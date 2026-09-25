Kokoomuksen Kopra Lindtmanille: SDP:n kannattaa laittaa ensin oma ulkopoliittinen linjansa kuntoon
25.9.2026 22:24:02 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra hämmästelee SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin puheita epäluottamuksesta koko hallitukselle Lähi-idän politiikan vuoksi. Kopran mukaan SDP on heikoilla jäillä syyttäessään muita ulko- ja turvallisuuspolitiikan epäselvyydestä.
– Lindtmanin kannattaisi vilkaista ensin oman puolueensa suuntaan ennen kuin alkaa jakaa muille todistuksia ulkopoliittisesta yhtenäisyydestä. SDP:n sisältä on totuttu kuulemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa hyvin erilaisia puheenvuoroja. Peili voisi olla tässä hyödyllinen työväline, Kopra sanoo.
Kopra nostaa esimerkiksi eduskunnan vuonna 2025 käsittelemän puolustusselonteon, jossa Israel määritellään yhdeksi Suomen olennaisista puolustusmateriaaliyhteistyön kumppaneista.
– SDP hyväksyi puolustusselonteon, jossa Israel nimetään Suomen olennaiseksi puolustusmateriaaliyhteistyön kumppaniksi. Nyt SDP:n puheenjohtaja harkitsee epäluottamusta koko hallitukselle tilanteessa, jossa puolustusministeri hoitaa tätä Suomen turvallisuudelle tärkeää yhteistyötä. SDP:n pitäisi kertoa, mikä sen oma linja tässä asiassa on, Kopra sanoo.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen Israelin-vierailun taustalla on myös Suomelle merkittävä puolustusmateriaalihankinta. Päätös Daavidin linko -ilmatorjuntajärjestelmän hankkimisesta Israelista tehtiin keväällä 2023 edellisen, SDP-johtoisen hallituksen aikana.
– Tässä SDP:n kritiikissä on melkoinen historiallinen muistikatkos. SDP-johtoisen hallituksen aikana päätettiin hankkia Israelista yli 300 miljoonan euron Daavidin linko Suomen puolustuksen vahvistamiseksi. Nyt SDP uhkaa hallitusta epäluottamuksella, kun Suomen puolustusministeri huolehtii Suomelle kriittisen järjestelmän materiaaliyhteistyöstä ja päivityksistä.
– Suomen puolustusministerin velvollisuus on huolehtia Suomen turvallisuudesta. Daavidin linko hankittiin suojaamaan Suomea, ja puolustusministerin tehtävä on varmistaa, että suomalaisilla on käytössään mahdollisimman suorituskykyinen järjestelmä.
Kopran mukaan SDP yrittää epäluottamuspuheillaan rakentaa hallitukseen riitaa, jota siellä ei ole, sen sijaan että se kertoisi oman vaihtoehtonsa Suomen turvallisuudelle tärkeän puolustusyhteistyön hoitamiseen.
– Lindtman itse toteaa, että Daavidin lingon tarpeellisuus Suomelle on itsestään selvää. Siksi SDP:n pitäisi vastata yksinkertaiseen kysymykseen: miten se itse hoitaisi Israelista hankitun, Suomen puolustukselle kriittisen järjestelmän toimitukset, päivitykset ja materiaaliyhteistyön? Eduskunnassa hyväksyttyjä yhteisiä linjauksia ei voi yhtenä päivänä kannattaa ja seuraavana käyttää perusteena epäluottamukselle, Kopra sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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