lupauksia, linjaa Pitko.
Vihreiden reunaehdoissa luonto asetetaan etusijalle ja käyttöön on otettava aiheuttaja maksaa periaate. Esimerkiksi Googlen Muhoksen ja Kajaanin hankkeissa metsää on Luonnonsuojeluliiton mukaan hakattu, vaikka ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Vihreät vaatii velvoittavaa ekologista kompensaatiota, joka on nykyisin Suomessa pääosin vapaaehtoista.
— Datakeskukset kuuluvat vanhoille teollisuusalueille ja muille jo rakennetuille alueille, ei metsään. Ympäristövaikutukset on arvioitava kaikissa muissa kuin pienissä hankkeissa. Jos metsää raivataan pysyvästi, siitä on maksettava maankäytön muutosmaksu. Pakollinen ekologinen kompensaatio tarkoittaisi, että, rakennuttajan on palautettava vähintään yhtä paljon luontoarvoja menetetyn tilalle muualla, esimerkiksi ennallistamalla suota, vaatii Pitko.
Ilmastotavoitteet nojaavat sähköistymiseen, eikä puhtaan sähkön tuotantoa voi kasvattaa loputtomasti. Ilmastopaneelin puheenjohtaja Jyri Seppälä on varoittanut, ettei vihreän sähkön varaaminen datakeskuksille edistä vihreää siirtymää, vaan puhdas sähkö pitäisi käyttää suurimpien päästövähennysten saavuttamiseen. Silti hallituksen syyskuussa lausunnoille lähettämässä liittymien etusijamenettelyssä suuri sähkönkuluttaja voi parantaa asemaansa sitoutumalla säävarmaan tuotantoon ilman päästöttömyysvaatimusta.
— Datakeskukset eivät saa hidastaa fossiilisista polttoaineista luopumista, joten kantaverkkoon pääsyn ehtona on oltava uusi päästötön sähköntuotanto kulutusta vastaavasti sekä fossiiliton säätövoima. Tekoälymurroksen hyödyt eivät saa mennä muutamalle suuryhtiölle ja haitat jäädä suomalaisten sekä suomalaisen luonnon maksettaviksi. Meillä on varaa valita: datakeskuksia saa rakentaa vain yhteiskunnan ja ekologisen kestävyyden ehdoilla, sanoo Pitko.
Vihreiden reunaehdot kestävälle datakeskusrakentamiselle:
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Kansallinen suunnitelma datakeskusrakentamiselle
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Luonto etusijalle ja aiheuttaja maksamaan
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Puhdasta energiaa ja vastuuta sähkömarkkinoiden tasapainosta
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Hukkalämpö hyötykäyttöön
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Suomalaisille oikeus tietää, millaisia datakeskuksia tänne rakennetaan
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Kestävä ja oikeudenmukainen rakentaminen
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Verotulot Suomeen, ei veroparatiiseihin
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Halleista yritysekosysteemeihin ja investoinneista vientiin
Koko avaus löytyy liitetiedostona.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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