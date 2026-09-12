Suomen lippupallopojat pelaavat lauantaina EM-välierässä
25.9.2026 21:20:26 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen U17-pojat ovat yltäneen lippupallon mitalipeleihin Italian Lido delle Nazionissa pelattavissa nuorten EM-kisoissa. Perjantaina Suomi kaatoi turnauksen puolivälieräpelissä Team Euro Youth -nimellä pelaavan ryhmän niukasti lukemin 27-26 (19-20).
Suomi otti torstaina oman lohkonsa voiton kukistamalla Puolan sekä Itävallan kahdessa tiukassa ottelussa. Lohkovoittajat välttivät perjantain aamupäivän wild card kierroksen, jonka kautta Suomen iltapäivän puolivälierävastustajaksi nousi Team Euro Youth -nimellä pelaavat venäläisnuoret. TEY-joukkueen pelaajat pelaavat kisoissa neutraaleina urheilijoina ilman kansallistunnuksia.
U17 -maajoukkueen päävalmentaja Jarkko Suominen myöntää, että perjantain ottelussa oli ylimääräistä jännitettä:
-Oli tiukka ja jännä matsi. Pelissä näkyi ylimääräistä hermoilua, ei tehty isoja virheitä mutta aluksi oli vähän haparoivaa peliä. Kaksi asiaa vaikutti taustalla, se että pelattiin paikasta mitalipeleihin ja toiseksi se, kuka siinä oli vastustajana.
-Vastustaja pelasi todella fyysistä peliä, jossa oli paljon puserossa roikkumista ja kiinnipitoa ja muuta sellaista ja tuomarit ottivat niitä pois yllättävän vähän. Vaikka oltiin selvästi atleettisempi porukka, mutta kun kaveri roikkui koko ajan puserossa, niin oli vaikea päästä vapaaksi.
-Ei ollut kaunista peliä mutta tehtiin tarvittava, että saatiin kairattua voitto. Todella makee homma ja huomenna päästään pelaamaan finaalipaikasta.
Lauantain välierässä vastaan asettuu Espanja
Suomen lisäksi U17 -sarjan mitalipeleihin ylsivät Espanja, Israel sekä kotikentällään pelaava Italia. Suomen vastustajaksi klo 9:00 Suomen aikaa käynnistyvässä pelissä asettuu hallitseva mestari Espanja.
Päävalmentaja Suominen kertoo, että seuraava yö valmennustiimin toimesta vietetään pelivideoiden parissa:
-Espanjasta meillä ei ole hirveästi tuntumaa tässä vaiheessa. He ovat pelanneet toisella puolella lohkosysteemiä eikä olla ehditty kiinnittämään heihin vielä huomiota. Seuraavaksi ruvetaan breikkaamaan filmiä ja valmistautumaan tulevaan peliin. Se on tiedossa, että Espanja on pirun kova, mutta katsotaan mitä me filmiltä heistä löydetään ja minkälainen pelisuunnitelma tehdään huomiselle.
Poikien sarjan pronssiottelu pelataan lauantaina klo 12:45 ja loppuottelu illalla klo 17:45
Suomen U17 -tytöt pelaavat EM-turnauksen päätöspäivänä sijoista 7-9 ja U15 -sekajoukkue pelaa sijoista 9-13.
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Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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