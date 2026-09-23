Kolme maalia minuutissa – EräViikingeille avauspisteet revanssilla Hawksista

Ottelu Tapanilan Mosahallissa aloitettiin illan teeman mukaisesti edesmenneen valmentajalegenda Mika Ahosen muistamisella. Itse ottelua vei pitkään kauden avauskohtaamisen voittanut Hawks, kun Aaro Pohjanmaa rystynostolla ja Rasmus Vanhala lyöntilaukauksella kaukaa veivät Haukat 2–0-taukojohtoon. Joona Hokkanen kavensi kuusi sekuntia ennen toista erätaukoa, mutta Hawksin Sakari Kataja-Rahkon laukoma 3-1 runsaat kahdeksan minuuttia ennen loppua näytti jo petaavan vierasvoittoa. Sitten nähtiin kotijoukkueelta kuitenkin melkoinen suonenveto, kun pallo löytyi Hawks-vahti Toni Wuorenjuuren takaa kolme kertaa minuutin sisään. Topias Kärkkäisen kavennus syntyi pitkästä kierrosta etualakulmaan, Daniel Tenhosen tasoitus Miko Vaarimon levityksestä pommilla yläputken kautta ja Elmeri Haverin voittomaali laukauksella takayläkulmaan oikeasta siivestä.

– Kun kaksi peliä otettu tukkaan, onhan näitä sählypelejä kivempi voittaa, EräViikinkien päävalmentaja Miro Mäkelä tiivisti Ruudun haastattelussa.

– Tehtiin ihan oikeita asioita ja varsinkin ensimmäisessä erässä lähdettiin toteuttamaan suunniteltuja asioita kurinalaisesti muttei vielä päästy taululle. Kolmannessa palattiin siihen, mentiin syvälle ja päästiin luomaan sieltä maalipaikkoja. Kertoo vahvasta joukkueesta, että noustiin tuolta, tehtiin kolmessa perättäisessä vaihdossa maali ja pelattiin lisäksi vielä aika kypsää peliä maalien jälkeen.

Classic ja TPS tarjoilivat Lempäälän yleisölle nelijakoisen ottelun, jossa voiton maalein 6-5 vienyt Classic ensin karkasi 3–0-johtoon TPS:n pääsemättä edes montaakaan kertaa hyökkäämään. Pelille herättyään otti kuitenkin otteen TPS, joka rutisti pelin tasoihin Valtteri Molkan osuttua ensimmäisessä erässä ylivoimalla ja Alex Eklundin ensin toisessa ja sitten uudelleen kolmannessa. Classic repi eroa uudelleen, ja Joona Rantalan takatolpalta ohjaama näyttävä 6–3-osuma näytti jo naulaavan pisteiden kohtalon. TPS:n rypistys ilman maalivahtia tuotti kuitenkin Marius Suomisen sekä Kasper Kulmalan kavennukset eikä tasoitustaan ollut loppuhetkien hullunmyllyssä kaukana.

Oilers aiheutti nousija O2-Jyväskylälle sen neljännessä ottelussa ensimmäisen selvän tappion hakemalla pisteet Suomen Ateenasta peräti lukemin 12-2. Alkutahdit löi tänään viisi tehopistettä takonut Aaro Astala, jolla oli jo kahdeksan minuutin jälkeen koossa kolme merkintää hänen iskettyään ylivoimalla avausosuman sekä 3–0-maalin ja syötettyään välissä Elias Pekarin onnistumisen. Tasaista jälkeä tehneet Öljymiehet johtivat toisella tauolla 6-1 ja mätkivät päätöserään vielä kuusi osumaa. Aaro Astala (4+1) ja Waltteri Vesterinen (0+3) olivat Monitoimitalon illan pistehait. Oilers on vienyt kaikki syksyn kolme otteluaan kaksinumeroisin voittolukemin.

Sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla Jymy–EräViikingit.